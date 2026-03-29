Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!

Μπορεί να πιστεύετε ότι εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα δεν πλένετε αποτελεσματικά τα ρούχα σας.

Εκατομμύρια νοικοκυριά ενδέχεται να χρησιμοποιούν λάθος το πλυντήριο ρούχων, βασιζόμενα στη ρύθμιση «γρήγορης πλύσης». Αν και πολλοί τη θεωρούν μια οικονομική και οικολογική λύση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι σύντομοι κύκλοι, που διαρκούν συνήθως από 15 έως 40 λεπτά, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς εξοικονομούν χρόνο, νερό και ενέργεια. Ωστόσο, δεν δίνουν στο απορρυπαντικό και στο νερό τον απαραίτητο χρόνο για να δράσουν αποτελεσματικά.

Όπως εξηγεί η Mary Gagliardi του «Dr Laundry», οι σύντομες πλύσεις δεν επιτρέπουν τη σωστή διείσδυση του απορρυπαντικού στις ίνες των ρούχων, ούτε την πλήρη απομάκρυνση ιδρώτα, υπολειμμάτων και συσσωρευμένης βρωμιάς. Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρότι τα ρούχα φαίνονται καθαρά, μπορεί να διατηρούν οσμές ή να χάνουν τη φρεσκάδα και την απαλότητά τους με τον χρόνο.

Η αιτία βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των γρήγορων προγραμμάτων. Σε αυτά μειώνονται η κίνηση των ρούχων μέσα στον κάδο, ο χρόνος ξεβγάλματος και η διάρκεια επαφής με το απορρυπαντικό. Έτσι, βαθύτερη βρωμιά και βακτήρια μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένα στα υφάσματα.

Για καθημερινή χρήση, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή του κανονικού προγράμματος, το οποίο διαρκεί περίπου 50 έως 60 λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι επαρκής ώστε το απορρυπαντικό να διασπάσει τη βρωμιά, το νερό να διεισδύσει σωστά στις ίνες και να απομακρυνθούν αποτελεσματικά οσμές και μικροοργανισμοί.

Για πιο απαιτητικά φορτία, όπως αθλητικά ρούχα ή ρούχα εργασίας, προτείνονται ακόμη πιο εντατικά ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η γρήγορη πλύση πρέπει να αποφεύγεται πλήρως. Αντίθετα, είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις ελαφρώς φορεμένων ρούχων, μικρών φορτίων ή όταν χρειάζεται απλώς ένα γρήγορο φρεσκάρισμα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείται συστηματικά για κανονικά ή έντονα λερωμένα ρούχα.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένα απλά λάθη μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα του πλυσίματος. Η υπερφόρτωση του κάδου δεν επιτρέπει στα ρούχα να κινηθούν σωστά, η λάθος ποσότητα απορρυπαντικού μειώνει την αποτελεσματικότητα, ενώ η παράλειψη προεπεξεργασίας των λεκέδων δυσκολεύει τον καθαρισμό.

Ο συνδυασμός αυτών των πρακτικών με τη συχνή χρήση γρήγορων κύκλων μπορεί να αφήνει τα ρούχα να δείχνουν καθαρά, χωρίς όμως πραγματικά να είναι.

Πηγή: express.co.uk