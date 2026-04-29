ΥΠΕΝ: Παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2026 σε 4 προγράμματα εξοικονόμησης που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
29/04/2026 - 11:00
Η Ευρώπη είναι η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρος στον πλανήτη
29/04/2026 - 10:00
ΑΑΔΕ: Πληρωμή 20,7 εκατ. ευρώ σε 88.069 δικαιούχους για την πρώτη δόση επιστροφής ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου 2026
29/04/2026 - 09:30
Στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου στη Μ. Ανατολή οι τιμές καυσίμων στις ΗΠΑ
29/04/2026 - 09:05
Αν. Τασούλας: Η Ελλάδα υποστηρίζει σθεναρά τις πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διασυνδεσιμότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη
29/04/2026 - 08:42
Σάκης Αρναούτογλου: Χωρίς σωστή διαχείριση νερού, οι αγρότες θα πληρώνουν την κλιματική κρίση
29/04/2026 - 08:30
Η AKTOR LNG USA και η ALBGAZ υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την πώληση αμερικανικού LNG
29/04/2026 - 08:16
Γιάννης Τριήρης: Εμφύλιος στην κυβέρνηση, λιμός στην κοινωνία
29/04/2026 - 08:07
Φυσικό αέριο: Άνοδος 24% στη ζήτηση τον Μάρτιο, ρεκόρ τριετίας στις εξαγωγές
29/04/2026 - 08:04
Φυσικό αέριο: «Κλείδωσαν» οι χρεώσεις φόρτωσης LNG στη Ρεβυθούσα για 2026-2027
29/04/2026 - 08:02
Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος
29/04/2026 - 06:33
Το χρονοδιάγραμμα του νέου «Ανακαινίζω»: Έως 36.000 ευρώ το ύψος της επιδότησης
29/04/2026 - 06:34
Στα Τίρανα η Κ. Γκιλφόιλ - Συνάντηση με τον πρωθυπουργό της Αλβανίας
28/04/2026 - 15:40
Η Enterprise Greece στην WindEurope 2026: Η ενεργειακή κρίση αναθερμαίνει το παγκόσμιο ενδιαφέρον για έργα ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:37
ΣΠΕΦ: Υπόμνημα προς τη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής με αλλαγές και προτάσεις επί του ν/σ του ΥΠΕΝ για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 15:23
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη
28/04/2026 - 15:09
myΔΕΗ: Νέες προσφορές και επιβραβεύσεις μέσω myRewards Coupons
28/04/2026 - 14:41
Κ. Χατζηδάκης: Η ΔΕΗ από το χείλος της χρεωκοπίας επί ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται εθνικός πρωταθλητής
28/04/2026 - 14:29
Η Volton και η Orizon στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Η νέα πραγματικότητα του customer journey στην εποχή του AI
28/04/2026 - 14:25
Η Ελλάδα στην 11η θέση του κόσμου στις περιβαλλοντικές επιδόσεις
28/04/2026 - 12:49
Η Alpha Bank ενισχύει την ενεργειακή αυτονομία των επιχειρήσεων με χρηματοδότηση έως 80%
28/04/2026 - 12:38
ΠΟΣΠΗΕΦ: Απρέπεια, αντιδεοντολογική κίνηση και ομολογία αδυναμίας μέρους της ηγεσίας του ΥΠΕΝ η μη πρόσκληση της Ομοσπονδίας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ
28/04/2026 - 12:02
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Στρατηγική συνεργασία με την Airbus Space & Defence
28/04/2026 - 11:29
Ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με συνέπεια τον στρατηγικό του σχεδιασμό στο τομέα των ΑΠΕ
28/04/2026 - 11:01
Μ. Ρούμπιο: «Οικονομικό πυρηνικό όπλο» ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ
28/04/2026 - 10:32
Ν. Παπαθανάσης: Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Άργος Ορεστικό Καστοριάς με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης
28/04/2026 - 10:00
Στην Κροατία σήμερα Τρίτη 28 και αύριο Τετάρτη 29 Απριλίου ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου
28/04/2026 - 09:29
Συνεργασία ΕΤΕπ-Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την προώθηση βιώσιμων αστικών επενδύσεων στην Ελλάδα
28/04/2026 - 09:26
Η Πρώτη Διάσκεψη για τη Μετάβαση από τα Ορυκτά Καύσιμα – Το ελληνικό παράδειγμα
28/04/2026 - 08:36
Γεραπετρίτης: Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε τη συζήτηση των τεχνικών επιτροπών που αφορούν την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ
Τετάρτη, 29/04/2026 - 06:33

Η σωστή προετοιμασία μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αποτρέπει ακριβές επισκευές και εξασφαλίζει καλύτερη ψύξη.

Το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό μοιάζει πλέον αδιανόητο, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνεχόμενοι καύσωνες έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η σωστή προετοιμασία του σπιτιού και της μονάδας HVAC πριν από τις καλοκαιρινές ζέστες βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση ρεύματος και περιορίζει τις πιθανότητες βλαβών ή δαπανηρών επισκευών.

Ακολουθούν τα βασικά που προτείνουν να κάνετε πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά.

Αλλάξτε τα φίλτρα αέρα

Το φίλτρο αέρα συγκρατεί σκόνη, τρίχες κατοικιδίων και αιωρούμενα σωματίδια πριν αυτά εισέλθουν στο σύστημα. Μετά τον χειμώνα, συνήθως έχει συσσωρεύσει μήνες βρωμιάς.

Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει τη ροή αέρα και αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας ακόμη και κατά 15-20%. Παράλληλα, καταπονεί τα εξαρτήματα και οδηγεί σε φθορές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ο έλεγχος που μπορείτε να κάνετε είναι απλός: κρατήστε το φίλτρο μπροστά στο φως. Αν το φως δεν το διαπερνά, χρειάζεται αντικατάσταση. Πρόκειται για την πιο εύκολη και οικονομική κίνηση συντήρησης.

Καθαρίστε την εξωτερική μονάδα

Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες συσσωρεύονται γύρω από την εξωτερική μονάδα φύλλα, χώμα και διάφορα υπολείμματα. Απομακρύνετε οτιδήποτε εμποδίζει τον αερισμό, καθώς το κλιματιστικό χρειάζεται ελεύθερη ροή αέρα για να αποβάλλει τη θερμότητα.

Είναι επίσης καλή στιγμή να ελέγξετε τη μονάδα για φθορές σε σωληνώσεις ή πτερύγια. Αν εντοπίσετε ζημιές, ζητήστε έλεγχο από πιστοποιημένο τεχνικό πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ελέγξτε τον θερμοστάτη

Πριν μεταβείτε από τη θέρμανση στην ψύξη, βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά και αλλάζει χωρίς πρόβλημα σε λειτουργία ψύξης.

Ένας απλός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις την πρώτη πραγματικά ζεστή ημέρα.

Δοκιμάστε το σύστημα έγκαιρα

Μην περιμένετε τον πρώτο καύσωνα.

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία λίγους βαθμούς και αφήστε το κλιματιστικό να λειτουργήσει για 10-15 λεπτά.

Αν παρατηρήσετε αδύναμη ροή αέρα, περίεργους θορύβους ή ανεπαρκή ψύξη, είναι προτιμότερο να καλέσετε τεχνικό πριν αυξηθεί η ζήτηση για επισκευές.

Προγραμματίστε την συντήρηση της συσκευής

Η προληπτική συντήρηση από επαγγελματία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Οι τεχνικοί ελέγχουν τα επίπεδα του ψυκτικού υγρού, καθαρίζουν τα πηνία, σφίγγουν ηλεκτρικές συνδέσεις και ρυθμίζουν τον θερμοστάτη - εργασίες που δύσκολα μπορεί να κάνει μόνος του ένας ιδιοκτήτης.

Ο έγκαιρος εντοπισμός μικρών προβλημάτων μειώνει το κόστος επισκευών και εξασφαλίζει ότι το κλιματιστικό θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του καλοκαιριού.

Πηγή: realsimple.com

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 06:33

