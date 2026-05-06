Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον καθαρισμό των πηνίων του κλιματιστικού.

Κάθε καλοκαίρι το κλιματιστικό γίνεται ο καλύτερος φίλος μας - αλλά μόνο αν λειτουργεί σωστά. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ψύξης δεν είναι δεδομένη, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν λειτουργεί σωστά και αν έχει συντηρηθεί όπως πρέπει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει μία βασική εργασία που συχνά παραμελείται, αλλά μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το πόσο άνετα θα νιώθουμε μέσα στο σπίτι τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για τον καθαρισμό των πηνίων του κλιματιστικού, μια διαδικασία που συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της απόδοσης της συσκευής, αλλά και στην πιο οικονομική και αποδοτική λειτουργία της συνολικά.

Χρειάζεται να καθαριστούν τα πηνία του κλιματιστικού πριν το καλοκαίρι;

Σύμφωνα με τον Chris Loudermilk, ειδικό HVAC στην Southern Air, τα πηνία του κλιματιστικού πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζονται πριν από την έλευση του καλοκαιριού. Ο Loudermilk σημειώνει πως πρόκειται για βασική εργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν αποδοτικά και με τη βέλτιστη απόδοση.

«Τα πηνία που δεν είναι καθαρά μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερη φθορά του συστήματος, ενώ σίγουρα το κάνουν να λειτουργεί λιγότερο αποδοτικά», αναφέρει.

Αν δεν καθαριστούν, τα υπολείμματα και οι ρύποι που συσσωρεύονται μπορούν να εκτοξεύσουν τον λογαριασμό ρεύματος, καθώς το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά. Επίσης, μπορεί να μειωθεί η ροή αέρα και να μην ψύχεται το σπίτι όπως θα έπρεπε.

Σημάδια ότι τα πηνία χρειάζονται καθαρισμό

Αν δεν είστε σίγουροι αν τα πηνία του κλιματιστικού χρειάζονται καθαρισμό (ή δεν θυμάστε πότε έγινε τελευταία φορά), δείτε μερικά σημάδια:

Μειωμένη ροή αέρα ή ζεστός αέρας από τους αεραγωγούς.

Σύντομοι κύκλοι λειτουργίας (συχνές εκκινήσεις/διακοπές).

Αυξημένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.

Το κλιματιστικό λειτουργεί για περισσότερη ώρα από το συνηθισμένο.

Πότε πρέπει να καθαρίζονται τα πηνία;

Σύμφωνα με τον Loudermilk, η καλύτερη περίοδος για αυτή την εργασία είναι η άνοιξη, ενώ «ανάλογα με το πού ζείτε, αλλεργιογόνα όπως η γύρη ή η σκόνη μπορεί να "ζητούν" πιο συχνό καθαρισμό».

«Ο καθαρισμός πριν από το καλοκαίρι βοηθά ώστε τα συστήματα να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά όταν δουλεύουν στο μέγιστο», προσθέτει.

Πώς να καθαρίσετε τα πηνία του κλιματιστικού

Ο Loudermilk αναφέρει ότι ο καθαρισμός μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, αν κι ο ίδιος συνιστά την ανάθεση σε επαγγελματία. Για τον καθαρισμό χρειάζονται βασικά εργαλεία όπως λάστιχο νερού με χαμηλή πίεση και ειδικό καθαριστικό.

Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο τύποι πηνίων:

τα πηνία συμπυκνωτή στην εξωτερική μονάδα

τα πηνία εξατμιστή στην εσωτερική μονάδα

Μπορείτε να καθαρίσετε τα εξωτερικά πηνία μόνοι σας, αλλά τα εσωτερικά είναι πιο δύσκολα και καλύτερα να τα αναλάβει επαγγελματίας.

Για τον καθαρισμό της εξωτερικής μονάδας, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε για λόγους ασφάλειας. Στη συνέχεια αφαιρείτε προσεκτικά τα υπολείμματα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της μονάδας. Έπειτα καθαρίζετε απαλά τα μεταλλικά πτερύγια με μαλακή βούρτσα και εφαρμόζετε το ειδικό καθαριστικό. Αφού δράσει για τον προβλεπόμενο χρόνο, ξεπλένετε με λάστιχο χαμηλής πίεσης και επανατοποθετείτε το κάλυμμα.

Πότε πρέπει να καλέσετε επαγγελματία

Παρότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν μόνοι τους την εξωτερική μονάδα, ο Loudermilk συνιστά τον καθαρισμό από επαγγελματία, ειδικά για τα εσωτερικά πηνία. «Ο καθαρισμός των πηνίων πρέπει να γίνεται από επαγγελματία, ιδιαίτερα αν υπάρχει έντονη συσσώρευση ή αν δεν είστε άνετοι με τη διαδικασία», αναφέρει.

Πηγή: Southern Living