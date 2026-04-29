Τι πρέπει να κάνετε πριν ανοίξετε το κλιματιστικό για πρώτη φορά φέτος

Η σωστή προετοιμασία μειώνει την κατανάλωση ενέργειας, αποτρέπει ακριβές επισκευές και εξασφαλίζει καλύτερη ψύξη.

Το καλοκαίρι χωρίς κλιματιστικό μοιάζει πλέον αδιανόητο, ειδικά σε μια περίοδο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνεχόμενοι καύσωνες έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας.

Οι ειδικοί προειδοποιούν πως η σωστή προετοιμασία του σπιτιού και της μονάδας HVAC πριν από τις καλοκαιρινές ζέστες βελτιώνει την απόδοση, μειώνει την κατανάλωση ρεύματος και περιορίζει τις πιθανότητες βλαβών ή δαπανηρών επισκευών.

Ακολουθούν τα βασικά που προτείνουν να κάνετε πριν θέσετε σε λειτουργία το κλιματιστικό για πρώτη φορά μέσα στη χρονιά.

Αλλάξτε τα φίλτρα αέρα

Το φίλτρο αέρα συγκρατεί σκόνη, τρίχες κατοικιδίων και αιωρούμενα σωματίδια πριν αυτά εισέλθουν στο σύστημα. Μετά τον χειμώνα, συνήθως έχει συσσωρεύσει μήνες βρωμιάς.

Ένα βουλωμένο φίλτρο περιορίζει τη ροή αέρα και αναγκάζει το σύστημα να λειτουργεί πιο έντονα, αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας ακόμη και κατά 15-20%. Παράλληλα, καταπονεί τα εξαρτήματα και οδηγεί σε φθορές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί.

Ο έλεγχος που μπορείτε να κάνετε είναι απλός: κρατήστε το φίλτρο μπροστά στο φως. Αν το φως δεν το διαπερνά, χρειάζεται αντικατάσταση. Πρόκειται για την πιο εύκολη και οικονομική κίνηση συντήρησης.

Καθαρίστε την εξωτερική μονάδα

Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες συσσωρεύονται γύρω από την εξωτερική μονάδα φύλλα, χώμα και διάφορα υπολείμματα. Απομακρύνετε οτιδήποτε εμποδίζει τον αερισμό, καθώς το κλιματιστικό χρειάζεται ελεύθερη ροή αέρα για να αποβάλλει τη θερμότητα.

Είναι επίσης καλή στιγμή να ελέγξετε τη μονάδα για φθορές σε σωληνώσεις ή πτερύγια. Αν εντοπίσετε ζημιές, ζητήστε έλεγχο από πιστοποιημένο τεχνικό πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

Ελέγξτε τον θερμοστάτη

Πριν μεταβείτε από τη θέρμανση στην ψύξη, βεβαιωθείτε ότι ο θερμοστάτης λειτουργεί σωστά και αλλάζει χωρίς πρόβλημα σε λειτουργία ψύξης.

Ένας απλός έλεγχος μπορεί να αποτρέψει δυσάρεστες εκπλήξεις την πρώτη πραγματικά ζεστή ημέρα.

Δοκιμάστε το σύστημα έγκαιρα

Μην περιμένετε τον πρώτο καύσωνα.

Χαμηλώστε τη θερμοκρασία λίγους βαθμούς και αφήστε το κλιματιστικό να λειτουργήσει για 10-15 λεπτά.

Αν παρατηρήσετε αδύναμη ροή αέρα, περίεργους θορύβους ή ανεπαρκή ψύξη, είναι προτιμότερο να καλέσετε τεχνικό πριν αυξηθεί η ζήτηση για επισκευές.

Προγραμματίστε την συντήρηση της συσκευής

Η προληπτική συντήρηση από επαγγελματία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Οι τεχνικοί ελέγχουν τα επίπεδα του ψυκτικού υγρού, καθαρίζουν τα πηνία, σφίγγουν ηλεκτρικές συνδέσεις και ρυθμίζουν τον θερμοστάτη - εργασίες που δύσκολα μπορεί να κάνει μόνος του ένας ιδιοκτήτης.

Ο έγκαιρος εντοπισμός μικρών προβλημάτων μειώνει το κόστος επισκευών και εξασφαλίζει ότι το κλιματιστικό θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του καλοκαιριού.

Πηγή: realsimple.com