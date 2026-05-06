Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο

Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 08:18

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντείνει τις προσπάθειές της για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Το 2025, στο πλαίσιο της Αποστολής για το Κλίμα του προγράμματος Ορίζοντας Ευρώπη, εγκρίθηκαν 27 Εθνικοί Κόμβοι Προσαρμογής (Adaptation Hubs) -ένας ανά κράτος-μέλος-, σηματοδοτώντας μια νέα φάση συντονισμένης δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι κόμβοι αυτοί αποτελούν φυσική εξέλιξη και συμπλήρωση ενός δυναμικού οικοσυστήματος που περιλαμβάνει 326 τοπικές αρχές, οι οποίες έχουν υπογράψει τη Χάρτα της Αποστολής –με 65 έργα που υλοποιούνται στο πλαίσιο του «Ορίζοντας Ευρώπη»– καθώς και την πλατφόρμα γνώσης και δικτύωσης MIP4ADAPT, μαζί με άλλες σημαντικές ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές πρωτοβουλίες. Στόχος τους είναι η ενοποίηση των υφιστάμενων οικοσυστημάτων, η ενίσχυση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και η διασύνδεση του τοπικού και εθνικού επιπέδου με την Ευρωπαϊκή Αποστολή για την Προσαρμογή (EU Mission Adaptation).

Σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα αποκτά τον δικό της εθνικό κόμβο, ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο συνεκτική και αποτελεσματική εθνική στρατηγική προσαρμογής.

Ο ελληνικός Κόμβος, ο οποίος συντονίζεται από το Ελληνικό Δίκτυο Ανθεκτικών Πόλεων (Ελ.Δ.Α.Π.), στοχεύει στην προώθηση του θεσμικού διαλόγου για την κλιματική προσαρμογή, διασυνδέοντας τα διαφορετικά επίπεδα διακυβέρνησης, από το τοπικό έως το ευρωπαϊκό. Παράλληλα, επιδιώκει την ενίσχυση δεξιοτήτων και τη διαμόρφωση ενός δυναμικού εθνικού δικτύου εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων φορέων.

Το Ελ.Δ.Α.Π., με περισσότερους από 140 ΟΤΑ ως μέλη και με ακόμη ευρύτερη συμμετοχή μέσω των ανοιχτών δράσεών του, κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα (από τον Νοέμβριο του 2025 έως σήμερα) να κινητοποιήσει φορείς από όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης και από κάθε γωνιά της χώρας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός ουσιαστικού και πολυαναμενόμενου διαλόγου για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ανθεκτικότητα και την πολιτική προστασία.

Οι δραστηριότητες του Κόμβου περιλαμβάνουν συζητήσεις, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης, με στόχο τη διάχυση ευκαιριών, καλών πρακτικών και πρακτικών εργαλείων για την αξιολόγηση κινδύνων και τον σχεδιασμό στρατηγικών προσαρμογής. Παράλληλα, ο Κόμβος επιδιώκει να υποστηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μοντέλων διακυβέρνησης, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις προκλήσεις των ΟΤΑ, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ανάδειξή τους ως πρότυπα καλής πρακτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ενδεικτικά, στο πλαίσιο των αρχικών του δράσεων, ο ελληνικός Κόμβος διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου 2025 Εργαστήριο Στρατηγικής, το οποίο σηματοδότησε την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του. Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διαμόρφωση των βασικών στρατηγικών κατευθύνσεων του Ελ.Δ.Α.Π. και η εκκίνηση της διαδικασίας κατάρτισης του Προγράμματος Δράσης (Action Plan) για την επόμενη τριετία, με τη συμβολή των μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής του Δικτύου.

Στη συνάντηση εργασίας, που πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ελ.Δ.Α.Π., συμμετείχαν Δήμαρχοι και εκπρόσωποι των Δήμων-Μελών του Δικτύου, επιβεβαιώνοντας τη σημασία μιας συμμετοχικής προσέγγισης (bottom-up) στον σχεδιασμό. Η διαδικασία αυτή λαμβάνει υπόψη τόσο τις ανάγκες των μελών όσο και τους ευρύτερους παράγοντες που επηρεάζουν το περιβάλλον και τις προτεραιότητες του Δικτύου. Για την ολοκλήρωση του Action Plan ο Κόμβος θα συνεργαστεί με εμβληματικούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ολοκλήρωσή του αναμένεται στις αρχές του 2027.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός του Προγράμματος Δράσης λαμβάνει υπόψη τις εντεινόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δήμοι, την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας και της ασφάλειας, καθώς και το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο πολιτικών. Παράλληλα, αξιοποιεί διαθέσιμες ευκαιρίες χρηματοδότησης και συνέργειες, ενισχύοντας τη θεσμική και επιχειρησιακή συνέχεια και θέτοντας τις βάσεις για έναν μακροπρόθεσμο, συνεκτικό και βιώσιμο σχεδιασμό για το Δίκτυο, στην προοπτική της βέλτιστης υποστήριξης της τοπικής αυτοδιοίκησης και των τοπικών κοινωνιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη δημόσια προβολή και αναγνωρισιμότητα του Προγράμματος, με στόχο την ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τη διασφάλιση της διαφάνειας ως προς τους στόχους και τα αποτελέσματά του.

Καθοριστική για τη διαμόρφωσή του είναι η συμβολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής Στρατηγικής του Δικτύου, η οποία απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες του ακαδημαϊκού, ερευνητικού και θεσμικού χώρου. Τα μέλη της συνεισφέρουν εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία στην εφαρμογή πολιτικών ανθεκτικότητας, βιώσιμης ανάπτυξης και κλιματικής προσαρμογής, ενώ παράλληλα ενισχύουν την ανταλλαγή καλών πρακτικών, την ανάπτυξη συνεργειών, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τη διασύνδεση με ευρωπαϊκές και διεθνείς πρωτοβουλίες. Με τον τρόπο αυτό ενδυναμώνεται η σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με τη δημόσια πολιτική και διευκολύνεται η πρακτική αξιοποίησή της.

Το εργαστήριο αυτό αποτέλεσε την αφετηρία για μια σειρά συναντήσεων και εκδηλώσεων — οι οποίες συνεχίζονται — σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, με στόχο Δήμοι, Περιφέρειες, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, εθελοντικές ομάδες, ΜΚΟ, λοιποί φορείς και πολίτες να γνωρίσουν τον Κόμβο, να συμμετάσχουν ενεργά σε αυτόν και να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες που αναδύονται.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Grant Agreement: 101212639)

Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά 06 Μαϊος 2026
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο 06 Μαϊος 2026

