Η μεγαλύτερη σπατάλη στον λογαριασμό δεν προκαλείται από το ψυγείο ή το κλιματιστικό

Στοιχεία από επίσημους οργανισμούς αποδεικνύουν πως η στεγανοποίηση αποτελεί μία από τις πιο οικονομικές και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας. Ο συνδυασμός σφράγισης και επαρκούς μόνωσης μπορεί να μειώσει τα έξοδα θέρμανσης/ψύξης κατά 15%.

Ένα σημαντικό μέρος της αύξησης του λογαριασμού ρεύματος μπορεί να οφείλεται όχι σε ενεργοβόρες συσκευές, αλλά σε μικρές διαρροές που περνούν απαρατήρητες στην καθημερινότητα.

Τέτοιες διαρροές εντοπίζονται κυρίως σε πόρτες, παράθυρα και σημεία σύνδεσης μεταξύ κατασκευών, ενώ ακόμη κι όταν δεν φαίνονται, αφήνουν τον ζεστό/δροσερό αέρα να διαφεύγει και τον εξωτερικό αέρα να εισέρχεται ανεξέλεγκτα, αναγκάζοντας τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης να δουλεύουν περισσότερο για να διατηρηθεί η επιθυμητή θερμοκρασία.

Σύμφωνα με το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, απλές και γρήγορες παρεμβάσεις, όπως η χρήση στόκου και η τοποθέτηση ταινιών στεγανοποίησης σε κινούμενες επιφάνειες, μπορούν να μειώσουν τα έξοδα ψύξης/θέρμανσης κατά 10% έως 20%.

Όταν ο αέρας που έχει θερμανθεί ή ψυχθεί διαφεύγει, το σύστημα κλιματισμού ή θέρμανσης πρέπει να δουλεύει συνεχώς για να διατηρήσει τη θερμοκρασία, οδηγώντας σε αυξημένη κατανάλωση και αισθητές διακυμάνσεις θερμοκρασίας. Επιπλέον, οι διαρροές αυτές μπορούν να επηρεάσουν την υγρασία, ανάλογα με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες.

Πού εντοπίζονται συνήθως οι διαρροές στο σπίτι

Εκτός από πόρτες και παράθυρα, διαρροές εντοπίζονται σε διάφορα σημεία του σπιτιού που δεν παρατηρούνται εύκολα: γύρω από τα πλαίσια, στις διόδους σωληνώσεων, στις εισόδους ηλεκτρικών καλωδίων, στις ενώσεις τοίχων-δαπέδων, κοντά σε οροφές, κορνίζες, εντοιχισμένα έπιπλα και πρίζες σε εξωτερικούς τοίχους.

Με τον χρόνο, τα υλικά φθείρονται, το καουτσούκ στεγνώνει, οι παλιές σιλικόνες συρρικνώνονται και μικρές μετατοπίσεις των δομικών στοιχείων δημιουργούν συνεχείς ροές αέρα, ακόμα κι αν οι πόρτες και τα παράθυρα φαίνονται σωστά κλεισμένα.

Απλές και οικονομικές λύσεις για στεγανοποίηση

Η διόρθωση εξαρτάται από το είδος του ανοίγματος και το υλικό του. Σε σταθερές περιοχές, όπως οι ενώσεις τοίχων και πλαισίων, ο στόκος γεμίζει τα κενά με ανθεκτικό τρόπο, ενώ σε πόρτες και παράθυρα, που ανοίγουν συχνά, η χρήση συμπιεστικών ταινιών στεγανοποίησης μπλοκάρει την είσοδο και έξοδο αέρα χωρίς να εμποδίζει τη λειτουργία τους.

Η επιλογή λάθος υλικού μπορεί να μειώσει σημαντικά την αποτελεσματικότητα της παρέμβασης: σκληρά υλικά σε κινούμενα στοιχεία δυσκολεύουν τη χρήση, ενώ ακατάλληλες λύσεις σε σταθερά σημεία χάνουν την ισχύ τους με το χρόνο.

Οφέλη πέρα από την εξοικονόμηση ενέργειας

Η σφράγιση μικρών κενών βελτιώνει τη θερμική άνεση αλλά και την ποιότητα του αέρα, περιορίζοντας την είσοδο σκόνης και γύρης, ενώ κρατά μακριά τα έντομα και μειώνει τους εξωτερικούς θορύβους.

Η περιοδική εισροή αέρα μπορεί εξάλλου να αλλάξει την εσωτερική υγρασία, επηρεάζοντας την αίσθηση θερμοκρασίας, ειδικά σε χώρους με έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή ρεύματα αέρα.

Προσοχή! Η εξάλειψη των διαρροών πρέπει να γίνεται χωρίς να εμποδίζεται ο απαραίτητος αερισμός του χώρου. Η συνιστώμενη πρακτική είναι να μειώνονται οι ανεξέλεγκτες εισροές αέρα, αλλά να εξασφαλίζεται ο αερισμός με κατάλληλα μέσα, αποφεύγοντας την πλήρη σφράγιση που μπορεί να βλάψει την υγεία.

Σε περίπλοκες ή επίμονες διαρροές, συνιστάται επαγγελματική αξιολόγηση για να εντοπιστούν τα κρίσιμα σημεία και να εφαρμοστούν οι κατάλληλες λύσεις με διάρκεια και αποτελεσματικότητα.

Πηγή: clickpetroleoegas.com.br