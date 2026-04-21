Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως

Πότε αξίζει πραγματικά να αλλάξετε ψυγείο, έτσι θα υπολογίσετε το κόστος.

Όταν ακούτε τον όρο «μακροπρόθεσμη επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας», το μυαλό σας θα πηγαίνει λογικά στις αντλίες θερμότητας ή τα ηλιακά πάνελ. Όμως και το ψυγείο σας κάνει αθόρυβα την ίδια δουλειά.

Οι νέες, πιο ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να κοστίζουν περισσότερο στο ταμείο, όμως στην πράξη η απόσβεση έρχεται πολύ γρήγορα χάρη στην εξοκονόμηση ενεργείας που επιτυγχάνεται. Τα νεότερα μοντέλα καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση ακόμη και με ψυγεία 10 ετών, και αυτή η διαφορά μεταφράζεται απευθείας σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Για να υπολογίσετε πόση εξοικονόμηση θα έχετε - με βάση την ηλικία, το μέγεθος και τον τύπο της συσκευής σας - το cnet προτείνει την χρήση του Energy Star "Flip Your Fridge Calculator".

Κάνοντας μια σχετική έρευνα, ο John Carlsen κατέληξε πως δεν υπάρχει ένα ενιαίο νούμερο εξοικονόμησης που να ισχύει για όλα τα ψυγεία, καθώς η κατανάλωση εξαρτάται από την κατηγορία και τον όγκο της συσκευής.

Η σύγκριση ωστόσο έδειξε ξεκάθαρα ότι τα σύγχρονα ψυγεία καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ενέργεια και μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ετήσιο κόστος ρεύματος.

Σύμφωνα με τον Carlsen, αν το επιπλέον κόστος της αναβάθμισης ενός ψυγείου (σε σχέση με την αγορά ή την επισκευή ενός μεταχειρισμένου) είναι χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά, τότε το νέο ψυγείο πιθανότατα θα «αποσβέσει» αυτή τη διαφορά - μόνο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας - μέσα στα επόμενα 10 χρόνια:

Ψυγειοκαταψύκτες side-by-side: 288 ευρώ

Ψυγεία κάτω παγκού (bottom freezer): 230 ευρώ

Ψυγεία άνω κατάψυξης (top freezer): 70 ευρώ

Mini bar: 0 ευρώ (η μέση ενεργειακή απόδοση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από το 2016)

Αν ένα νέο ψυγείο κοστίζει περισσότερο από αυτό το «premium απόδοσης», τότε θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσει στο σημείο απόσβεσης.

Να θυμάστε ότι, παρότι οι μέσοι όροι δίνουν μια καλή γενική εικόνα, οι πιο αποδοτικές συσκευές θα εξοικονομήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα σε κόστος ρεύματος.

Προσοχή! Αυτά τα ποσά προϋποθέτουν πως δεν αλλάζετε τύπο ψυγείου. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να δείτε ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση αν αντικαταστήσετε έναν ψυγειοκαταψύκτη side-by-side με ένα ψυγείο κάτω πάγκου.

Πηγή: CNET