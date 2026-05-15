Κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών στον Δήμο Λεβαδέων για τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου

Η Enaon EDA, Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων, θυγατρική της Enaon, ανακοινώνει ότι η κινητή μονάδα εξυπηρέτησης καταναλωτών θα βρίσκεται στη Λιβαδειά για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου.

Ειδικότερα, η κινητή μονάδα θα βρίσκεται στην Πλατεία Λ.Κατσώνη (έμπροσθεν του νέου δημαρχείου) την Πέμπτη 21/5/2026 κατά τις ώρες 10: 00 – 14:00 και 17:00-19:00.

Οι κάτοικοι της Λιβαδειάς μπορούν να ενημερωθούν από στελέχη της Enaon EDA σχετικά με την επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στην περιοχή, καθώς και να λάβουν αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία σύνδεσης με το δίκτυο, την υποβολή αίτησης σύνδεσης και τη σύναψη σύμβασης σύνδεσης.

Tο έργο για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Λιβαδειά συγχρηματοδοτείται από κεφάλαια της Εταιρείας και πόρους του ΕΣΠΑ 2021-2027 μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Στερεάς Ελλάδας.

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου, υπάρχει για όλους τους οικιακούς και εμπορικούς καταναλωτές 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης.

Για πρόσθετες πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 11150, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα της Enaon.