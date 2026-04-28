ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ: Ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με το βλέμμα στραμμένο στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που έχει καθιερωθεί κάθε χρόνο στις 28 Απριλίου, επικεντρώνεται φέτος στις επιπτώσεις της ψηφιακής μετάβασης και της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων.

Η εκστρατεία θα ρίξει φως σε νέες πρακτικές, όπως η αυτοματοποίηση εργασιών και καθηκόντων, η ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου, τα έξυπνα ψηφιακά συστήματα και η διαχείριση εργαζομένων μέσω AI.

Οι νέες τεχνολογίες έχουν προκαλέσει την εμφάνιση νέων μορφών εργασίας -εργασία σε ψηφιακές πλατφόρμες, απομακρυσμένη και υβριδική εργασία και τηλεργασία- οι οποίες θα εξεταστούν περαιτέρω.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ημέρα για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς οι συνθήκες εργασίες και οι δραστηριότητες των εργαζομένων στη ΔΕΗ εκτείνονται σε πολλά πεδία, διαφορετικά πεδία με ιδιαιτερότητες πολύ σημαντικές καθώς επηρεάζονται τόσο από τις καιρικές συνθήκες (ακραίες κάθε εποχή του χρόνου) όσο και από το είδος των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα εργοτάξια.

Είναι σημαντικό, σε καθημερινή βάση:

Να τηρούνται όλα τα μέτρα

Να εφαρμόζονται και να τηρούνται ΟΛΟΙ οι κανονισμοί και οι κανόνες υγείας και ασφάλειας.

Να μην γίνεται καμία εργασία από ανειδίκευτο μη πιστοποιημένο προσωπικό

Να υπάρχει αδιάλειπτη μέριμνα από την πλευρά της εργοδοσίας, ώστε οι εργασίες στους σταθμούς και τα ορυχεία να γίνονται από απολύτως εξειδικευμένο προσωπικό.

Να υπάρχει επαγρύπνηση από την πλευρά των εργαζομένων.

Να υπάρχει σωστή υποδομή και λειτουργία των μηχανισμών ελέγχου.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΑΞΙΖΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

&

ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ