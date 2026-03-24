Πρόταση μεθοδολογίας υπολογισμού μεταβλητού κόστους για τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης

Πρόταση για τη μεθοδολογία υπολογισμού μεταβλητού κόστους σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 αναφορικά με τη λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του ν. 5151/2024 αναφορικά με τη λειτουργία λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχουν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης για τη θερμαντική χειμερινή περίοδο 2024 – 2025, η ισχύς του οποίου παρατάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 111 του ν. 5243/2025 ώστε να καλυφθεί η θερμαντική χειμερινή περίοδος 2025-2026, οι λιγνιτικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου που βρίσκονται σε λειτουργία και για τις οποίες υφίστανται εν ισχύ συμβάσεις παροχής θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης που εξυπηρετούν τον Δήμο Κοζάνης, εντάσσονται κατά προτεραιότητα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας μέσω εντολών με αποδοχή τιμής και προτεραιότητα εκτέλεσης[1] και μέχρι το επίπεδο παραγωγής ισχύος που είναι αναγκαίο για την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης. Σε περίπτωση αποτυχίας κατανομής στην Αγορά Επόμενης Ημέρας, ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) εντάσσει τις μονάδες στο αναγκαίο επίπεδο παραγωγής για την κάλυψη των αναγκών παροχής θερμικής ενέργειας, κατά τη Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

Η παρ. 3 του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 προβλέπει την έκδοση απόφασης της ΡΑΑΕΥ με την οποία καθορίζονται η μεθοδολογία υπολογισμού του μεταβλητού κόστους, όπως αυτό προκύπτει για κάθε μήνα αναφοράς κάθε λιγνιτικής μονάδας που εμπίπτει στις ως άνω προβλέψεις, καθώς και η διαδικασία υπολογισμού της διαφοράς μεταξύ: α) του μεταβλητού κόστους παραγωγής που αναλογεί στο ελάχιστο μεταξύ της παραγωγής που εντάχθηκε κατά προτεραιότητα και της μετρούμενης παραγωγής, και β) του αθροίσματος των εσόδων από τη συμμετοχή εκάστης λιγνιτικής μονάδας στις αγορές ηλεκτρισμού και μέρους των εσόδων από τη συμμετοχή τους στις αγορές θερμότητας για τις ίδιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, για τον μήνα αναφοράς. Ακολουθεί προτεινόμενη μεθοδολογική προσέγγιση:

Βήμα 1: Καθορισμός Μεταβλητού Κόστους Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε €/MWh

Το Μεταβλητό Κόστος Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε €/MWh για κάθε λιγνιτική μονάδα που εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 85 του ν.5151/2024 (ΜΚΠΛΜ) υπολογίζεται ως εξής:

ΜΚΠΛΜ = ΚΕΛ/ΜΒΑΜ + ΜΤΔΕ x ΜΣΕ + ΜΚΛΣ + ΚΑ/Ε

όπου:

ΚΕΛ: το Κόστος Εξόρυξης Λιγνίτη σε €/MWh καυσίμου,

ΜΒΑΜ: ο Μέσος Βαθμός Απόδοσης Μονάδας μετά τις ιδιοκαταναλώσεις,

ΜΤΔΕ: η Μέση Τιμή Δικαιωμάτων Εκπομπών CO 2 σε €/tn CO 2 ,

ΜΣΕ: ο Μέσος Συντελεστής Εκπομπών σε tn CO 2 /MWh καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μετά τις ιδιοκαταναλώσεις),

ΜΚΛΣ: το Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας και Συντήρησης σε €/MWh καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και

ΚΑ/Ε: Κόστος Αποσυγχρονισμού/Εκκίνησης Μονάδας σε €/MWh καθαρής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μετά τις ιδιοκαταναλώσεις).

Για τον καθορισμό της Μέσης Τιμής Δικαιωμάτων Εκπομπών CO 2 εκάστου μήνα, υπολογίζεται ο αριθμητικός μέσος όρος του προϊόντος Δεκεμβρίου EEX EUA Spot για τις ημέρες της εκάστοτε θερμαντικής χειμερινής περιόδου με τη χρήση των ημερήσιων τιμών που ανακοινώνονται από το European Energy Exchange (EEX).

Για τον καθορισμό του Κόστους Αποσυγχρονισμού/ Εκκίνησης Μονάδας υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος εκκίνησης της Μονάδας έως την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή, για έναρξη από μη συγχρονισμένη κατάσταση αναμονής, ήτοι το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τροφοδότηση των βοηθητικών της Μονάδας, το κόστος των καυσίμων λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική τους ποσοστιαία συμμετοχή στο μίγμα ανά επίπεδο παραγωγής καθώς και το κόστος τυχόν βελτιωτικών καύσης που χρησιμοποιούνται κατά τη διαδικασία εκκίνησης και το κόστος επεξεργασίας νερού.

Οι τιμές του ΜΚΠΛΜ όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω στρογγυλοποιούνται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Οι ανωτέρω παράμετροι ΚΕΛ, ΜΒΑΜ, ΜΣΕ, ΜΚΛΣ, και ΚΑ/Ε προτείνεται να καθοριστούν εκ των προτέρων στην εγκεκριμένη μεθοδολογία ώστε να είναι εφικτή η εφαρμογή της μεθοδολογίας από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ως φορέα εκκαθάρισης και η υποβολή σχετικής εισήγησης σύμφωνα με τις παρ. 4 και 6 του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 αντίστοιχα.

Προτεινόμενες τιμές των παραμέτρων βάσει απολογιστικών και προϋπολογιστικών (για την υπολειπόμενη θερμαντική περίοδο 2025-2026) δεδομένων

Θερμαντική περίοδος 2024-2025 Θερμαντική περίοδος 2025-2026 ΚΕΛ (€/MWh καυσίμου) 23,12 21,35 ΜΒΑΜ 0,33 0,32 ΜΣΕ (tn/MWh) 1,63 ΜΚΛΣ (€/MWh) 4,87 9,45* ΚΑ/Ε (€/MWh) 3,10 3,33

*περιλαμβάνει πρόσθετο κόστος για τη λειτουργία του συγκροτήματος βάσει περιβαλλοντικών περιορισμών και πέραν του προγραμματισμού απόσυρσης των μονάδων

Βήμα 2: Υπολογισμός της ποσότητας ενέργειας σε MWh για τον καθορισμό της αποζημίωσης της ΔΕΗ Α.Ε. για την κάλυψη αναγκών τηλεθέρμανσης

Η ΔΕΗ Α.Ε. δικαιούται την κάλυψη του μεταβλητού κόστους αποκλειστικά για την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης. Η ποσότητα ανά λιγνιτική μονάδα και ανά Αγοραία Χρονική Μονάδα προκύπτει ως το ελάχιστο μεταξύ του αναγκαίου επιπέδου παραγωγής για κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης που εντάχθηκε κατ’ εφαρμογή των παρ. 1 και 2 του άρθρου 85 του ν.5151/2024 και της μετρηθείσας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το επίπεδο φόρτισης κάθε λιγνιτικής μονάδας που εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 προκύπτει βάσει των προβλεπόμενων αναγκών τηλεθέρμανσης ως κοινοποιούνται από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου (ΔΕΥΑΚ) στη ΔΕΗ Α.Ε. και εφόσον ληφθούν υπόψη οι καμπύλες φόρτισης του κατασκευαστή. Η ένταξη των απαραίτητων λιγνιτικών μονάδων κατά τα προβλεπόμενα στο νόμο γίνεται βάσει τεχνοοικονομικών στοιχείων, στοιχείων κόστους και διαθεσιμότητας των μονάδων καθώς επίσης και κριτηρίων συμμόρφωσης σε περιβαλλοντικούς περιορισμούς λειτουργία. Τέλος λαμβάνεται υπόψη η απόδοση των συστημάτων τηλεθέρμανσης των μονάδων η οποία καθορίζεται κυρίως από τα θερμοδυναμικά χαρακτηριστικά του ατμού απομάστευσης και την αποδοτικότητα των επιφανειών συναλλαγής θερμότητας. Τα σχετικά δεδομένα κοινοποιούνται αρμοδίως στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και στη ΡΑΑΕΥ.

Οι τιμές της της ποσότητας ενέργειας όπως προκύπτουν από την εφαρμογή των ανωτέρω στρογγυλοποιούνται σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία.

Βήμα 3: Υπολογισμός του ποσού προς ανάκτηση για την παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης

Το εύλογο προς ανάκτηση ποσό προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ:

των συνολικών ανά μήνα εσόδων, τα οποία περιλαμβάνουν τα έσοδα των μονάδων από τη συμμετοχή τους στις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας (ήτοι την Αγορά Επόμενης Ημέρας, την Ενδοημερήσια Αγορά και την Αγορά Εξισορρόπησης) για την κάλυψη των αναγκών τηλεθέρμανσης καθώς και τα έσοδα που προκύπτουν από την εφαρμογή των συμβάσεων παροχής θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης που εξυπηρετούν τον Δήμο Κοζάνης, και το συνολικό μεταβλητό κόστος ανά μήνα όπως προκύπτει από το γινόμενο της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που ήταν απαραίτητη για να καλύψει τις ανάγκες της τηλεθέρμανσης για τον εν λόγω μήνα όπως προκύπτει από το Βήμα 2 και του ΜΚΠΛΜ του εν λόγω μήνα κατ’ εφαρμογή του Βήματος 1.

Για την εφαρμογή των ανωτέρω,

η ΕΧΕ Α.Ε. παρέχει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ τα έσοδα από τις αγορές που διαχειρίζεται ανά μήνα και ανά λιγνιτική μονάδα, και η ΔΕΗ Α.Ε. παρέχει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αναλυτικά δεδομένα εσόδου από την εφαρμογή των συμβάσεων παροχής θερμικής ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και των επιχειρήσεων τηλεθέρμανσης που εξυπηρετούν τον Δήμο Κοζάνης.

Όλα τα δεδομένα κοινοποιούνται στη ΡΑΑΕΥ.

Βήμα 4: Υπολογισμός του ποσού προς εκκαθάριση από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Εντός προθεσμίας ενός μήνα από τη θέση σε ισχύ της παρούσας μεθοδολογίας, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ αποστέλλει στη ΡΑΑΕΥ την προβλεπόμενη στην παρ. 6 του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 εισήγησή του για την περίοδο για την οποία είναι εφικτή η απολογιστική εφαρμογή της μεθοδολογίας καθώς και προϋπολογιστική εκτίμηση για το ποσό προς εκκαθάριση για την υπολειπόμενη περίοδο μέχρι και 15.05.2026 η οποία συμπεριλαμβάνει αναλυτικά δεδομένα και επιμέρους υπολογισμούς. Η εισήγηση δύναται να επικαιροποιείται μετά το πέρας της χειμερινής θερμαντικής περιόδου 2025-2026 εφόσον κριθεί σκόπιμο λόγω απόκλισης των απολογιστικών δεδομένων από την εκτίμηση που συμπεριλήφθηκε στην αρχική εισήγηση η οποία οδηγεί σε ανεπάρκεια των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη του συνολικού απολογιστικού ποσού προς ανάκτηση για την παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης.

[1] Από την ενεργοποίηση της τροποποίησης του Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς (Β΄ 1885/16.04.2025). Μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι μονάδες παρείχαν τηλεθέρμανση στον Δήμο Κοζάνης μέσω των ρυθμίσεων της παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 5151/2024 και αποζημιώνονταν σύμφωνα με τις προβλέψεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.