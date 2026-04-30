Ρεύμα: Πώς θα κινηθούν τα τιμολόγια Μαΐου
ΕΕ: Τι αλλάζει στις κρατικές ενισχύσεις για τη βιομηχανία και το ενεργειακό κόστος
Γιάννης Τριήρης: Όταν οι «μίζεροι» είναι η πλειοψηφία
Είναι ασφαλές να φορτίζουμε το κινητό την νύχτα;
Ειδικοί αποδομούν τους πέντε πιο διαδεδομένους μύθους για τα φωτοβολταϊκά
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
Ρώσος ΥΠΟΙΚ: Η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον ΟΠΕΚ θα αυξήσει την παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου με αποτέλεσμα πτώση των τιμών
ΕΕ: Έγκριση του Προσωρινού Πλαισίου Κρατικών Ενισχύσεων για Γεωργία, Αλιεία, Μεταφορές και Ενεργοβόρες Βιομηχανίες
Π. Πέρκα: Η ΔΕΗ οφείλει να είναι πυλώνας ενεργειακής ασφάλειας και προστασίας των καταναλωτών
ΠΑΣΟΚ: Η ενεργειακή πολιτική της Ν.Δ. οδηγεί στα σκουπίδια ηλεκτρική ενέργεια μηδενικού κόστους που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 1 εκ. νοικοκυριών
Σταύρος Παπασταύρου: Η Ελλάδα πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των Δυτικών Βαλκανίων
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Συντονισμός στην απελευθέρωση αποθεμάτων πετρελαίου κι αύξηση παραγωγής στα διυλιστήρια της ΕΕ
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Εμίρη του Κατάρ: Οι επενδύσεις σε υποδομές, data centers, ενέργειας και φιλοξενίας στο επίκεντρο
ΤΕΕ: Πραγματικότητα η Διακήρυξη για τα Πράσινα Κατασκευαστικά Υλικά
H Ελληνικά Λατομεία ολοκλήρωσε την εξαγορά του 51% της ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ ενισχύοντας τις λατομικές δραστηριότητες του Ομίλου AKTOR
ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
Πώς θα επιλέξεις τον κατάλληλο ηλιακό θερμοσίφωνα
Πέμπτη, 30/04/2026 - 06:39

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελεί μια επένδυση που συνδυάζει οικονομικό όφελος και ενεργειακή αποδοτικότητα.

Ας είμαστε ρεαλιστές: η άνοδος των λογαριασμών ρεύματος έχει εξελιχθεί σε μια καθημερινή οικονομική δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, επηρεάζοντας άμεσα τον οικογενειακό προϋπολογισμό και περιορίζοντας τη δυνατότητα κάλυψης βασικών αναγκών.

Σε αυτό το περιβάλλον, η επιλογή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως μια απλή αναβάθμιση εξοπλισμού, αλλά ως μια στρατηγική απόφαση με μακροπρόθεσμο αντίκτυπο.

Στην Ελλάδα, όπου η ηλιοφάνεια αποτελεί ίσως το σημαντικότερο φυσικό μας πλεονέκτημα, η μη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό ισοδυναμεί με χαμένη ευκαιρία - και μάλιστα την ώρα που ο συμβατικός ηλεκτρικός θερμοσίφωνας εξακολουθεί να αποτελεί μια από τις πιο ενεργοβόρες συσκευές του νοικοκυριού.

Είναι χαρακτηριστικό πως η μετάβαση σε έναν ηλιακό θερμοσίφωνα μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ρεύματος για ζεστό νερό έως και 80%, ανάλογα με τη χρήση και τις συνθήκες εγκατάστασης. Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό σημαίνει ότι ένα σημαντικό μέρος του μηνιαίου ενεργειακού κόστους μπορεί να περιοριστεί αισθητά, ενώ η απόσβεση της επένδυσης γίνεται συνήθως μέσα σε λίγα χρόνια λειτουργίας.

Με δεδομένο ότι η διάρκεια ζωής ενός σύγχρονου συστήματος υπερβαίνει τα 15 έως 20 χρόνια, το οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου είναι ιδιαίτερα σημαντικό.

Πώς επιλέγουμε τον κατάλληλο θερμοσίφωνα

Η επιλογή του κατάλληλου ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από μια σειρά παραμέτρων, με βασικότερη τη χωρητικότητα.

Για μικρά νοικοκυριά ή ζευγάρια, ένα σύστημα 120 λίτρων θεωρείται επαρκές. Για μια τυπική οικογένεια τεσσάρων ατόμων, οι πιο συνηθισμένες επιλογές κυμαίνονται μεταξύ 160 και 200 λίτρων, ενώ για μεγαλύτερες ανάγκες υπάρχουν συστήματα που φτάνουν τα 300 λίτρα.

Εξίσου καθοριστικός παράγοντας είναι ο τύπος των συλλεκτών: Οι επιλεκτικοί συλλέκτες αποτελούν σήμερα τη σύγχρονη τάση, καθώς προσφέρουν υψηλότερη απόδοση ακόμη και σε συνθήκες μειωμένης ηλιοφάνειας ή συννεφιάς, περιορίζοντας τις απώλειες ενέργειας.

Η ποιότητα του boiler παίζει σημαντικό ρόλο στη διάρκεια ζωής του συστήματος. Οι λύσεις με εσωτερική επένδυση εμαγιέ ή ανοξείδωτο υλικό προσφέρουν μεγαλύτερη αντοχή στη διάβρωση και καλύτερη υγιεινή του νερού, ενώ σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η τεχνολογία λειτουργίας. Τα συστήματα διπλής ενέργειας συνδυάζουν ηλιακή και ηλεκτρική υποστήριξη, ενώ τα τριπλής ενέργειας μπορούν να συνδεθούν και με το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία, ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες.

Προσοχή στην εγκατάσταση!

Η εγκατάσταση παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο στη συνολική απόδοση.

Ο σωστός προσανατολισμός προς τον νότο, η κατάλληλη κλίση των συλλεκτών και η ασφαλής τοποθέτηση στην ταράτσα ή στη στέγη επηρεάζουν άμεσα την αποδοτικότητα του συστήματος. Παράλληλα, η επαγγελματική τοποθέτηση διασφαλίζει τη σωστή λειτουργία και τη μακροχρόνια αντοχή της εγκατάστασης.

