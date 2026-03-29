ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
Parth Mishra on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 29/03/2026 - 07:43

Οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες φυσικού αερίου αποτελούν σήμερα τις δύο βασικές επιλογές για τη θέρμανση των κατοικιών στην Ευρώπη, ωστόσο ακολουθούν διαφορετική τεχνολογική και ενεργειακή λογική.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στην Ελλάδα - όπως και σε ολόκληρη την ΕΕ - μια στροφή προς τις αντλίες θερμότητας, η οποία επιταχύνεται με βασικό μοχλό τα προγράμματα επιδότησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες λύσεις χαμηλών εκπομπών.

Η προώθηση των αντλιών θερμότητας εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική εξηλεκτρισμού της θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Η στρατηγική αυτή θεωρείται καθοριστική τόσο για τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων όσο και για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν θέσει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια.

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και μπορούν να εγκατασταθούν στα περισσότερα σπίτια. Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και περισσότερα από 160 χρόνια, ενώ σήμερα λειτουργούν πάνω από 23 εκατομμύρια μονάδες στην Ευρώπη.

Το σύστημα αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα ή το έδαφος και τη μεταφέρει στο σπίτι με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Λειτουργεί με παρόμοια αρχή με ένα ψυγείο, αλλά αντίστροφα: ένα ψυκτικό υγρό απορροφά θερμότητα, συμπιέζεται και μετατρέπεται σε θερμό αέριο, το οποίο μεταφέρει τη θερμότητα στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Αντλία θερμότητας vs Φυσικό Αέριο

Σύμφωνα με την Octopus Energy, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιούν έως και τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια από έναν λέβητα αερίου για την παραγωγή της ίδιας θερμότητας. Αυτό μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα έως και κατά 83%, ενώ η διάρκεια ζωής των συσκευών μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια.

Ωστόσο, η οικονομική σύγκριση με τους λέβητες αερίου δεν είναι πάντα απλή.

Παρότι οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποδοτικές, λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Επιπλέον, αποδίδουν θερμότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, γεγονός που μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερα σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

Η καλή μόνωση του σπιτιού και τα οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξίσωση του τελικού κόστους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, στο κόμματι του κόστους λειτουργίας, η αντλία θερμότητας παίρνει το προβάδισμα χάρη στον τεράστιο βαθμό απόδοσής της.

Σε ό,τι αφορά το κόστος εγκατάστασης, το φυσικό αέριο υπερτερεί ξεκάθαρα: Η εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου μπορεί να έχει έως και μισό κόστος σε σχέση με την εγκατάσταση αντίστοιχης ισχύος αντλίας θερμότητας.

Συμπερασματικά, αν και το αρχικό κεφάλαιο για την αντλία θερμότητας είναι υψηλό, η απόσβεση της διαφοράς γίνεται συνήθως σε 4 έως 7 χρόνια, ενώ εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης, η ψαλίδα του αρχικού κόστους μειώνεται σημαντικά.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 07:43

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση 27 Μαρτίου 2026
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας 27 Μαρτίου 2026
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!

Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια

Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η «κρυφή» ενεργειακή παγίδα στο σπίτι: Καταναλώνει το ίδιο ρεύμα με 65 ψυγεία

Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξυπνες πρίζες: 7 απρόσμενες χρήσεις που κάνουν το σπίτι πιο «έξυπνο»