Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό

Ρωσία: Το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου σταμάτησε τη λειτουργία του μετά από ουκρανική επίθεση
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 13:33
Κάτω από τα 100 δολάρια το πετρέλαιο - Πτώση 20% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 12:59
Παπασταύρου: Θέλουμε να ελπίζουμε πως η εκεχειρία στη Μέση Ανατολή θα οδηγήσει προς αποκλιμάκωση των τιμών της ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 12:18
Η Masdar στηρίζει την πράσινη ανάπτυξη του Πόρου-Δωρεά 11 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «GR-ECO ISLANDS»
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:42
Εκδήλωση ΕΣΜΥΕ με θέμα: ΜΥΗΕ: Ορθολογικός χωροταξικός σχεδιασμός
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
08/04/2026 - 11:10
ΗΠΑ και Ιράν διεκδικούν τη «νίκη» αφού κήρυξαν κατάπαυση του πυρός για δυο εβδομάδες
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:38
Το σχέδιο που υποβλήθηκε από το Ιράν στις ΗΠΑ προβλέπει σύμφωνο «μη επίθεσης», συνέχιση του εμπλουτισμού ουρανίου, άρση όλων των κυρώσεων
ΚΟΣΜΟΣ
08/04/2026 - 10:29
Γ. Χατζηθεοδοσίου: Οι ΜμΕ στο χείλος του γκρεμού και η κοινωνία σε απόγνωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 10:24
Υπόμνημα SBC Greece προς το ΥΠΕΝ: Επείγει η ενσωμάτωση των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για την οικοδομή
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 09:23
ΠΑΣΟΚ: Fuel Pass της ταλαιπωρίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
08/04/2026 - 09:13
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ επενδύει στη Βιώσιμη Εφοδιαστική Αλυσίδα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:55
Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
08/04/2026 - 08:37
Το e-contract της nrg αναδεικνύεται «Προϊόν της Χρονιάς 2026»
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:27
Γιάννης Τριήρης: Η καταδίκη των κυβερνητικών επιλογών δεν γίνεται για «ιδεολογικούς» λόγους
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
08/04/2026 - 08:13
Ηλεκτρισμός: Σύσκεψη στο ΥΠΕΝ για την αντοχή του συστήματος εν όψει Πάσχα- Με φόντο τη νέα κρίση
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
08/04/2026 - 08:09
Υδρογονάνθρακες: Στο πρώτο τρίμηνο του 2027 «κατεβαίνει» το γεωτρύπανο στο Ιόνιο
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
08/04/2026 - 08:02
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
08/04/2026 - 07:06
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 15:40
Γ. Αυτιάς σε Κομισιόν: Αυξήστε τα κονδύλια των Ταμείων Συνοχής για νοικοκυριά και επιχειρήσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 15:03
Τη Σημασία της Ενεργειακής Αποδοτικότητας στα Κτίρια και τη Βιομηχανία Ανέδειξε η Ημερίδα ΙΕΝΕ-ΤΕΕ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 14:18
Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 13:27
Ν. Παπαθανάσης: Οι ευάλωτοι και η καθημερινότητα στο επίκεντρο του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου και του Ταμείου Εκσυγχρονισμού
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 12:53
Πασχαλινές Διαδρομές με Δωροεπιταγές Καυσίμων ΕΚΟ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 12:50
ΔΕΗ: Συμμετοχή στο ερευνητικό έργο ΜΕΤΕΝ για τη δυναμική τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 11:40
Β. Κικίλιας: Ξεκίνησε η καταβολή 22,6 εκατ. ευρώ για το μεταφορικό ισοδύναμο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/04/2026 - 10:58
Απαραίτητη η ΑΜΚ ύψους 1 δισ. ευρώ για να στηριχθεί η αναπτυξιακή «έκρηξη» των ηλεκτρικών δικτύων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:54
Γιάννης Μπρατάκος: Θετική δυναμική, αλλά με σαφείς προκλήσεις για την επόμενη φάση της οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
07/04/2026 - 10:16
ΣΒΕ: Η βιομηχανία έχει ανάγκη μόνιμες λύσεις – Τα πρώτα μέτρα για την ενέργεια είναι ένα θετικό πρώτο βήμα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:14
Σαουδική Αραβία: Αναχαιτίστηκαν 7 βαλλιστικοί πύραυλοι - Συντρίμμια κατέπεσαν σε περιοχή όπου βρίσκονται ενεργειακές υποδομές
ΚΟΣΜΟΣ
07/04/2026 - 10:10

Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό
Τετάρτη, 08/04/2026 - 07:06

Στοιχεία από επίσημους οργανισμούς αποδεικνύουν πως η στεγανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο συνδυασμός σφράγισης και επαρκούς μόνωσης μπορεί να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης/ψύξης κατά 15%.

Ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του λογαριασμού ρεύματος μπορεί να οφείλεται όχι σε ενεργοβόρες συσκευές, αλλά σε μικρές διαρροές που περνούν απαρατήρητες στην καθημερινότητα.

Τέτοιες διαρροές εντοπίζονται κυρίως σε πόρτες, παράθυρα και σημεία σύνδεσης μεταξύ κατασκευών, ενώ ακόμη κι όταν δεν φαίνονται, αφήνουν τον ζεστό/δροσερό αέρα να διαφεύγει και τον εξωτερικό αέρα να εισέρχεται ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης να δουλεύουν περισσότερο για να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, απλές και γρήγορες παρεμβάσεις, όπως η χρήση στόκου και η τοποθέτηση ταινιών στεγανοποίησης σε κινούμενες επιφάνειες, μπορούν να μειώσουν τα έξοδα ψύξης/θέρμανσης κατά 10% έως 20%.

Όταν ο αέρας που έχει θερμανθεί ή ψυχθεί διαφεύγει, το σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης πρέπει να δουλεύει συνεχώς για να διατηρήσει τη θερμοκρασία, οδηγώντας σε αυξημένη κατανάλωση και αισθητές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Επιπλέον, οι διαρροές αυτές μπορούν να επηρεάσουν την υγρασία, ανάλογα με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Πού εντοπίζονται συνήθως οι διαρροές στο σπίτι

Εκτός από πόρτες και παράθυρα, διαρροές εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του σπιτιού που δεν παρατηρούνται εύκολα: γύρω από τα πλαίσια, στις διόδους σωληνώσεων, στις εισόδους ηλεκτρικών καλωδίων, στις ενώσεις τοίχων-δαπέδων, κοντά σε οροφές, κορνίζες, εντοιχισμένα έπιπλα και πρίζες σε εξωτερικούς τοίχους.

Με τον χρόνο, τα υλικά φθείρονται, το καουτσούκ στεγνώνει, οι παλιές σιλικόνες συρρικνώνονται και μικρές μετατοπίσεις των δομικών στοιχείων δημιουργούν συνεχείς ροές αέρα, ακόμα κι αν οι πόρτες και τα παράθυρα φαίνονται σωστά κλεισμένα.

Απλές και οικονομικές λύσεις για στεγανοποίηση

Η διόρθωση εξαρτάται από το είδος του ανοίγματος και το υλικό του. Σε σταθερές περιοχές, όπως οι ενώσεις τοίχων και πλαισίων, ο στόκος γεμίζει τα κενά με ανθεκτικό τρόπο, ενώ σε πόρτες και παράθυρα, που ανοίγουν συχνά, η χρήση συμπιεστικών ταινιών στεγανοποίησης μπλοκάρει την είσοδο και έξοδο αέρα χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία τους.

Η επιλογή λάθος υλικού μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης: σκληρά υλικά σε κινούμενα στοιχεία δυσκολεύουν τη χρήση, ενώ ακατάλληλες λύσεις σε σταθερά σημεία χάνουν την ισχύ τους με το χρόνο.

Οφέλη πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας

Η σφράγιση μικρών κενών βελτιώνει τη θερμική άνεση αλλά και την ποιότητα του αέρα, περιορίζοντας την είσοδο σκόνης και γύρης, ενώ κρατά μακριά τα έντομα και μειώνει τους εξωτερικούς θορύβους.

Η περιοδική εισροή αέρα μπορεί εξάλλου να αλλάξει την εσωτερική υγρασία, επηρεάζοντας την αίσθηση θερμοκρασίας, ειδικά σε χώρους με έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή ρεύματα αέρα.

Προσοχή! Η εξάλειψη των διαρροών πρέπει να γίνεται χωρίς να εμποδίζεται ο απαραίτητος αερισμός του χώρου. Η συνιστώμενη πρακτική είναι να μειώνονται οι ανεξέλεγκτες εισροές αέρα, αλλά να εξασφαλίζεται ο αερισμός με κατάλληλα μέσα, αποφεύγοντας την πλήρη σφράγιση που μπορεί να βλάψει την υγεία.

Σε περίπλοκες ή επίμονες διαρροές, συνιστάται επαγγελματική αξιολόγηση για να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις με διάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: clickpetroleoegas.com.br

Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο
Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΥΠΑ – ΑΒΑΞ για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της απασχόλησης στον κατασκευαστικό κλάδο 07 Απριλίου 2026
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας 08 Απριλίου 2026
Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί τα βρώμικα φίλτρα αυξάνουν τον λογαριασμό ρεύματος και χαλάνε τις συσκευές σας

Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η φυσική εναλλακτική στον αφυγραντήρα, που σας γλυτώνει χρήματα

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Νέα ανάλυση αποκαλύπτει πόσα χρήματα κερδίζεις αναβαθμίζοντας τον θερμοσίφωνά σου

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Το ένα πράγμα που πρέπει να κάνετε για να δουλεύει σωστά το κλιματιστικό

Γιατί το σπίτι παραμένει κρύο, ενώ τα καλοριφέρ λειτουργούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Γιατί το σπίτι παραμένει κρύο, ενώ τα καλοριφέρ λειτουργούν

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πως θα γλυτώσεις χρήματα με ανιχνευτές κίνησης: Η συμβουλή του ηλεκτρολόγου