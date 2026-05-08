Ιταλία – Ελλάδα: Συνάντηση Urso – Παπαστεργίου για την ενίσχυση της ψηφιακής γέφυρας στη Μεσόγειο και των υποθαλάσσιων υποδομών
Γιάννης Τριήρης: Η Ευρώπη στη μέγγενη του Τραμπ και της δικής της αδράνειας
Ρεύμα: Η άνοδος του φυσικού αερίου ανεβάζει ξανά τη χονδρική τιμή- Ξεπέρασε τα 120 ευρώ
Motor Oil: Επιφυλάξεις για τις αδειοδοτικές απαιτήσεις σε υδρογόνο και βιομεθάνιο
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Ο «κανόνας των 5.000 δολαρίων» για το κλιματιστικό
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα διαβούλευσης για την τροποποίησης του κανονισμού αδειών φυσικού αερίου για την ένταξη των αδειών προμήθειας υδρογόνου
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόδοση επενδυτικής βαθμίδας από τη Moody's
Άσκηση αντιρρύπανσης στο λιμάνι Νέας Μηχανιώνας στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Θάλασσας
3η διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη
ΥΠΟΙΚ: 774.000 ευρώ για τη βελτίωση της καθημερινότητας και υποδομών με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ
Η AVIN στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών που νοσούν
Αλ .Μεϊκόπουλος: 2,5 χρόνια χωρίς απόφαση για το LNG στον Βόλο.Για το LNG Θράκης αποφάσισαν σε 8,5 μήνες
ΕΒΕΠ: «Γέφυρα» επιστροφής ταλέντων το «Rebrain Greece» - Tα επαγγέλματα της επόμενης 10ετίας
METLEN: Δυναμική εκκίνηση στο 2026 με επιτάχυνση του στρατηγικού μετασχηματισμού
TITAN: Πολύ δυναμικό ξεκίνημα του έτους με ισχυρή αύξηση της κερδοφορίας
Ντ. Τραμπ: Πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν
Το Green Tank στο πρώτο Ελληνικό Φόρουμ για τα Θαλάσσια Λιβάδια
Μπαχρέιν και ΗΑΕ ζητούν αποφασιστική απάντηση του ΣΑ του ΟΗΕ στις ιρανικές επιθέσεις - Άρση ναυτικού αποκλεισμού ζητεί το Ιράν
ΑΔΜΗΕ: Η Ελένη Μουστακίδου νέα Επικεφαλής Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
Ερώτηση Β. Γιόγιακα για τη στήριξη των επενδύσεων σε ΑΠΕ και τη μείωση απωλειών εσόδων
Γιάννης Τριήρης: Όνειρο θερινής νυκτός η απόκτηση στέγης
Κτίρια: Προειδοποιήσεις για πίεση στο στεγαστικό από τη νέα οδηγία της ΕΕ
ΔΕΣΦΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την «πρεμιέρα» του αγωγού Δυτικής Μακεδονίας
Ποιες συσκευές δεν πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε πολύπριζο
Δημοφιλής τουριστικός προορισμός βυθίζεται τόσο γρήγορα που φαίνεται από το διάστημα
Κυρ. Μητσοτάκης: Στα Στενά του Ορμούζ πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo
Η Cyclon υποστηρίζει τον Παγκόσμιο Πρωταθλητή Matteo Fontana στο Ράλλυ Πορτογαλίας
Θερινή Ακαδημία 2026 Drill Baby Drill: Το Τέλος ή η Επανεκκίνηση της Ενεργειακής Μετάβασης;
Αυτές οι 5 οικιακές συσκευές αυξάνουν κρυφά τον λογαριασμό ρεύματος
Newsroom
Παρασκευή, 08/05/2026 - 07:13
Από τον θερμοστάτη και το παλιό ψυγείο μέχρι τις συσκευές σε αναμονή, μικρές καθημερινές λεπτομέρειες μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στον λογαριασμό ρεύματος.

Ο λογαριασμός ρεύματος συχνά ανεβαίνει χωρίς να υπάρχει προφανής αλλαγή στην καθημερινή χρήση ενέργειας, αφήνοντας πολλά νοικοκυριά να αναρωτιούνται πού «κρύβονται» οι έξτρα χρεώσεις.

Η απάντηση, σε αρκετές περιπτώσεις, βρίσκεται στις ίδιες τις οικιακές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά - όχι μόνο όταν λειτουργούν, αλλά και όταν βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής.

Πέντε συγκεκριμένες συσκευές θεωρούνται από τους ειδικούς ως οι πιο «ύπουλοι» καταναλωτές ενέργειας, καθώς μπορούν να αυξήσουν αισθητά τον λογαριασμό χωρίς να το αντιληφθούμε.

1. Θερμοστάτες

Η θέρμανση και η ψύξη αποτελούν τη μεγαλύτερη ενεργειακή δαπάνη σε ένα σπίτι. Ωστόσο, ο θερμοστάτης μπορεί να συμβάλλει σε περιττή κατανάλωση αν δεν είναι σωστά τοποθετημένος ή ρυθμισμένος. Σύμφωνα με ειδικούς, η τοποθέτησή του κοντά σε πηγές θερμότητας ή ρεύματα αέρα μπορεί να δίνει λανθασμένες ενδείξεις, οδηγώντας το σύστημα HVAC να λειτουργεί περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η χρήση έξυπνου θερμοστάτη θεωρείται η πιο αποδοτική λύση.

2. Παλιά ψυγεία

Τα παλιά ψυγεία, ειδικά όσα ξεπερνούν τα 15 χρόνια λειτουργίας, μπορεί να καταναλώνουν σημαντικά περισσότερη ενέργεια σε σχέση με σύγχρονα μοντέλα ανώτερης ενεργειακής κλάσης. Ειδικοί σημειώνουν ότι η κατανάλωση μπορεί να φτάσει έως και τις 1.000 μονάδες τον χρόνο. Οι παλιές συσκευές, συχνά δεύτερα ψυγεία σε γκαράζ ή αποθήκες, ενδέχεται να έχουν φθορά στη μόνωση και στους συμπιεστές, αυξάνοντας το ενεργειακό κόστος.

3. Συσκευές σε αναμονή και φορτιστές

Πολλές ηλεκτρονικές συσκευές συνεχίζουν να καταναλώνουν ρεύμα ακόμη και όταν είναι απενεργοποιημένες. Πρόκειται για τα γνωστά σε όλους πλέον «ενεργειακά βαμπίρ»: τηλεοράσεις, κονσόλες, φορτιστές, αποκωδικοποιητές και μικροσυσκευές κουζίνας. Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση έξυπνων πολύπριζων ή την πλήρη αποσύνδεση των συσκευών όταν δεν χρησιμοποιούνται.

4. Βρώμικα φίλτρα αέρα

Ένα φραγμένο ή βρώμικο φίλτρο στο σύστημα HVAC μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ενέργειας έως και 10% με 20%, καθώς το σύστημα αναγκάζεται να λειτουργεί με μεγαλύτερη ένταση για να κυκλοφορήσει τον αέρα. Ο τακτικός έλεγχος και η αντικατάσταση των φίλτρων κάθε 1 έως 3 μήνες θεωρείται βασικό μέτρο εξοικονόμησης.

5. Θερμοσίφωνας

Η θερμοκρασία του θερμοσίφωνα παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατανάλωση ενέργειας, καθώς η συσκευή διατηρεί συνεχώς το νερό σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι η ρύθμιση, τόσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή επιβάρυνση. Οι ειδικοί προτείνουν ρύθμιση στους 49°C, ώστε να επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και ταυτόχρονα μείωση του κινδύνου εγκαυμάτων.

Πηγή: realsimple.com

Τελευταία τροποποίηση στις 08/05/2026 - 07:13
