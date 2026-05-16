Σκούπα ρομπότ VS σκούπα στικ: Ποια αγορά αξίζει περισσότερο
16/05/2026 - 08:37
Το λάθος που κοστίζει στην κουζίνα, τι πρέπει να αλλάξετε
16/05/2026 - 08:37
Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας
16/05/2026 - 08:37
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τον ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου
15/05/2026 - 15:42
Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου
15/05/2026 - 15:11
Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης του ΔΕΣΦΑ για τα Τιμολόγια του έτους 2027 σύμφωνα με το άρθρο 28 του κανονισμού (ΕΕ) 2017/460
15/05/2026 - 14:39
TechLiving Zone: Προϊόντα ενέργειας και τεχνολογίας στα καταστήματα ΔΕΗ
15/05/2026 - 14:00
Σταύρος Παπασταύρου: Ενώνουμε δυνάμεις και ενισχύουμε την ενεργειακή ασφάλεια και γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής
15/05/2026 - 13:17
ΔΕΔΔΗΕ: Νέο Κέντρο Διανομής στην Κερατέα
15/05/2026 - 13:12
HAE: Οι αρχές θα επιταχύνουν την κατασκευή πετρελαιαγωγού που θα συμβάλει στην παράκαμψη του Στενού του Ορμούζ
15/05/2026 - 12:56
Γκούτης: Η Ελλάδα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αυτονομίας για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες
15/05/2026 - 11:40
Η EY Ελλάδος «οδηγεί» τη νέα γενιά μηχανικών και επιστημόνων, στηρίζοντας την αγωνιστική ομάδα Aristurtle
15/05/2026 - 11:09
Motor Oil: Στις 27 Μαΐου τα οικονομικά αποτελέσματα για το 1ο τρίμηνο του 2026
15/05/2026 - 10:40
Πέτη Πέρκα: Το μέλλον της Πτολεμαΐδας 5 δεν είναι ούτε ο λιγνίτης ούτε το φυσικό αέριο
15/05/2026 - 10:02
Γκάλι (ΑΚΤΩΡ LNG): Μακροχρόνιες δεσμεύσεις και κανονιστική σταθερότητα για την επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου
15/05/2026 - 09:36
Υπουργείο Ανάπτυξης: «Πράσινο φως» στην εμβληματική επένδυση παραγωγής γαλλίου
15/05/2026 - 09:28
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ
15/05/2026 - 08:59
ΔΟΑΕ: Ανησυχία για την «εντατικοποίηση» των στρατιωτικών δραστηριοτήτων κοντά σε πυρηνικά εργοστάσια στην Ουκρανία
15/05/2026 - 08:36
Σήμερα η Υπουργική Συνάντηση Ελλάδας-Σερβίας-Βόρειας Μακεδονίας-Βουλγαρίας για την Ενέργεια και τη Διασυνδεσιμότητα στη ΝΑ Ευρώπη
15/05/2026 - 08:17
Η Zeniθ δίνει παλμό στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων με ιστορίες, παιχνίδι και ανθρώπινη ενέργεια
15/05/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Όταν ο Τραμπ εκθέτει τον «δεδομένο» σύμμαχο
15/05/2026 - 08:04
ΔΕΗ: «Πράσινο φως» από τους μετόχους για την ΑΜΚ των 4 δισ. και το επενδυτικό σχέδιο των 24 δισ.
15/05/2026 - 08:01
HelleniQ Energy: Θωρακισμένος εφοδιασμός και άλμα κερδών με φόντο την κρίση της Μέσης Ανατολής
15/05/2026 - 07:59
Γιατί δεν πρέπει να περιμένεις τον πρώτο καύσωνα για να ανοίξεις το κλιματιστικό
15/05/2026 - 06:29
Ανοιχτές ή κλειστές κουρτίνες: Τι βοηθά περισσότερο με τη ζέστη
15/05/2026 - 06:29
ΔΕΗ: Εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου
14/05/2026 - 15:50
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2026
14/05/2026 - 15:47
Στο ΥΠΕΝ η πρόταση τροποποίησης της νομοθεσίας για τον έλεγχο της παράνομης μεταφοράς μπαζών
14/05/2026 - 15:44
Γ. Γεραπετρίτης: Καταδικασμένη να αποτύχει οποιαδήποτε μονομερής δραστηριότητα
14/05/2026 - 15:16
Energy Transition Summit: Η μετάβαση στις ΑΠΕ συμβαίνει, το θέμα είναι ποιος θα κινηθεί πιο γρήγορα σε αυτή την κατεύθυνση
14/05/2026 - 14:55

Πώς μπορείτε να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας

Pexels
Newsroom
Σάββατο, 16/05/2026 - 08:37
Μπορεί άραγε να «διπλασιαστεί» η ζωή ενός κλιματιστικού; Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι πως ναι - εφόσον φροντίζουμε να το συντηρούμε τακτικά.

Όπως κάθε μηχάνημα, έτσι και ο συμπυκνωτής του κλιματιστικού (η εξωτερική μονάδα) χρειάζεται φροντίδα. Πρόκειται για το τμήμα που αποβάλλει ή συλλέγει θερμότητα, ανάλογα με την εποχή, και το οποίο απαιτεί καθαρισμό αλλά και επαρκή χώρο γύρω του για να λειτουργεί σωστά.

Ποια είναι η μέση διάρκεια ζωής των κλιματιστικών

Η μέση διάρκεια ζωής ενός κεντρικού κλιματιστικού - μαζί με τον εξωτερικό συμπυκνωτή - κυμαίνεται συνήθως από 10 έως 15 χρόνια.

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής είναι η συχνότητα χρήσης, οι περιβαλλοντικές συνθήκες, η ποιότητα κατασκευής και το επίπεδο συντήρησης.

Αξίζει να σημειωθεί πως μονάδες υψηλής ποιότητας, με τη σωστή φροντίδα, μπορούν να ξεπεράσουν ακόμη και τα 20 χρόνια, αν και η ενεργειακή τους απόδοση μειώνεται με την ηλικία. Η σωστή φροντίδα μπορεί να βοηθήσει το κλιματιστικό σας να συνεχίσει να λειτουργεί για πολλά περισσότερα χρόνια, προσφέροντας άνεση και εξοικονόμηση χρημάτων.

Χρήσιμες συμβουλές συντήρησης

Τακτική συντήρηση

Οι ειδικοί τονίζουν πως είναι ο σημαντικότερος παράγονταςL Προγραμματίστε περιοδικό έλεγχο από πιστοποιημένο τεχνικό HVAC, ώστε να γίνει πλήρης επιθεώρηση, καθαρισμός και ρύθμιση της μονάδας.

Καθαρισμός ή αντικατάσταση φίλτρων

Η σκόνη και τα υπολείμματα περιορίζουν τη ροή αέρα και αναγκάζουν τη συσκευή να δουλεύει πιο έντονα. Ελέγχετε το φίλτρο τουλάχιστον μία φορά τον μήνα.

Καθαρή εξωτερική μονάδα

Διατηρείτε τον χώρο γύρω από τη μονάδα ελεύθερο από φύλλα, σκόνη και σκουπίδια. Καθαρίζετε τα πτερύγια ώστε να εξασφαλίζεται σωστός αερισμός.

Χρήση θερμοστάτη

Η αυτόματη ρύθμιση θερμοκρασίας όταν λείπετε από το σπίτι μειώνει την καταπόνηση της συσκευής.

Καλή στεγανοποίηση κατοικίας

Σφραγίστε πόρτες και παράθυρα και ενισχύστε τη μόνωση για να περιοριστεί η εισροή θερμότητας.

Αποφυγή υπερβολικής καταπόνησης

Σε περιόδους καύσωνα αποφύγετε πολύ χαμηλές ρυθμίσεις θερμοκρασίας. Για εξοικονόμηση ενέργειας συστήνονται περίπου οι 26°C.

Έλεγχος για διαρροή ψυκτικού υγρού

Οι διαρροές μειώνουν την απόδοση και αυξάνουν τη φθορά. Αν η ψύξη δεν είναι επαρκής, απαιτείται έλεγχος από τεχνικό.

Αναβάθμιση μόνωσης

Η σωστή θερμομόνωση κρατά το σπίτι πιο δροσερό και μειώνει την ανάγκη συνεχούς λειτουργίας.

Εγκατάσταση ανεμιστήρων οροφής

Βοηθούν στην κυκλοφορία του ψυχρού αέρα, περιορίζοντας το φορτίο του κλιματιστικού.

Παρά τις παραπάνω σωστές πρακτικές, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως όλα τα κλιματιστικά φθείρονται με τον χρόνο. Αν μια παλιά μονάδα δεν αποδίδει πλέον αποτελεσματικά, η αντικατάσταση με ενεργειακά αποδοτικότερο μοντέλο μπορεί να αποδειχθεί πιο συμφέρουσα μακροπρόθεσμα.

Πηγή: familyhandyman.com

Τελευταία τροποποίηση στις 16/05/2026 - 08:37
