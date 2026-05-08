Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος

Από τον θερμοστάτη και το παλιό ψυγείο μέχρι τις συσκευές σε αναμονή, μικρές καθημερινές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος.

Ο λογαριασμός ρεύματος συχνά ανεβαίνει χωρίς να υπάρχει προφανής αλλαγή στην καθημερινή χρήση ενέργειας, αφήνοντας πολλά νοικοκυριά να αναρωτιούνται πού «κρύβονται» οι έξτρα χρεώσεις.

Η απάντηση, σε αρκετές περιπτώσεις, βρίσκεται στις ίδιες τις οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά - όχι μόνο όταν λειτουργούν, αλλά και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Πέντε συγκεκριμένες συσκευές θεωρούνται από τους ειδικούς ως οι πιο «ύπουλοι» καταναλωτές ενέργειας, καθώς μπορούν να αυξήσουν αισθητά τον λογαριασμό χωρίς να το αντιληφθούμε.

1. Θερμοστάτες

Η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν τη μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη σε ένα σπίτι. Ωστόσο, ο θερμοστάτης μπορεί να συμβάλλει σε περιττή κατανάλωση αν δεν είναι σωστά τοποθετημένος ή ρυθμισμένος. Σύμφωνα με ειδικούς, η τοποθέτησή του κοντά σε πηγές θερμότητας ή ρεύματα αέρα μπορεί να δίνει λανθασμένες ενδείξεις, οδηγώντας το σύστημα HVAC να λειτουργεί περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η χρήση έξυπνου θερμοστάτη θεωρείται η πιο αποδοτική λύση.

2. Παλιά ψυγεία

Τα παλιά ψυγεία, ειδικά όσα ξεπερνούν τα 15 χρόνια λειτουργίας, μπορεί να καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια σε σχέση με σύγχρονα μοντέλα ανώτερης ενεργειακής κλάσης. Ειδικοί σημειώνουν ότι η κατανάλωση μπορεί να φτάσει έως και τις 1.000 μονάδες τον χρόνο. Οι παλιές συσκευές, συχνά δεύτερα ψυγεία σε γκαράζ ή αποθήκες, ενδέχεται να έχουν φθορά στη μόνωση και στους συμπιεστές, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος.

3. Συσκευές σε αναμονή και φορτιστές

Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες. Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους πλέον «ενεργειακά βαμπίρ»: τηλεοράσεις, κονσόλες, φορτιστές, αποκωδικοποιητές και μικροσυσκευές κουζίνας. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση έξυπνων πολύπριζων ή την πλήρη αποσύνδεση των συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται.

4. Βρώμικα φίλτρα αέρα

Ένα φραγμένο ή βρώμικο φίλτρο στο σύστημα HVAC μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 10% με 20%, καθώς το σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί με μεγαλύτερη ένταση για να κυκλοφορήσει τον αέρα. Ο τακτικός έλεγχος και η αντικατάσταση των φίλτρων κάθε 1 έως 3 μήνες θεωρείται βασικό μέτρο εξοικονόμησης.

5. Θερμοσίφωνας

Η θερμοκρασία του θερμοσίφωνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς η συσκευή διατηρεί συνεχώς το νερό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή επιβάρυνση. Οι ειδικοί προτείνουν ρύθμιση στους 49°C, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων.

Πηγή: realsimple.com