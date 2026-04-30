Η αγορά πετρελαίου μπροστά στην πραγματικότητα του Ορμούζ
30/04/2026 - 15:51
6ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας»: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και πολιτικής.

6ο Συνέδριο «Δίκαιο Ενέργειας»: Η κορυφαία ετήσια συνάντηση για το μέλλον της ενεργειακής αγοράς και πολιτικής.
Πέμπτη, 30/04/2026 - 13:52

Η Νομική Βιβλιοθήκη διοργανώνει το 6ο Συνέδριο για το Δίκαιο της Ενέργειας, το οποίο φέτος, ανταποκρινόμενο στις αυξημένες ανάγκες διαλόγου και ανάλυσης στον κρίσιμο τομέα της ενέργειας, θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά ως διήμερη διοργάνωση, την Τρίτη 5 και Τετάρτη 6 Μαΐου 2026, στο Wyndham Grand Athens, με παράλληλη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση (Live Streaming).

Το Συνέδριο αποτελεί πλέον τη σταθερά κορυφαία ετήσια συνάντηση των ειδικών του ενεργειακού δικαίου και της ενεργειακής πολιτικής στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο το σύνολο σχεδόν της επιστημονικής, θεσμικής και επαγγελματικής κοινότητας του κλάδου.

Με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, το Συνέδριο αναδεικνύει τις κρίσιμες εξελίξεις σε έναν ιδιαίτερα σύνθετο και διαρκώς μεταβαλλόμενο κλάδο.
Θεσμικοί φορείς, δικαστές, ακαδημαϊκοί, νομικοί σύμβουλοι και στελέχη της αγοράς, θα αναλύσουν τις προκλήσεις της ενεργειακής μετάβασης, το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο και τις στρατηγικές που διαμορφώνουν το μέλλον της ενέργειας στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων και επιταχυνόμενης ενεργειακής μετάβασης, το συνέδριο θα εστιάσει στις πλέον κρίσιμες ενότητες:

  • Ενεργειακός σχεδιασμός υπό συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας: Μια άλυτη Εξίσωση;
  • Γεωπολιτικές εξελίξεις και εθνικός σχεδιασμός
  • Επίκαιρα Ζητήματα Δικαίου Ενέργειας
  • Ασφάλεια Εφοδιασμού : Προκλήσεις και επίκαιρες εξελίξεις
  • Λειτουργία της αγοράς ενέργειας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον: Το Νέο Πλαίσιο & η Περιπλοκότητα των Παραμέτρων Επίτευξης των Εθνικών και Ενωσιακών Στόχων
  • Προς μια νέα περιβαλλοντική πολιτική στον τομέα της ενέργειας;
  • Χρηματοδότηση Ενεργειακών Έργων και Υποδομών

Η διήμερη δομή του Συνεδρίου επιτρέπει την ουσιαστικότερη εμβάθυνση στα θεματικά αντικείμενα, ενίσχυει τον επιστημονικό διάλογο και φιλοδοξεί να αναδείξει τον ρόλο του Συνεδρίου ως πλατφόρμα γόνιμου προβληματισμού και τεκμηριωμένης ανταλλαγής απόψεων.

Το 6ο Συνέδριο για το Δίκαιο της Ενέργειας τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) και του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ).

Η Νομική Βιβλιοθήκη συνεχίζει με συνέπεια να στηρίζει τον επιστημονικό διάλογο και την έγκυρη ενημέρωση σε ένα από τα πλέον κομβικά πεδία δημόσιας πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Πληροφορίες & Εγγραφές: Για το πλήρες πρόγραμμα και δηλώσεις συμμετοχής, επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες:

https://www.nb.org/6o-sinedrio-dikaio-tis-energeias-info

https://www.eventora.com/el/Events/6oENERGY

Επικοινωνία: ΝΟΜΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | Τηλ: 210 3678800 | Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

