Από τα Ιωάννινα ξεκινά ο ΔΕΗ Tour of Hellas 2026 με τερματισμό του 1ου ετάπ στο Αγρίνιο
06/05/2026 - 11:18
Ντ. Τραμπ: Αναστολή της αμερικανικής στρατιωτικής επιχείρησης συνοδείας πλοίων στα Στενά του Ορμούζ
06/05/2026 - 10:42
ΣΥΦΩΕΛ: Άμεσες τεκμηριωμένες νομικές παρεμβάσεις σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για περικοπές, μηδενικές και αρνητικές τιμές
06/05/2026 - 10:05
Eurostat: Σταθερές οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας των νοικοκυριών στην ΕΕ το 2025
06/05/2026 - 09:36
H Κρ. Λαγκάρντ προειδοποιεί για τη «μη βιώσιμη» εξάρτηση της Ευρώπης από τα ορυκτά καύσιμα
06/05/2026 - 09:22
Στο ΔΣ του αμερικανικού Ινστιτούτου Έρευνας Ηλεκτρικής Ενέργειας ο CEO της ΔΕΗ Γεώργιος Στάσσης
06/05/2026 - 09:06
Φον ντερ Λάιεν: «Έτοιμη για όλα τα σενάρια η ΕΕ» όσον αφορά τους αμερικανικούς δασμούς
06/05/2026 - 08:49
27 Εθνικοί Κόμβοι για την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο πλαίσιο της Αποστολής της ΕΕ για το ΚΛΙΜΑ: γνωρίστε τον Ελληνικό Κόμβο
06/05/2026 - 08:18
Γιάννης Τριήρης: Ψεύτικες αλήθειες
06/05/2026 - 08:11
Ρευματοκλοπές: «Φωτιά» τα νέα πρόστιμα από τον Απρίλιο - Ποιοι πληρώνουν έως και τα διπλάσια
06/05/2026 - 08:08
Οικιακές συσκευές: Ο ανταγωνισμός από την Κίνα οδηγεί σε αποπληθωρισμό της αγορά
06/05/2026 - 08:00
Η πιο σημαντική εργασία πριν ανοίξετε το κλιματιστικό σας αυτό το καλοκαίρι
06/05/2026 - 06:33
NYT: Το ποντάρισμα της Κίνας στην αιολική ενέργεια αποδίδει
06/05/2026 - 06:33
Η Ελληνική Τσιμεντοβιομηχανία Πρωταγωνιστής στην Πράσινη Μετάβαση
05/05/2026 - 15:26
Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
05/05/2026 - 14:32
FixItBnB: Νέα υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης για καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης από τη ΔΕΗ
05/05/2026 - 14:34
Συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο 9ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
05/05/2026 - 14:26
Η πρώτη ομάδα ομιλητών για το 11ο Συμπόσιο Ενεργειακής Μετάβασης της ΗΑΕΕ στην Αθήνα
05/05/2026 - 14:09
Η LG Electronics ενισχύει τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά οικιακών αντλιών θερμότητας
05/05/2026 - 13:43
Ντ. Γιόργκενσεν (Επίτροπος Ενέργειας): Ετοιμότητα για ανακατανομή καυσίμων αεροπορίας
05/05/2026 - 13:11
ΑΔΜΗΕ: Από σήμερα έως τις 7 Μαΐου η σύνοδος της ένωσης GO15 με τους μεγαλύτερους Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
05/05/2026 - 12:38
Στρατηγική συνεργασία ΕΛΒΟ – Ομίλου Κοπελούζου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας
05/05/2026 - 12:01
Η Schneider Electric ανακοινώνει σημαντική πρόοδο στο νέο σχέδιο δράσης για τη βιωσιμότητα «Impact 2030»
05/05/2026 - 11:31
ΔΕΔΔΗΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για υποδοχή αιτημάτων για φωτοβολταϊκά
05/05/2026 - 10:56
Η ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στο επίκεντρο της συνομιλίας Σ. Παπασταύρου - Osama Mobarez
05/05/2026 - 10:32
Ιαπωνία: Πρώτη παράδοση πετρελαίου από τη Ρωσία μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Μέση Ανατολή
05/05/2026 - 10:05
GreenTank: Το ανθρακικό αποτύπωμα της ηλεκτροπαραγωγής – Μάρτιος 2026
05/05/2026 - 09:36
Με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία αναδιαμορφώνεται ο συγκοινωνιακός χάρτης στη Θεσ/νίκη
05/05/2026 - 09:06
Κυριάκος Πιερρακάκης: Τα στοχευμένα μέτρα είναι που βοηθούν ουσιαστικά τους ευάλωτους
05/05/2026 - 08:40
Γεραπετρίτης: Στηρίζουμε τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την απρόσκοπτη και ασφαλή διέλευση των Στενών του Ορμούζ
05/05/2026 - 08:23

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα
Newsroom
Τρίτη, 05/05/2026 - 14:32

Οι περιοχές που θα επηρεαστούν

Άνοδος της θερμοκρασίας και μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα προς την Κεντρική και Ανατολική Μεσόγειο πρόκειται να επηρεάσουν τη χώρα. Αιτία, όπως αναφέρει o κόμβος πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, αποτελεί ο συνδυασμός τριών επιφανειακών βαρομετρικών συστημάτων (χαμηλό - υψηλό - χαμηλό), ενισχυμένων από τη μεταφορά αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας.

Σύμφωνα με το AtmoHub, οι ισχυροί νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικρατούν πάνω από τις πηγές σκόνης στην Αλγερία παρασύρουν σωματίδια, δημιουργώντας ένα εκτεταμένο νέφος σκόνης που αναμένεται να κινηθεί προς τη χώρα μας τις επόμενες ημέρες.

Η θερμοδυναμική δομή της ατμόσφαιρας πάνω από την Ελλάδα αναμένεται να περιορίσει τη σκόνη κυρίως στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας, με αποτέλεσμα να μην αναμένεται σημαντική επιβάρυνση της ποιότητας του αέρα κοντά στην επιφάνεια.

Όπως τονίζει σε ενημέρωσή του το AtmoHub, από τις πρώτες πρωινές ώρες αύριο, Τετάρτη 6 Μαϊου, η σκόνη θα αρχίσει να επηρεάζει τη Δυτική Ελλάδα, ενώ έως το τέλος της ημέρας το νέφος θα έχει επεκταθεί στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Την επόμενη ημέρα αναμένεται να επηρεαστεί και η Ανατολική Ελλάδα.

Επιπλέον, προς το τέλος της εβδομάδας υπάρχει πιθανότητα η εξέλιξη του φαινομένου να διαφοροποιηθεί, ανάλογα με τη μεταβολή των ατμοσφαιρικών συνθηκών.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS στο διαδικτυακό portal του AtmoHub: https://portal.atmohub.gr/erimiki-skoni.

