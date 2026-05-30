Πόσο κοστίζει πραγματικά το να αφήνετε τις συσκευές σας στην πρίζα
Newsroom
Σάββατο, 30/05/2026 - 07:15
Η αποσύνδεση των συσκευών πριν από ένα ταξίδι εξοικονομεί χρήματα, μειώνει τη σπατάλη ενέργειας και προστατεύει τον εξοπλισμό από τη φθορά.

Πολλές συσκευές δεν απενεργοποιούνται πλήρως όταν τις σβήνετε. Οι λεγόμενες συσκευές - «βαμπίρ» είναι σχεδιασμένες να βρίσκονται σε μόνιμη ετοιμότητα, καταναλώνοντας ρεύμα 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Τέτοιες συσκευές είναι τα πλυντήρια πιάτων και ρούχων, τα στεγνωτήρια, οι τηλεοράσεις και οι καφετιέρες.

Μπορείτε να τις αναγνωρίσετε από φωτεινές ενδείξεις, ψηφιακά ρολόγια, οθόνες LED ή από τη θερμότητα στο φις τους.

Το πραγματικό κόστος

Αν και η μεμονωμένη κατανάλωση είναι μικρή, συνολικά το κόστος συσσωρεύεται γρήγορα.

Δεδομένα της Domestic & General δείχνουν ότι η διατήρηση των βασικών συσκευών (πλυντήριο, στεγνωτήριο, ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, κλιματισμός, θερμοσίφωνας, δύο τηλεοράσεις) στην πρίζα κατά τη διάρκεια διακοπών μίας εβδομάδας κοστίζει κατά μέσο όρο 121,16 δολάρια (104,36 ευρώ)

Για να υπολογίσετε το δικό σας κόστος:

  • Μετατρέψτε τα βατ (watt) αναμονής της συσκευής σε κιλοβάτ.
  • Πολλαπλασιάστε τα κιλοβάτ με τις συνολικές ώρες απουσίας.
  • Πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με την τιμή της κιλοβατώρας που έχετε εξασφαλίσει από τον πάροχό σας

Τι πρέπει να αποσυνδέετε

Πριν φύγετε από το σπίτι, βγάλτε από την πρίζα μικροσυσκευές, συστήματα ψυχαγωγίας και οτιδήποτε έχει ψηφιακή οθόνη.

Αυτή η κίνηση μειώνει τον λογαριασμό και περιορίζει την περιττή φθορά, παρατείνοντας τη διάρκεια ζωής τους.

Τι ΔΕΝ πρέπει να βγάλετε από την πρίζα

Ψυγεία και καταψύκτες: Πρέπει να λειτουργούν για την ασφάλεια των τροφίμων. Αντί να τα σβήσετε, ρυθμίστε το ψυγείο ακριβώς στους 4°C για να μην υπερλειτουργεί.

Σύνθετα συστήματα: Αποφύγετε την αποσύνδεση συσκευών αερίου ή περίπλοκα καλωδιωμένων συστημάτων (φούρνοι αερίου, θερμοσίφωνες, κλιματισμός/HVAC). Η πλήρης απενεργοποίηση του κλιματισμού μπορεί να προκαλέσει ζημιές και να αυξήσει το κόστος όταν επιστρέψετε.

Εξυπνότερες ρυθμίσεις

Ρυθμίστε τον θερμοστάτη στους 13-15°C τον χειμώνα (για να μην παγώσουν οι σωλήνες) και στους 26-29°C το καλοκαίρι (για τον έλεγχο της υγρασίας που καταστρέφει έπιπλα και δάπεδα).

Τέλος, τα έξυπνα φις (smart plugs) αποτελούν εξαιρετική επιλογή, καθώς η ενέργεια που εξοικονομούν εμποδίζοντας τη ροή ρεύματος είναι πολύ μεγαλύτερη από την ελάχιστη ισχύ που χρειάζονται για να μείνουν συνδεδεμένα στο Wi-Fi.

Πηγή: marthastewart.com

