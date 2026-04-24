ΔΕΗ: ΑΜΚ-μαμούθ 4 δισ. ευρώ με συμμετοχή Δημοσίου και CVC- Το χρονοδιάγραμμα

Ανακατεύει τα νερά στην αγορά ενέργειας η ΔΕΗ με την αύξηση κεφαλαίου των 4 δισ. ευρώ, που ανακοίνωσε χθες, κινητοποιώντας Δημόσιο και διεθνή κεφάλαια για να στηρίξουν το επενδυτικό της άλμα.

Το Ελληνικό Δημόσιο θα συμμετάσχει στην αύξηση, με το ποσοστό του να διαμορφώνεται στο 33,4% από 34,4% σήμερα, ενώ το CVC, που κατέχει το 10,34%, μπορεί να αυξήσει τη συμμετοχή του κοντά στο 20%, επενδύοντας έως 1,2 δισ. ευρώ. Το CVC που κατέχει το 10,34% από την προηγούμενη αύξηση κεφαλαίου (η οποία είχε γίνει στα 9 ευρώ ανά μετοχή) προτίθεται να βάλει έως 1,2 δισ. Αυτό σημαίνει ότι θα φτάσει κοντά στο 20%.

Η αύξηση κεφαλαίου εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού της περιόδου 2026-2030 και στοχεύει στη χρηματοδότηση περίπου του 15% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος, ύψους 24 δισ. ευρώ, με το υπόλοιπο να καλύπτεται κυρίως από τις αυξανόμενες λειτουργικές ταμειακές ροές του Ομίλου.

Παράλληλα, η κίνηση ενισχύει τη χρηματοοικονομική ευελιξία της εταιρείας, διατηρώντας τον δείκτη Καθαρό Χρέος προς EBITDA σημαντικά κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει η διοίκηση, και επιτρέποντας την ταχύτερη αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας.

Η συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί μέσω συνδυασμένης προσφοράς, η οποία θα περιλαμβάνει δημόσια εγγραφή στην Ελλάδα και ιδιωτική τοποθέτηση σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. Η έκδοση θα γίνει χωρίς δικαίωμα προτίμησης, ωστόσο προβλέπεται μηχανισμός προτεραιότητας για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στην αύξηση.

Ειδικότερα, στο σκέλος της ελληνικής δημόσιας προσφοράς, η κατανομή αναμένεται να διασφαλίζει, κατ’ ελάχιστον, τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων, βάσει ημερομηνίας καταγραφής που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίστοιχα κριτήρια αναμένεται να εφαρμοστούν και στη διεθνή προσφορά, λαμβάνοντας υπόψη τη συμπεριφορά των επενδυτών, τον επενδυτικό ορίζοντα και την έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων έχει προγραμματιστεί για τις 14 Μαΐου, όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την αύξηση. Εφόσον εγκριθεί, η διαδικασία αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί έως το τέλος του ίδιου μήνα, με την εισαγωγή των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σημειώνεται ότι η έκδοση θα είναι πλήρως καλυπτόμενη (fully marketed offering), γεγονός που αντανακλά το ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για τη ΔΕΗ και το αναπτυξιακό της πλάνο, καθώς και τη διεύρυνση της επενδυτικής της βάσης σε διεθνές επίπεδο.

Κεντρικό ρόλο στη διεθνή προσφορά έχουν αναλάβει οι Citigroup Global Markets Europe AG και Goldman Sachs Bank Europe SE, ως συντονιστές και κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών.