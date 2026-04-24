Στ. Παπασταύρου: Ενεργειακή μετάβαση με ρεαλισμό
Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προβλέπει «σφιχτή» αγορά LNG μέχρι το 2027 ως συνέπεια του πολέμου στη Μέση Ανατολή
Newsroom
Παρασκευή, 24/04/2026 - 14:11

Οι συνέπειες του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) θα είναι αισθητές για τουλάχιστον δύο χρόνια, και η αγορά θα παραμείνει «σφιχτή» το 2026 και το 2027, προειδοποίησε σήμερα ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ).

Οι ζημιές στις υποδομές υγροποίησης αερίου, κυρίως στο Κατάρ, αναμένεται να καθυστερήσουν τον αντίκτυπο μιας διεύρυνσης της παγκόσμιας παραγωγής LNG για τουλάχιστον δύο χρόνια, εκτίμησε η υπηρεσία σε έκθεση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Και αν και τα νέα σχέδια αναμένεται να αντισταθμίσουν αυτή την εξέλιξη με την πάροδο του χρόνου, η ΔΟΕ προβλέπει πως η αγορά θα παραμείνει «σφιχτή το 2026 και το 2027».

«Το συνδυαστικό αποτέλεσμα των απωλειών εφοδιασμού βραχυπρόθεσμα και της επιβράδυνσης της αύξησης των ικανοτήτων [παραγωγής/εφοδιασμού] μπορεί να οδηγήσει σε σωρευτική απώλεια περίπου 120 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων LNG μεταξύ 2026 και 2030», αναφέρει ακόμη ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1974 μετά το πετρελαϊκό σοκ με αποστολή να διασφαλίσει την ενεργειακή ασφάλεια.

Ο ΔΟΕ κάνει έκκληση «να ενισχυθεί η ασφάλεια του παγκόσμιου εφοδιασμού σε LNG», με επενδύσεις στο σύνολο της αλυσίδας αξίας και «με ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ παραγωγών και καταναλωτών». Καλεί εξάλλου τους εισαγωγείς να διαφοροποιήσουν τα μακροπρόθεσμα συμβόλαιά τους προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο από τη μεταβλητότητα των τιμών.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή οδήγησε σε αιφνίδια αναταραχή της αγοράς με το ντε φάκτο κλείσιμο των στενών του Ορμούζ σε πλοία μεταφοράς LNG.

«Η παγκόσμια παραγωγή μειώθηκε 8% σε ετήσια βάση, με ισχυρή μείωση των εξαγωγών από το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από την αύξηση της παραγωγής σε άλλες περιοχές του κόσμου.

Η διαταραχή «άρχισε να επεκτείνεται μέσω των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού», και οι παραδόσεις LNG άρχισαν να μειώνονται, «με μια πιο έντονη μείωση να παρατηρείται τον Απρίλιο».

Προτού ξεσπάσει ο πόλεμος, η αγορά ηρέμησε με την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων υγροποίησης, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, «βοηθώντας να μειωθούν οι τιμές».

Ο πόλεμος, που στέρησε από την αγορά περίπου το 20% των αποθεμάτων LNG που διέρχονταν προηγουμένως από τα στενά του Ορμούζ, προκάλεσε εκτόξευση των τιμών στο πιο υψηλό επίπεδο από τον Ιανουάριο του 2023, συμβάλλοντας σε μείωση της ζήτησης, παρατήρησε επίσης ο ΔΟΕ. Ορισμένες χώρες που καταναλώνουν πολύ αέριο έλαβαν ως εκ τούτου μέτρα προκειμένου να μειώσουν την κατανάλωσή τους.

