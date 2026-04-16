Η ElvalHalcor στο πλευρό της ομάδας καλαθοσφαίρισης «Κύδων Special Team» για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού

Η ElvalHalcor, σταθερή στη δέσμευσή της να προασπίζει συνθήκες συμπερίληψης και να βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους νέους και την τοπική κοινωνία, ανακοινώνει με περηφάνια τη στήριξη της ομάδας «Κύδων Special Team». Με την πρωτοβουλία αυτή, υποστηρίζει έμπρακτα την προσπάθεια και το σημαντικό έργο ενός οργανισμού που έχει ως στόχο την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού και την ομαλή ένταξη των παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Η «Κύδων Special Team» είναι μια ομάδα καλαθοσφαίρισης παιδιών και εφήβων από 8 έως 16 ετών που βρίσκονται στο Φάσμα του Αυτισμού Υψηλής Λειτουργικότητας, και συστάθηκε υπό την αιγίδα του Ερμή Σχηματαρίου, με διαχρονικό όραμα την προσφορά στην τοπική κοινωνία και τη συμπερίληψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Το πρόγραμμα της «Κύδων Special Team», έχοντας ως βασικό αντικείμενο την εκμάθηση καλαθοσφαίρισης, επιδιώκει μέσω της συστηματικής προσπάθειας και της συλλογικής συνεργασίας να ενισχύσει δεξιότητες των παιδιών που βρίσκονται στο Φάσμα, όπως η αυτοπεποίθηση και η κοινωνικοποίηση, προάγοντας παράλληλα την χαρά της συμμετοχής. Για τα παιδιά της Κύδων, ο αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και συμπερίληψης, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που ενδυναμώνει, ενώνει και δημιουργεί ίσες ευκαιρίες.

Σε πρόσφατη εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 4 Απριλίου, στο κλειστό γήπεδο Κανήθου "ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ", και με αφορμή την πρόσφατη Παγκόσμια Ημέρα Ευαισθητοποίησης για τον Αυτισμό, ο κ. Νίκος Οικονόμου, ιδρυτής της Κύδων Special Team, δήλωσε: «Για εμένα, η ίδρυση της Κύδων Special Team αποτελεί έργο ζωής. Η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια, ενώ οι γονείς και τα παιδιά συμμετέχουν με χαρά και ενθουσιασμό. Την ίδια στιγμή, η ElvalHalcor στήριξε από την πρώτη στιγμή το εγχείρημα με ουσιαστικό και ολοκληρωμένο τρόπο, για το οποίο την ευχαριστώ προσωπικά. Οι άνθρωποί της στάθηκαν δίπλα μας από την αρχή, συμβάλλοντας καθοριστικά ώστε να γίνει πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής, όχι μόνο δικό μου, αλλά και αυτών των παιδιών. Η στήριξη της ElvalHalcor υπήρξε πραγματικά πολύτιμη για την υλοποίηση αυτού του οράματος».

Η κα. Χρύσα Σαρρή, Ψυχολόγος ειδικής αγωγής της Κύδων Special Team, δήλωσε: «Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην Παγκόσμια Μέρα για το Φάσμα του Αυτισμού. Ουσιαστικά, είναι μία μέρα ευαισθητοποίησης, οπότε η Κύδων είναι στην πρώτη γραμμή και είναι σε θέση να δώσει ένα μεγάλο μήνυμα: Ο αθλητισμός είναι για όλους».

Ο κ. Κουφοπάνος, R&D Project Evaluation Director στην Elval, εκπροσωπώντας την ElvalHalcor, δήλωσε: «Στην ElvalHalcor πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός αποτελεί ένα ισχυρό μέσο ενδυνάμωσης, συμπερίληψης και προσωπικής ανάπτυξης για όλους. Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν την κοινωνική ένταξη και ενδυναμώνουν τις τοπικές κοινωνίες. Το έργο της ομάδας Κύδων Special Team για παιδιά στο Φάσμα του Αυτισμού αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς ο αθλητισμός μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα συμμετοχής, ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης για όλα τα παιδιά. Με τη δράση αυτή, που καλύπτει τις περιφερειακές ενότητες Βοιωτίας και Εύβοιας, δημιουργείται ένα περιβάλλον αποδοχής και συνεργασίας, μέσα από τις αξίες του αθλητισμού και της άμιλλας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και ευχόμαστε στην ομάδα Κύδων κάθε επιτυχία στη συνέχιση του σημαντικού έργου της».

Για την ElvalHalcor οι ανάγκες κάθε παιδιού και κάθε κοινότητας στον τόπο που δραστηριοποιείται είναι ένα κάλεσμα για ενεργό συμμετοχή και υποστήριξη. Η ΕlvalHalcor με αίσθημα ευθύνης και ιδιαίτερη ευαισθησία θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη συμπερίληψη και στη βελτίωση της καθημερινότητας κοινωνικών ομάδων που έχουν ανάγκη.