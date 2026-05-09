«Auto» ή «On»: Ποια είναι η καλύτερη ρύθμιση για το κλιματιστικό

Οι ειδικοί στον κλιματισμό λένε ότι μία από τις δύο ρυθμίσεις υπερτερεί τόσο στην εξοικονόμηση ρεύματος όσο και στην καλύτερη απόδοση ψύξης.

Το air condition αποτελεί κατεξοχήν αιτία διαφωνιών σε πολλά σπίτια - είτε για τη «σωστή» θερμοκρασία είτε για την κατανάλωση ρεύματος.

Την ίδια ώρα, μία από τις πιο συχνές συζητήσεις αφορά τη διαφορά ανάμεσα στις λειτουργίες «Auto» και «On», που αφορούν στην πραγματικότητα τον ανεμιστήρα. Οι ειδικοί στον κλιματισμό εξηγούν ότι οι δύο επιλογές επηρεάζουν διαφορετικά τόσο την κατανάλωση ενέργειας όσο και την αίσθηση άνεσης μέσα στο σπίτι.

«Όταν ο ανεμιστήρας είναι ρυθμισμένος στο "on" λειτουργεί συνεχώς», εξηγεί ο Stewart Parnacott, ιδιοκτήτης της Varsity Zone HVAC. «Είτε το κλιματιστικό ψύχει είτε όχι, το σύστημα τραβά αέρα μέσα από τους αεραγωγούς σε έναν συνεχή κύκλο. Η ρύθμιση "auto" λειτουργεί τον ανεμιστήρα μόνο όταν το σύστημα βρίσκεται σε ενεργή ψύξη, ενώ η μονάδα σταματά όταν ο θερμοστάτης φτάσει στην ιδανική θερμοκρασία».

«Σκέψου το "auto" σαν ένα φως με αισθητήρα κίνησης που ανάβει μόνο όταν χρειάζεσαι», προσθέτει ο Gerrit Jan Reinders, ειδικός HVAC και CEO της Reinders Corporation. «Το "on" είναι σαν να αφήνεις τα φώτα αναμμένα όλη μέρα».

Πότε χρησιμοποιούμε τη ρύθμιση «auto»

Όλοι οι ειδικοί HVAC συμφωνούν: η ρύθμιση «auto» είναι η ιδανική επιλογή για καθημερινή χρήση. Ο βασικός λόγος είναι ότι εξοικονομεί ενέργεια και, συνεπώς, χρήματα. «Είναι πιο ενεργειακά αποδοτική, αφού ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί 24/7», λέει ο Reinders. «Η συνεχής λειτουργία του ανεμιστήρα μπορεί να προσθέσει 20 έως 40 ευρώ στον μηνιαίο λογαριασμό ρεύματος».

Ο TJ Laury, πρόεδρος της Ben’s ProServ, συμφωνεί, προσθέτοντας ότι η ρύθμιση «auto» ισορροπεί την άνεση με την αποδοτικότητα. «Η συνεχής χρήση του ανεμιστήρα [στη ρύθμιση "on"] θα αυξήσει σημαντικά τους λογαριασμούς ενέργειας και θα προκαλέσει περισσότερη φθορά στον κινητήρα του ανεμιστήρα αλλά και σε όλο το σύστημα».

Ενα πιθανό μειονέκτημα της ρύθμισης «auto» είναι ότι ο αέρας μπορεί να φαίνεται λίγο στάσιμος ανάμεσα στους κύκλους ψύξης, αφού ο ανεμιστήρας δεν λειτουργεί. Αλλά ο Benjamin Uscilla, τεχνικός HVAC και ιδιοκτήτης της Evergreen Heating and Cooling, προτείνει μια εύκολη λύση: «Μερικές φορές το καλύτερο κόλπο είναι να χρησιμοποιείς ανεμιστήρες οροφής και να ανεβάζεις τον θερμοστάτη μερικούς βαθμούς», λέει. «Θα νιώθεις ακόμα δροσιά και θα μειωθεί το κόστος».

Πότε χρησιμοποιούμε τη ρύθμιση «on»

Αν και όλοι οι ειδικοί συμφωνούν ότι η ρύθμιση «auto» είναι καλύτερη για καθημερινή χρήση, υπάρχουν περιπτώσεις που η ρύθμιση «on» είναι καλύτερη επιλογή. Ο Danny Pen, ειδικός HVAC και πρόεδρος της New Era Plumbing & HVAC, το συνοψίζει καλά: « "Auto" για καθημερινή χρήση και "on" για ειδικές περιπτώσεις».

Λοιπόν, ποιες είναι αυτές οι ειδικές περιπτώσεις;

Μία περίπτωση που μπορεί να δικαιολογεί τη χρήση της ρύθμισης «on» είναι όταν υπάρχουν ζεστά και κρύα σημεία μέσα στο σπίτι. «Αν το υπνοδωμάτιό σας είναι πάντα πιο ζεστό από το σαλόνι, η συνεχής λειτουργία του ανεμιστήρα βοηθά στην ανάμειξη του αέρα και εξισορροπεί αυτές τις διαφορές θερμοκρασίας», λέει ο Reinders.

Η ρύθμιση «on» μπορεί επίσης να αποτελέσει «άμυνα» κατά της υγρασίας στο σπίτι. «Είναι καλή επιλογή αν χρειάζεται να μειώσετε τη συσσώρευση υγρασίας σε υπόγεια ή κλειστούς χώρους», λέει ο Pen. Προσοχή! Το συγκεκριμένο «κόλπο» δεν αποτελεί αξιόπιστη λύση σε όλες τις περιπτώσεις. «Αν το κλίμα όπου ζείτε είναι υγρό, το "on" μπορεί στην πραγματικότητα να κάνει το σπίτι να φαίνεται πιο αποπνικτικό, αφού ο ανεμιστήρας από μόνος του δεν αφαιρεί την υγρασία από τον αέρα».

Η τελευταία παράμετρος που μπορεί να κάνει τη ρύθμιση «on» καλύτερη σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αν εσείς ή κάποιο μέλος του νοικοκυριού έχει αλλεργίες ή άσθμα, καθώς ο αέρας περνά συνεχώς από το φίλτρο. «Αν ζείτε σε περιοχή με πολλή σκόνη, αλλεργιογόνα ή πυρκαγιές, η λειτουργία "on" με φίλτρο υψηλής απόδοσης σε συγκεκριμένες ώρες, όπως τη νύχτα, μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα αν συνδυαστεί με καλά συντηρημένο δίκτυο αεραγωγών», λέει ο Pen.

Πηγή: realsimple.com