Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική

Οι αντλίες θερμότητας και οι λέβητες φυσικού αερίου αποτελούν σήμερα τις δύο βασικές επιλογές για τη θέρμανση των κατοικιών στην Ευρώπη, ωστόσο ακολουθούν διαφορετική τεχνολογική και ενεργειακή λογική.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται στην Ελλάδα - όπως και σε ολόκληρη την ΕΕ - μια στροφή προς τις αντλίες θερμότητας, η οποία επιταχύνεται με βασικό μοχλό τα προγράμματα επιδότησης που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει το πρόγραμμα «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα», το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης «Ελλάδα 2.0» και στοχεύει στην αντικατάσταση παλαιών και ενεργοβόρων συστημάτων θέρμανσης με σύγχρονες λύσεις χαμηλών εκπομπών.

Η προώθηση των αντλιών θερμότητας εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική εξηλεκτρισμού της θέρμανσης και ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών. Η στρατηγική αυτή θεωρείται καθοριστική τόσο για τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων όσο και για την επίτευξη των κλιματικών στόχων που έχουν θέσει η Ελλάδα και η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα χρόνια.

Πώς λειτουργούν οι αντλίες θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας θεωρούνται ιδιαίτερα αποδοτικά συστήματα θέρμανσης και μπορούν να εγκατασταθούν στα περισσότερα σπίτια. Η τεχνολογία υπάρχει εδώ και περισσότερα από 160 χρόνια, ενώ σήμερα λειτουργούν πάνω από 23 εκατομμύρια μονάδες στην Ευρώπη.

Το σύστημα αντλεί θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα ή το έδαφος και τη μεταφέρει στο σπίτι με τη βοήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Λειτουργεί με παρόμοια αρχή με ένα ψυγείο, αλλά αντίστροφα: ένα ψυκτικό υγρό απορροφά θερμότητα, συμπιέζεται και μετατρέπεται σε θερμό αέριο, το οποίο μεταφέρει τη θερμότητα στο σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Αντλία θερμότητας vs Φυσικό Αέριο

Σύμφωνα με την Octopus Energy, οι αντλίες θερμότητας μπορούν να χρησιμοποιούν έως και τέσσερις φορές λιγότερη ενέργεια από έναν λέβητα αερίου για την παραγωγή της ίδιας θερμότητας. Αυτό μπορεί να μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα έως και κατά 83%, ενώ η διάρκεια ζωής των συσκευών μπορεί να φτάσει τα 20 χρόνια.

Ωστόσο, η οικονομική σύγκριση με τους λέβητες αερίου δεν είναι πάντα απλή.

Παρότι οι αντλίες θερμότητας είναι πιο αποδοτικές, λειτουργούν με ηλεκτρικό ρεύμα, το οποίο είναι ακριβότερο από το φυσικό αέριο. Επιπλέον, αποδίδουν θερμότητα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, γεγονός που μπορεί να απαιτεί μεγαλύτερα σώματα ή ενδοδαπέδια θέρμανση.

Η καλή μόνωση του σπιτιού και τα οικονομικά τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας παίζουν σημαντικό ρόλο στην εξίσωση του τελικού κόστους, ωστόσο σε κάθε περίπτωση, στο κόμματι του κόστους λειτουργίας, η αντλία θερμότητας παίρνει το προβάδισμα χάρη στον τεράστιο βαθμό απόδοσής της.

Σε ό,τι αφορά το κόστος εγκατάστασης, το φυσικό αέριο υπερτερεί ξεκάθαρα: Η εγκατάσταση ενός λέβητα αερίου μπορεί να έχει έως και μισό κόστος σε σχέση με την εγκατάσταση αντίστοιχης ισχύος αντλίας θερμότητας.

Συμπερασματικά, αν και το αρχικό κεφάλαιο για την αντλία θερμότητας είναι υψηλό, η απόσβεση της διαφοράς γίνεται συνήθως σε 4 έως 7 χρόνια, ενώ εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης, η ψαλίδα του αρχικού κόστους μειώνεται σημαντικά.