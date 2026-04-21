Τo παλιό σου ψυγείo κοστίζει: Πόση ενέργεια μπορείς να γλιτώσεις ετησίως
Alex Tyson on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 21/04/2026 - 06:23

Πότε αξίζει πραγματικά να αλλάξετε ψυγείο, έτσι θα υπολογίσετε το κόστος.

Όταν ακούτε τον όρο «μακροπρόθεσμη επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας», το μυαλό σας θα πηγαίνει λογικά στις αντλίες θερμότητας ή τα ηλιακά πάνελ. Όμως και το ψυγείο σας κάνει αθόρυβα την ίδια δουλειά.

Οι νέες, πιο ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές μπορεί να κοστίζουν περισσότερο στο ταμείο, όμως στην πράξη η απόσβεση έρχεται πολύ γρήγορα χάρη στην εξοκονόμηση ενεργείας που επιτυγχάνεται. Τα νεότερα μοντέλα καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση ακόμη και με ψυγεία 10 ετών, και αυτή η διαφορά μεταφράζεται απευθείας σε χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος.

Για να υπολογίσετε πόση εξοικονόμηση θα έχετε - με βάση την ηλικία, το μέγεθος και τον τύπο της συσκευής σας - το cnet προτείνει την χρήση του Energy Star "Flip Your Fridge Calculator".

Κάνοντας μια σχετική έρευνα, ο John Carlsen κατέληξε πως δεν υπάρχει ένα ενιαίο νούμερο εξοικονόμησης που να ισχύει για όλα τα ψυγεία, καθώς η κατανάλωση εξαρτάται από την κατηγορία και τον όγκο της συσκευής.

Η σύγκριση ωστόσο έδειξε ξεκάθαρα ότι τα σύγχρονα ψυγεία καταναλώνουν αισθητά λιγότερη ενέργεια και μπορούν να μειώσουν σημαντικά το ετήσιο κόστος ρεύματος.

Σύμφωνα με τον Carlsen, αν το επιπλέον κόστος της αναβάθμισης ενός ψυγείου (σε σχέση με την αγορά ή την επισκευή ενός μεταχειρισμένου) είναι χαμηλότερο από τα παρακάτω ποσά, τότε το νέο ψυγείο πιθανότατα θα «αποσβέσει» αυτή τη διαφορά - μόνο μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας - μέσα στα επόμενα 10 χρόνια:

  • Ψυγειοκαταψύκτες side-by-side: 288 ευρώ
  • Ψυγεία κάτω παγκού (bottom freezer): 230 ευρώ
  • Ψυγεία άνω κατάψυξης (top freezer): 70 ευρώ
  • Mini bar: 0 ευρώ (η μέση ενεργειακή απόδοση παραμένει σε μεγάλο βαθμό αμετάβλητη από το 2016)

Αν ένα νέο ψυγείο κοστίζει περισσότερο από αυτό το «premium απόδοσης», τότε θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για να φτάσει στο σημείο απόσβεσης.

Να θυμάστε ότι, παρότι οι μέσοι όροι δίνουν μια καλή γενική εικόνα, οι πιο αποδοτικές συσκευές θα εξοικονομήσουν ακόμη περισσότερα χρήματα σε κόστος ρεύματος.

Προσοχή! Αυτά τα ποσά προϋποθέτουν πως δεν αλλάζετε τύπο ψυγείου. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να δείτε ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση αν αντικαταστήσετε έναν ψυγειοκαταψύκτη side-by-side με ένα ψυγείο κάτω πάγκου.

Πηγή: CNET

Τελευταία τροποποίηση στις 21/04/2026 - 06:23

Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026»
Chiesi Hellas: Στη λίστα «The Most Sustainable Companies in Greece 2026» 15 Απριλίου 2026
Το λάθος με το πολύπριζο που μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι 20 Απριλίου 2026
Το λάθος με το πολύπριζο που μπορεί να βάλει φωτιά στο σπίτι

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσο επηρεάζει η ενεργειακή κλάση τους λογαριασμούς ρεύματος

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τρεις έξυπνοι τρόποι για να μειώσετε δραστικά τον λογαριασμό του νερού

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πέντε συμβουλές για πιο αποτελεσματική χρήση του αφυγραντήρα σας

Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ο εύκολος τρόπος να κάνετε απόψυξη, χωρίς να αδειάσετε όλο το ψυγείο

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η χρήση λάθος συσκευής μπορεί να σας κοστίζει έως και εκατοντάδες ευρώ τον χρόνο

Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τέσσερις τρόποι εξοικονόμησης για να αντισταθμίσετε τις αυξήσεις στα καύσιμα