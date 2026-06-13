Τι είναι τα διπρόσωπα φωτοβολταϊκά: Οδηγός επιλογής για εγγυημένη μείωση του λογαριασμού ρεύματος

Η επιλογή ανάμεσα στα μονοπρόσωπα (monofacial) και τα διπρόσωπα (bifacial) ηλιακά πάνελ δεν είναι απλά μια τεχνική λεπτομέρεια. Επηρεάζει άμεσα την ποσότητα της ενέργειας που θα παράγετε, το είδος της εγκατάστασης που χρειάζεστε και, φυσικά, τον χρόνο απόσβεσης των χρημάτων σας.

Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έχουν μετατρέψει την πράσινη ενέργεια από εναλλακτική λύση σε ανάγκη. Αν οι εκκαθαριστικοί λογαριασμοί σάς προκαλούν άγχος, η επένδυση σε ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να μηδενίσετε τα έξοδά σας.

Στην έρευνα αγοράς θα βρεθείτε μπροστά σε ένα κρίσιμο δίλημμα: Μονοπρόσωπα (Monofacial) ή Διπρόσωπα (Bifacial) πάνελ;

Η απόφαση αυτή θα καθορίσει τόσο το αρχικό κόστος όσο και την ταχύτητα απόσβεσης της επένδυσής σας.

Πώς λειτουργεί η κάθε τεχνολογία;

Η βασική τους διαφορά εντοπίζεται στον τρόπο με τον οποίο εκμεταλλεύονται το ηλιακό φως.

Τα μονοπρόσωπα πάνελ απορροφούν την ηλιακή ακτινοβολία μόνο από την μπροστινή τους πλευρά. Αποτελούν την παραδοσιακή, δοκιμασμένη λύση που βλέπουμε εδώ και δεκαετίες στις ελληνικές στέγες.

Τα διπρόσωπα ή διπλής όψης πάνελ αιχμαλωτίζουν το φως και από τις δύο πλευρές. Η μπροστινή πλευρά δέχεται το άμεσο ηλιακό φως, ενώ η πίσω επιφάνεια (κατασκευασμένη από γυαλί) απορροφά τις ακτίνες που αντανακλώνται από το γύρω περιβάλλον (έδαφος, ταράτσα).

Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε επιλογής

Κάθε τεχνολογία έχει τα δικά της χαρακτηριστικά.

Τα μονοπρόσωπα πάνελ έχουν χαμηλότερο κόστος αγοράς, ενώ τα διπρόσωπα κοστίζουν αρχικά 15% έως 25% περισσότερο, αλλά προσφέρουν μεγαλύτερη συνολική εξοικονόμηση σε βάθος χρόνου.

Λόγω της υψηλής ηλιοφάνειας στην Ελλάδα, η επιπλέον παραγωγή από την πίσω πλευρά μπορεί να μειώσει το συνολικό σταθμισμένο κόστος ενέργειας (LCOE) κατά περίπου 25% σε ορίζοντα 25ετίας. Στο κομμάτι της εγκατάστασης, τα μονοπρόσωπα είναι πιο ελαφριά και τοποθετούνται εύκολα, εφάπτοντας απευθείας σε κάθε τύπο στέγης με κεραμίδια.

Τα διπρόσωπα απαιτούν ειδικές βάσεις, μεγαλύτερη ανύψωση και συγκεκριμένες αποστάσεις μεταξύ τους ώστε να περνάει το φως. Για τον λόγο αυτό, αποδίδουν ιδανικά όταν τοποθετούνται σε ταράτσες (δώματα) με ανοιχτόχρωμη μόνωση ή σε ground-mount συστήματα στο έδαφος.

Η κατασκευή τους από διπλό γυαλί (glass-on-glass) προσφέρει εξαιρετική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες του ελληνικού καλοκαιριού και συνοδεύεται από μεγαλύτερες εγγυήσεις.

Σχετικά με την απόδοση, τα μονοπρόσωπα πάνελ προσφέρουν απόλυτα προβλέψιμα αποτελέσματα. Τα διπρόσωπα εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφάνειας όπου πατάνε.

Ποιο είναι το κατάλληλο για το δικό σας σπίτι

Είναι ιδανικά αν διαθέτετε ελεύθερη ταράτσα, μεγαλύτερο αρχικό προϋπολογισμό και στοχεύετε στη μέγιστη δυνατή απόδοση ανά τετραγωνικό μέτρο.

Αντίθετα, τα μονοπρόσωπα πάνελ παραμένουν η καλύτερη και πιο οικονομική λύση για κλασικές επικλινείς στέγες, όπου η πίσω πλευρά δεν θα είχε πρόσβαση σε ανακλώμενο φως.

Πηγή: slashgear.com