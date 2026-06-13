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Μύθος ή πραγματικότητα: Βοηθά να κατεβάζουμε απότομα τον θερμοστάτη;

Μύθος ή πραγματικότητα: Βοηθά να κατεβάζουμε απότομα τον θερμοστάτη;
u_ssfofehsaj from Pixabay
Newsroom
Σάββατο, 13/06/2026 - 08:12
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Οι ειδικοί καταρρίπτουν έναν από τους διαδεδομένους μύθους γύρω από την χρήση του κλιματισμού.

Όσο ανεβαίνει η θερμοκρασία το καλοκαίρι, τόσο πιο δελεαστικό γίνεται να «χαμηλώσουμε» απότομα τον θερμοστάτη στους 16°C ή τους 18°C, ελπίζοντας ότι έτσι το
σπίτι θα δροσίσει πιο γρήγορα.

Είναι όμως αποτελεσματική αυτή η μέθοδος ή απλώς φουσκώνει τον λογαριασμό του ρεύματος;

Οι ειδικοί στον τομέα της θέρμανσης, του αερισμού και του κλιματισμού (HVAC) ξεκαθαρίζουν το τοπίο.

Ψύχεται το σπίτι πιο γρήγορα αν χαμηλώσουμε υπερβολικά τον θερμοστάτη;

Η απάντηση είναι πως όχι. «Τα περισσότερα οικιακά συστήματα κλιματισμού λειτουργούν με σταθερό ρυθμό απόδοσης όση ώρα είναι αναμμένα», εξηγεί ο Ντάνιελ Γκριν, διευθυντής λειτουργιών της Gault Heating & Cooling.

«Το να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη πολύ πιο χαμηλά από την επιθυμητή θερμοκρασία δεν θα αναγκάσει το μηχάνημα να κρυώσει τον χώρο πιο γρήγορα».

Ο Κουμάρ Τανβάρ, ειδικός της Tamas Mechanical, συμφωνεί απόλυτα: «Η υπερβολικά χαμηλή ρύθμιση δεν επιταχύνει τη διαδικασία ψύξης».

Πώς επηρεάζεται ο λογαριασμός ρεύματος

Το να κατεβάσετε τον θερμοστάτη δεν αυξάνει ακαριαία την κατανάλωση, αλλά οδηγεί σε υψηλότερους λογαριασμούς επειδή το σύστημα αναγκάζεται να δουλεύει για πολύ περισσότερη ώρα.

«Καθώς το κλιματιστικό δεν παγώνει τον χώρο πιο γρήγορα, οι ιδιοκτήτες συχνά αφήνουν το μηχάνημα να λειτουργεί για περισσότερη ώρα από όσο χρειάζεται», επισημαίνει ο Γκριν.

«Αυτό αυξάνει την καταγραφή του ρολογιού χωρίς να προσφέρει κανένα απολύτως όφελος στην άνεσή σας».

Ο σωστός τρόπος χρήσης του θερμοστάτη

Αντί για ακραίες ρυθμίσεις, ο Τανβάρ συνιστά να επιλέγετε εξαρχής την πραγματική θερμοκρασία που επιθυμείτε (π.χ. 24°C - 26°C.

Αν διαθέτετε προγραμματιζόμενο ή έξυπνο θερμοστάτη, εκμεταλλευτείτε τον βάσει του προγράμματός σας: Ρυθμίστε το σπίτι να κρυώνει λίγο πριν επιστρέψετε, ή χρησιμοποιεί την λειτουργία απουσίας/ύπνου.

Σημείωση: Αν παρατηρήσετε ότι το σπίτι δυσκολεύεται να πιάσει την επιθυμητή θερμοκρασία, αυτό συνήθως αποτελεί ένδειξη προβλήματος στη ροή του αέρα, στην μόνωση, στις σωληνώσεις ή στην απόδοση του ίδιου του κλιματιστικού. Όλα τα παραπάνω αποτελούν ένα «καμπανάκι» για να καλέσετε τεχνικό.

Έξυπνα tips για να δροσίσετε το σπίτι σας αποδοτικά

Σωστή συντήρηση: Φροντίστε για το ετήσιο σέρβις του κλιματιστικού σας.

Κλειστά παράθυρα και κουρτίνες: Κρατήστε τις κουρτίνες και τα στόρια κλειστά τις ώρες που ο ήλιος «χτυπάει» το σπίτι και μην ανοίγετε τα παράθυρα όταν έξω έχει καύσωνα.

Καθαρά φίλτρα: Αντικαθιστάτε ή πλένετε τακτικά τα φίλτρα αέρα.

Ανεμιστήρες οροφής: Χρησιμοποιήστε τους συνδυαστικά με το κλιματιστικό για να κυκλοφορεί καλύτερα ο δροσερός αέρας.

Μόνωση: Σφραγίστε τυχόν χαραμάδες και κενά σε πόρτες και παράθυρα για να μην «δραπετεύει» η ψύξη.

Πηγή: thespruce.com

Τελευταία τροποποίηση στις 13/06/2026 - 08:12
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