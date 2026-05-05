2,5 εκατ. ευρώ για την χρηματοδότηση της ενεργειακής αναβάθμισης και υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας
Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 14:26

Συνέντευξη Τύπου εν όψει της συμμετοχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στις 12 το μεσημέρι, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (26ης Οκτωβρίου 64, Θεσσαλονίκη).

Στη συνέντευξη Τύπου θα συμμετάσχουν:

  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Στάθης Αβραμίδης,
  • Ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας,
  • Ο Συντονιστής του Συνεδρίου Δημήτριος Γιαννακουδάκης,
  • Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Αθανάσιος Παπαδόπουλος,
  • Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών Βασίλειος Κουλός,
  • Ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος Ιωάννης Λυκάκης,
  • Ο Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ Θεόδωρος Καραπάντσιος,
  • Η Διευθύντρια της ΕΥΑΘ Νικολέτα Ξανθοπούλου,
  • Ο Τεχνικός Διευθυντής της CONSORTIS Geospatial Αλέξανδρος Ντούλος.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου θα παρουσιαστούν:

  • οι βασικοί άξονες και η σημασία του συνεδρίου για τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία
  • οι κρίσιμες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής, όπως η κλιματική κρίση, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η διαχείριση αποβλήτων και η ποιότητα των υδάτων
  • η ενεργός συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο συνέδριο, με έμφαση στην παρουσίαση των ψηφιακών εργαλείων και του σύγχρονου περιβαλλοντικού σχεδιασμού, με αιχμή το έργο «Διαλειτουργικό ΓεωΠληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας»,

Πρόκειται για ένα καινοτόμο σύστημα που αξιοποιεί δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας τη λήψη αποφάσεων και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης στον τομέα του περιβάλλοντος.

Το 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αναδεικνύοντας τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα στον δημόσιο διάλογο για το περιβάλλον και τη βιώσιμη ανάπτυξη, συμμετέχει ενεργά στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το συνέδριο διοργανώνουν η Ένωση Ελλήνων Χημικών – Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας, Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος (ΣΧΒΕ) και το Τμήμα Χημείας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με την συμμετοχή της Αντιπεριφέρειας Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας αποτελεί έναν καταξιωμένο επιστημονικό θεσμό από το 2002, που διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Θεσσαλονίκη καιφέρνει κοντά την επιστημονική κοινότητα, την αυτοδιοίκηση και θεσμικούς φορείς, δημιουργώντας ένα πεδίο γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής τεκμηριωμένης γνώσης. Αποτελεί βήμα για τους επιστήμονες που ασχολούνται με τον έλεγχο, τη διαχείριση και τις τεχνολογίες περιβάλλοντος καθώς και με θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Σε μια περίοδο όπου ζητήματα όπως η κλιματική κρίση, η ποιότητα του αέρα, η διαχείριση αποβλήτων και η προστασία των υδάτινων πόρων επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών, η ενίσχυση της επιστημονικής γνώσης και η σύνδεσή της με τη δημόσια πολιτική αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα.

«Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες που καλλιεργούν τον επιστημονικό διάλογο και αναδεικνύουν τη σημασία της ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ θεσμικών, ακαδημαϊκών και παραγωγικών φορέων. Μέσα από στοχευμένες δράσεις και συνέργειες ενισχύεταιη διάχυση της γνώσης και η ανταλλαγή εμπειρίας, συμβάλλοντας ενεργά στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών», δήλωσε σχετικά ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Στάθης Αβραμίδης.

Ψηφιακά εργαλεία και σύγχρονος περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα παρουσιάσει την προσέγγισή της στον σύγχρονο περιβαλλοντικό σχεδιασμό, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεδομένων, αναδεικνύοντας τον ρόλο της τεχνολογίας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των πολιτικών. Κεντρικό στοιχείο της συμμετοχής της Περιφέρειας στο συνέδριο είναι το έργο «Διαλειτουργικό ΓεωΠληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που επιτρέπει τη συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας παράλληλα τον σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους περιβαλλοντικούς τομείς. Ειδικότερα, η παρουσίαση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με θέμα «Ψηφιακά εργαλεία για τον σύγχρονο περιβαλλοντικό σχεδιασμό στην Κεντρική Μακεδονία» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στις 11 το πρωί.

Αναφερόμενος στο έργο και τη σπουδαιότητά του για το σύγχρονο περιβαλλοντικό σχεδιασμό, ο Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας δήλωσε: «Το Διαλειτουργικό ΓεωΠληροφοριακό Σύστημα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της διοίκησης. Ήδη έχουν ψηφιοποιηθεί πάνω από 10 εκατομμύρια σελίδες που αφορούν μεταποιητικές επιχειρήσεις, ενώ έχουν εγκατασταθεί περισσότεροι από 120 περιβαλλοντικοί μετρητές. Μέσα από την αξιοποίηση των δεδομένων, ενισχύουμε τη διαφάνεια, επιταχύνουμε τις διαδικασίες και δημιουργούμε τις βάσεις για έναν πιο αποτελεσματικό και σύγχρονο περιβαλλοντικό σχεδιασμό».

