Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης

Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 10:28

Τον καταλυτικό ρόλο του Ομίλου AKTOR στον μετασχηματισμό των υποδομών της Κρήτης υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, κ. Αναστάσιος Αρανίτης, στο συνέδριο “Greece Talks” του travel.gr που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης με θέμα «Χτίζοντας το αύριο της Κρήτης: Υποδομές που αλλάζουν τον χάρτη», στην οποία συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστος Δήμας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κ. Παύλος Γερουλάνος και εκπρόσωποι της αγοράς, ο κ. Αρανίτης τοποθετήθηκε για την εξέλιξη των έργων που υλοποιεί ο Όμιλος στην Κρήτη και τα οποία θα συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα του νησιού.

Τα 3 έργα του ΒΟΑΚ

Ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει στο σύνολο των 3 έργων του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), η υλοποίηση του οποίου εξελίσσεται ικανοποιητικά.

Στο δημόσιο έργο του ΒΟΑΚ (Νεάπολη – Άγιος Νικόλαος), το οποίο είναι υψηλής δυσκολίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Υποδομών, οι εργασίες επιταχύνθηκαν το τελευταίο εξάμηνο και το μεγαλύτερο του τμήμα, δηλαδή 10 από τα 14 χλμ., θα δοθεί σε κυκλοφορία το καλοκαίρι.

Στο υψηλής πολυπλοκότητας έργο ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ (Χερσόνησος – Νεάπολη), το οποίο χαρακτηρίζεται από μεγάλες γεωτεχνικές και γεωλογικές δυσκολίες, το έργο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, είναι εντός χρονοδιαγράμματος και πολύ σύντομα θα παραδοθεί ένα σημαντικό κομμάτι του σε κυκλοφορία.

Στο έργο παραχώρησης (Χανιά – Ηράκλειο) του ΒΟΑΚ, στο οποίο ο Όμιλος AKTOR εισήλθε πρόσφατα τόσο στην κατασκευή όσο και στη λειτουργία και την παραχώρηση, ωριμάζουν οι μελέτες εφαρμογής και ήδη έχουν ξεκινήσει εργασίες στις παρακάμψεις του αυτοκινητόδρομου. Ο κ. Αρανίτης σημείωσε ότι είναι ευχής έργον που συμμετέχουν στον ΒΟΑΚ οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρίες της Ελλάδας, καθώς αποτελεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό και δύσκολο έργο και συμπλήρωσε ότι θα πρέπει όλα τα μέρη να ενσκήψουν στα θέματα των απαλλοτριώσεων και της αρχαιολογίας ώστε να αντιμετωπιστούν από την αρχή.

Βελτιώσεις και χρονοδιάγραμμα

Ο κ. Αρανίτης συμπλήρωσε ότι θα απαιτηθούν σημαντικές βελτιώσεις στη χάραξη του έργου ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και υπογράμμισε ότι σύντομα θα παρουσιαστούν στο υπουργείο Υποδομών, το οποίο ασχολείται συστηματικά με το έργο, οι υπό εκπόνηση μελέτες του έργου. Ο κ. Αρανίτης σχολίασε ότι οι προτεινόμενες αυτές βελτιώσεις όχι μόνο δεν θα έχουν επίπτωση στο χρονοδιάγραμμα του έργου, αλλά πιθανότατα θα συμβάλλουν στην επιτάχυνση των εργασιών. Και παρατήρησε ότι η εταιρεία έχει μετακινήσει πόρους από άλλα μέρη της Ελλάδας, παρόλες τις δυσκολίες που υπάρχουν τόσο στην εξεύρεση προσωπικού όσο και λόγω της αύξησης των τιμών των κατασκευαστικών υλικών.

Οι φοιτητικές εστίες

Ο Διευθύνων Σύμβουλος των εταιρειών AKTOR ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ και AKTOR ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ σημείωσε ότι ο Όμιλος AKTOR ωριμάζει το μεγάλο έργο ΣΔΙΤ των φοιτητικών εστιών Κρήτης, που υλοποιείται σε άριστη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Συγκεκριμένα, στο έργο έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και έχουν ξεκινήσει οι αδειοδοτήσεις ώστε να στηθούν τα εργοτάξια που θα «τρέξουν» το έργο. Συνολικά, θα διαμορφωθούν εστίες δυναμικότητας 3.000 κλινών, που θα προσφέρουν έναν πολλαπλασιαστή στην Κρήτη, καθώς όχι μόνο θα συμβάλλουν στην επίλυση του προβλήματος εύρεσης φοιτητικής στέγης που υπάρχει στο νησί, αλλά και θα δώσουν τη δυνατότητα στο Πανεπιστήμιο να προσελκύσει ξένους επιστήμονες ώστε να αναπτύξει επιστημονικά προγράμματα που θα δώσουν υπεραξία στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα.

Η τριπλή εργολαβία στο Λασίθι

Παράλληλα, ο κ. Αρανίτης ανακοίνωσε ότι έχουν ξεκινήσει οι μελέτες εφαρμογής για το πολύ σημαντικό τριπλό έργο του Ταμιευτήρα Μπραμιανών, των Αντιπλημμυρικών Έργων Γρα Λυγιάς και του Φράγματος Μύρτου, στο Λασίθι, το οποίο έρχεται να αναβαθμίσει το υδραυλικό σύστημα της Κρήτης, συμβάλλοντας στην επίλυση του προβλήματος λειψυδρίας του νησιού. Και σχολίασε ότι θα πρέπει να δούμε το θέμα του νερού της Κρήτης σε ολιστική βάση, ώστε να μην πάει χαμένη ούτε μία σταγόνα νερού, σχεδιάζοντας έργα που θα απαντούν στις πραγματικές ανάγκες, με στόχο να δοθεί οριστικά λύση στο σημαντικό αυτό πρόβλημα.

Στρατηγική συμμαχία Ομίλου AKTOR – Ομίλου ONEX για τη διεκδίκηση του Λιμένος Ελευσίνας 11 Μαρτίου 2026

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Παπασταύρου με Doug Burgum και Chris Wright: Η ενέργεια είναι δύναμη ασφάλειας, ανάπτυξης και διεθνούς επιρροής

ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο τουρισμός δεν είναι πανάκεια

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η απόκτηση αποκλειστικού ελέγχου της «Εντελέχεια» από τον Όμιλο Aktor

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεσες ενέργειες για ενίσχυση της ανθεκτικότητας των νησιών απέναντι στην κλιματική κρίση, ζητά από την Κομισιόν ο Δημήτρης Τσιόδρας