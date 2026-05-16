Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας

Μπορεί άραγε να «διπλασιαστεί» η ζωή ενός κλιματιστικού; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πως ναι - εφόσον φροντίζουμε να το συντηρούμε τακτικά.

Όπως κάθε μηχάνημα, έτσι και ο συμπυκνωτής του κλιματιστικού (η εξωτερική μονάδα) χρειάζεται φροντίδα. Πρόκειται για το τμήμα που αποβάλλει ή συλλέγει θερμότητα, ανάλογα με την εποχή, και το οποίο απαιτεί καθαρισμό αλλά και επαρκή χώρο γύρω του για να λειτουργεί σωστά.

Ποια είναι η μέση διάρκεια ζωής των κλιματιστικών

Η μέση διάρκεια ζωής ενός κεντρικού κλιματιστικού - μαζί με τον εξωτερικό συμπυκνωτή - κυμαίνεται συνήθως από 10 έως 15 χρόνια.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής είναι η συχνότητα χρήσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η ποιότητα κατασκευής και το επίπεδο συντήρησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μονάδες υψηλής ποιότητας, με τη σωστή φροντίδα, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 20 χρόνια, αν και η ενεργειακή τους απόδοση μειώνεται με την ηλικία. Η σωστή φροντίδα μπορεί να βοηθήσει το κλιματιστικό σας να συνεχίσει να λειτουργεί για πολλά περισσότερα χρόνια, προσφέροντας άνεση και εξοικονόμηση χρημάτων.

Χρήσιμες συμβουλές συντήρησης

Τακτική συντήρηση

Οι ειδικοί τονίζουν πως είναι ο σημαντικότερος παράγονταςL Προγραμματίστε περιοδικό έλεγχο από πιστοποιημένο τεχνικό HVAC, ώστε να γίνει πλήρης επιθεώρηση, καθαρισμός και ρύθμιση της μονάδας.

Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων

Η σκόνη και τα υπολείμματα περιορίζουν τη ροή αέρα και αναγκάζουν τη συσκευή να δουλεύει πιο έντονα. Ελέγχετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Καθαρή εξωτερική μονάδα

Διατηρείτε τον χώρο γύρω από τη μονάδα ελεύθερο από φύλλα, σκόνη και σκουπίδια. Καθαρίζετε τα πτερύγια ώστε να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός.

Χρήση θερμοστάτη

Η αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας όταν λείπετε από το σπίτι μειώνει την καταπόνηση της συσκευής.

Καλή στεγανοποίηση κατοικίας

Σφραγίστε πόρτες και παράθυρα και ενισχύστε τη μόνωση για να περιοριστεί η εισροή θερμότητας.

Αποφυγή υπερβολικής καταπόνησης

Σε περιόδους καύσωνα αποφύγετε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Για εξοικονόμηση ενέργειας συστήνονται περίπου οι 26°C.

Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού

Οι διαρροές μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν τη φθορά. Αν η ψύξη δεν είναι επαρκής, απαιτείται έλεγχος από τεχνικό.

Αναβάθμιση μόνωσης

Η σωστή θερμομόνωση κρατά το σπίτι πιο δροσερό και μειώνει την ανάγκη συνεχούς λειτουργίας.

Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής

Βοηθούν στην κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, περιορίζοντας το φορτίο του κλιματιστικού.

Παρά τις παραπάνω σωστές πρακτικές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλα τα κλιματιστικά φθείρονται με τον χρόνο. Αν μια παλιά μονάδα δεν αποδίδει πλέον αποτελεσματικά, η αντικατάσταση με ενεργειακά αποδοτικότερο μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμα.

Πηγή: familyhandyman.com