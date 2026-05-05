Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 15:26

Το τσιμέντο αποτελεί ένα αναντικατάστατο δομικό υλικό για τον σύγχρονο πολιτισμό, αποτελώντας το θεμέλιο για την ανάπτυξη ασφαλών υποδομών, κατοικιών και ζωτικών έργων παγκοσμίως.

Ταυτόχρονα, η παραγωγή του αποτελεί σημαντική πηγή εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αναγνωρίζοντας αυτή την ευθύνη, η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία έχουν καταρτίσει σαφείς οδικούς χάρτες με στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών (Net Zero) έως το 2050.

Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών Ελλάδος, επιβεβαιώνει τον ηγετικό ρόλο του κλάδου στην εθνική προσπάθεια για ένα μέλλον με κλιματική ουδετερότητα, συνυπογράφοντας σήμερα τη Διακήρυξη για τα «Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά και τα Νέα Πρότυπα για Κλιματικά Ουδέτερες Πόλεις» μια πρωτοβουλία του ECOCITY, με συμπράττοντες φορείς το ΕΛΟΤ, το ΤΕΕ, τη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, τη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης και την ΕΕΔΣΑ.

Η στρατηγική του κλάδου μας επικεντρώνεται στην καινοτομία, την κυκλική οικονομία και τον επαναπροσδιορισμό των δομικών υλικών μέσω της υιοθέτησης νέων προτύπων. Ήδη, κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά τσιμέντα με χαμηλό ανθρακικό αποτύπωμα και εξαιρετικές ιδιότητες, που διασφαλίζουν τη μακροπρόθεσμη ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των κατασκευών.

Η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογικής εξέλιξης, υλοποιώντας δύο από τα μόλις 13 εγκεκριμένα έργα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Καινοτομίας (Innovation Fund) στον κλάδο: τα έργα Ifestos και Olympus. Με συνολικό προϋπολογισμό που υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, τα έργα αυτά εφαρμόζουν τεχνολογίες αιχμής στη δέσμευση, μεταφορά και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα και αποτελούν ορόσημα για την απανθρακοποίηση της βιομηχανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με την υλοποίηση των έργων αυτών, η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία θα είναι σε θέση να αντικαταστήσει ένα σημαντικό ποσοστό της παραγωγής της με τσιμέντα μηδενικών εκπομπών ρύπων μέχρι το 2030, γεγονός που την καθιστά πρωτοπόρο στη ευρωπαϊκή και παγκόσμια αγορά..

Μέσω της Διακήρυξης, η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία αναδεικνύει τις προτεραιότητές της:
· Απανθρακοποίηση: Μείωση του «ενσωματωμένου άνθρακα» μέσω καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής και χρήσης σύνθετων τσιμέντων χαμηλού αποτυπώματος CO2.
· Κυκλική Οικονομία: Αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων πρώτων υλών και εναλλακτικών καυσίμων, μειώνοντας δραστικά την κατανάλωση παρθένων φυσικών πόρων.
· Νέα Πρότυπα & Διαφάνεια: Υιοθέτηση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) και ψηφιακών εργαλείων ιχνηλασιμότητας, όπως το ψηφιακό διαβατήριο προϊόντων.
· Ανθεκτικές Πόλεις: Χρήση υλικών όπως ψυχρά και διαπερατά σκυροδέματα που θωρακίζουν το αστικό περιβάλλον απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα, όπως οι καύσωνες και οι πλημμύρες.

Δήλωση της Ένωσης:
«Η συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία του ECOCITY υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ελληνική τσιμεντοβιομηχανία αποτελεί έναν στρατηγικό εταίρο για τη δημιουργία κλιματικά ουδέτερων πόλεων. Με επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ σε καινοτόμα έργα την επόμενη πενταετία, η Ελλάδα δείχνει τον δρόμο για μια πράσινη Ευρώπη, μετατρέποντας τις προκλήσεις της μετάβασης σε ευκαιρίες βιώσιμης ανάπτυξης και ανθεκτικότητας για την ελληνική κοινωνία».

