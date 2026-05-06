2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 11:39
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
ΚΟΣΜΟΣ
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/05/2026 - 08:40

Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι

Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
Newsroom
Τετάρτη, 06/05/2026 - 06:33

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τον καθαρισμό των πηνίων του κλιματιστικού.

Κάθε καλοκαίρι το κλιματιστικό γίνεται ο καλύτερος φίλος μας - αλλά μόνο αν λειτουργεί σωστά. Η αποτελεσματικότητα του συστήματος ψύξης δεν είναι δεδομένη, καθώς εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το αν λειτουργεί σωστά και αν έχει συντηρηθεί όπως πρέπει.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, υπάρχει μία βασική εργασία που συχνά παραμελείται, αλλά μπορεί να επηρεάσει καθοριστικά το πόσο άνετα θα νιώθουμε μέσα στο σπίτι τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για τον καθαρισμό των πηνίων του κλιματιστικού, μια διαδικασία που συμβάλλει όχι μόνο στη βελτίωση της απόδοσης της συσκευής, αλλά και στην πιο οικονομική και αποδοτική λειτουργία της συνολικά.

Χρειάζεται να καθαριστούν τα πηνία του κλιματιστικού πριν το καλοκαίρι;

Σύμφωνα με τον Chris Loudermilk, ειδικό HVAC στην Southern Air, τα πηνία του κλιματιστικού πρέπει οπωσδήποτε να καθαρίζονται πριν από την έλευση του καλοκαιριού. Ο Loudermilk σημειώνει πως πρόκειται για βασική εργασία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι λειτουργούν αποδοτικά και με τη βέλτιστη απόδοση.

«Τα πηνία που δεν είναι καθαρά μπορούν να οδηγήσουν σε ταχύτερη φθορά του συστήματος, ενώ σίγουρα το κάνουν να λειτουργεί λιγότερο αποδοτικά», αναφέρει.

Αν δεν καθαριστούν, τα υπολείμματα και οι ρύποι που συσσωρεύονται μπορούν να εκτοξεύσουν τον λογαριασμό ρεύματος, καθώς το σύστημα δεν θα λειτουργεί σωστά. Επίσης, μπορεί να μειωθεί η ροή αέρα και να μην ψύχεται το σπίτι όπως θα έπρεπε.

Σημάδια ότι τα πηνία χρειάζονται καθαρισμό

Αν δεν είστε σίγουροι αν τα πηνία του κλιματιστικού χρειάζονται καθαρισμό (ή δεν θυμάστε πότε έγινε τελευταία φορά), δείτε μερικά σημάδια:

  • Μειωμένη ροή αέρα ή ζεστός αέρας από τους αεραγωγούς.
  • Σύντομοι κύκλοι λειτουργίας (συχνές εκκινήσεις/διακοπές).
  • Αυξημένοι λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Το κλιματιστικό λειτουργεί για περισσότερη ώρα από το συνηθισμένο.

Πότε πρέπει να καθαρίζονται τα πηνία;

Σύμφωνα με τον Loudermilk, η καλύτερη περίοδος για αυτή την εργασία είναι η άνοιξη, ενώ «ανάλογα με το πού ζείτε, αλλεργιογόνα όπως η γύρη ή η σκόνη μπορεί να "ζητούν" πιο συχνό καθαρισμό».

«Ο καθαρισμός πριν από το καλοκαίρι βοηθά ώστε τα συστήματα να λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά όταν δουλεύουν στο μέγιστο», προσθέτει.

Πώς να καθαρίσετε τα πηνία του κλιματιστικού

Ο Loudermilk αναφέρει ότι ο καθαρισμός μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη, αν κι ο ίδιος συνιστά την ανάθεση σε επαγγελματία. Για τον καθαρισμό χρειάζονται βασικά εργαλεία όπως λάστιχο νερού με χαμηλή πίεση και ειδικό καθαριστικό.

Πριν ξεκινήσετε, είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι υπάρχουν δύο τύποι πηνίων:

  • τα πηνία συμπυκνωτή στην εξωτερική μονάδα
  • τα πηνία εξατμιστή στην εσωτερική μονάδα

Μπορείτε να καθαρίσετε τα εξωτερικά πηνία μόνοι σας, αλλά τα εσωτερικά είναι πιο δύσκολα και καλύτερα να τα αναλάβει επαγγελματίας.

Για τον καθαρισμό της εξωτερικής μονάδας, πρέπει πρώτα να την απενεργοποιήσετε για λόγους ασφάλειας. Στη συνέχεια αφαιρείτε προσεκτικά τα υπολείμματα στο εξωτερικό και στο εσωτερικό της μονάδας. Έπειτα καθαρίζετε απαλά τα μεταλλικά πτερύγια με μαλακή βούρτσα και εφαρμόζετε το ειδικό καθαριστικό. Αφού δράσει για τον προβλεπόμενο χρόνο, ξεπλένετε με λάστιχο χαμηλής πίεσης και επανατοποθετείτε το κάλυμμα.

Πότε πρέπει να καλέσετε επαγγελματία

Παρότι οι περισσότεροι ιδιοκτήτες μπορούν να καθαρίσουν μόνοι τους την εξωτερική μονάδα, ο Loudermilk συνιστά τον καθαρισμό από επαγγελματία, ειδικά για τα εσωτερικά πηνία. «Ο καθαρισμός των πηνίων πρέπει να γίνεται από επαγγελματία, ιδιαίτερα αν υπάρχει έντονη συσσώρευση ή αν δεν είστε άνετοι με τη διαδικασία», αναφέρει.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 06/05/2026 - 06:33

