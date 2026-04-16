Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

Αρναούτογλου: Η πράσινη ναυτιλία είναι επένδυση στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης
Πρωτιά της ΕΚΟ στη δημοσίευση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντων (EPDs) για τα λιπαντικά της
Με τον Βουλευτή Π.Ε Κοζάνης κ. Στάθη Κωνσταντινίδη συναντήθηκε ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
Η Ελλάδα στο επίκεντρο των Ενεργειακών Εξελίξεων: Δυναμική Παρουσία στην EGYPES 2026
ΠΑΣΟΚ: Ερώτηση για την επικίνδυνη ατμοσφαιρική ρύπανση στη Θεσσαλονίκη
ΡΑΑΕΥ: Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Απρίλιο 2026
Συμμετοχή του πρωθυπουργού στην τηλεδιάσκεψη για τα Στενά του Ορμούζ, που διοργανώνουν Μακρόν και Στάρμερ
ΙΟΒΕ: Οι εκτιμήσεις για την ελληνική οικονομία
Η δημόσια επιχείρηση πετρελαίου PEMEX παραδέχθηκε πως ευθύνεται για μόλυνση στον Κόλπο του Μεξικού
Πιερρακάκης: Η προώθηση μιας Ενεργειακής Ένωσης στην Ευρώπη θα έχει θετικό αντίκτυπο στην ενέργεια και στην ανταγωνιστικότητα
ΔΕΗ blue: 20% επιστροφή, για φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων σε συνεργασία με τη Visa
Γιάννης Τριήρης: Διπλά χαμένος ο Μητσοτάκης - Σε θεσμικό και οικονομικό ναρκοπέδιο το «success story»
Έρχονται αλλαγές στη λιανική αγορά ρεύματος- Προ των πυλών και τα υβριδικά τιμολόγια
Αποθήκευση ενέργειας: Αλλάζει το πλαίσιο, ξεκινούν τα πρώτα έργα
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ σχετικά με την δεύτερη τροποποίηση της Μεθοδολογίας για τον Συντονισμό της Περιφερειακής Επιχειρησιακής Ασφάλειας
ΡΑΑΕΥ: Αίτημα της ΔΕΗ Α.Ε. για χορήγηση άδειας παραγωγής σε φορητά Η/Ζ συνολικής ισχύος 23MW
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τα μέτρα ενεργειακού κόστους στη Βιομηχανία
Οι ΗΠΑ δεν θα παρατείνουν την προσωρινή αναστολή κυρώσεων στο πετρέλαιο της Ρωσίας
Συμμετοχή της εταιρίας NAS στην 3η έκθεση Renewable EnergyTech στην Θεσσαλονίκη
Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών XI: Η ενέργεια στο επίκεντρο της διεθνούς ατζέντας
Στρατηγικά αποθέματα λιπασμάτων στην ΕΕ για τη στήριξη των αγροτών σε περιόδους κρίσης ζητεί ο Γ. Μανιάτης
Γιάννης Τριήρης: Εκρηκτικό μείγμα σκανδάλων και ακρίβειας
Δυναμικό παρών της nvisionist στην κορυφαία διεθνή έκθεση Αιολικής Ενέργειας WindEurope 2026 για έκτη συνεχή χρονιά
Η Grid Telecom εντάσσεται στη SubOptic και στην ICPC
Οι υποψήφιοι για τη θέση του Αντιπροέδρου Κλάδου Ενέργειας της ΡΑΑΕΥ και τεσσάρων Μελών, καθώς και οι προτάσεις των αρμόδιων Υπουργών
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
Πυρκαγιά σε διυλιστήριο της Αυστραλίας, που παράγει το 10% των καυσίμων για τη χώρα
Σ. Αρναούτογλου: Το κόστος καυσίμων απειλεί την επιβίωση της Ευρωπαϊκής αλιείας
AKTOR ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ - Οικονομικό Ημερολόγιο 2026
Υπογραφή της σύμβασης Γεώτρησης για το Block 2 μεταξύ της Energean και της εταιρείας Stena Drilling
Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού
Newsroom
Πέμπτη, 16/04/2026 - 09:31

Η ElvalHalcor, σταθερή στη δέσμευσή της να προασπίζει συνθήκες συμπερίληψης και να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους νέους και την τοπική κοινωνία, ανακοινώνει με περηφάνια τη στήριξη της ομάδας «Κύδων Special Team». Με την πρωτοβουλία αυτή, υποστηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια και το σημαντικό έργο ενός οργανισμού που έχει ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού και την ομαλή ένταξη των παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η «Κύδων Special Team» είναι μια ομάδα καλαθοσφαίρισης παιδιών και εφήβων από 8 έως 16 ετών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας, και συστάθηκε υπό την αιγίδα του Ερμή Σχηματαρίου, με διαχρονικό όραμα την προσφορά στην τοπική κοινωνία και τη συμπερίληψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα της «Κύδων Special Team», έχοντας ως βασικό αντικείμενο την εκμάθηση καλαθοσφαίρισης, επιδιώκει μέσω της συστηματικής προσπάθειας και της συλλογικής συνεργασίας να ενισχύσει δεξιότητες των παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα, όπως η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικοποίηση, προάγοντας παράλληλα την χαρά της συμμετοχής. Για τα παιδιά της Κύδων, ο αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και συμπερίληψης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που ενδυναμώνει, ενώνει και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου, στο κλειστό γήπεδο Κανήθου "ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ", και με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ο κ. Νίκος Οικονόμου, ιδρυτής της Κύδων Special Team, δήλωσε: «Για εμένα, η ίδρυση της Κύδων Special Team αποτελεί έργο ζωής. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια, ενώ οι γονείς και τα παιδιά συμμετέχουν με χαρά και ενθουσιασμό. Την ίδια στιγμή, η ElvalHalcor στήριξε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα με ουσιαστικό και ολοκληρωμένο τρόπο, για το οποίο την ευχαριστώ προσωπικά. Οι άνθρωποί της στάθηκαν δίπλα μας από την αρχή, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, όχι μόνο δικό μου, αλλά και αυτών των παιδιών. Η στήριξη της ElvalHalcor υπήρξε πραγματικά πολύτιμη για την υλοποίηση αυτού του οράματος».

Η κα. Χρύσα Σαρρή, Ψυχολόγος ειδικής αγωγής της Κύδων Special Team, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα για το Φάσμα του Αυτισμού. Ουσιαστικά, είναι μία μέρα ευαισθητοποίησης, οπότε η Κύδων είναι στην πρώτη γραμμή και είναι σε θέση να δώσει ένα μεγάλο μήνυμα: Ο αθλητισμός είναι για όλους».

Ο κ. Κουφοπάνος, R&D Project Evaluation Director στην Elval, εκπροσωπώντας την ElvalHalcor, δήλωσε: «Στην ElvalHalcor πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης, συμπερίληψης και προσωπικής ανάπτυξης για όλους. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την κοινωνική ένταξη και ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Το έργο της ομάδας Κύδων Special Team για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συμμετοχής, ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης για όλα τα παιδιά. Με τη δράση αυτή, που καλύπτει τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, δημιουργείται ένα περιβάλλον αποδοχής και συνεργασίας, μέσα από τις αξίες του αθλητισμού και της άμιλλας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ευχόμαστε στην ομάδα Κύδων κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικού έργου της».

Για την ElvalHalcor οι ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε κοινότητας στον τόπο που δραστηριοποιείται είναι ένα κάλεσμα για ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη. Η ΕlvalHalcor με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη ευαισθησία θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη συμπερίληψη και στη βελτίωση της καθημερινότητας κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.

