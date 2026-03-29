ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Αντλία θερμότητας VS φυσικό αέριο: Ποια λύση είναι πιο οικονομική
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
29/03/2026 - 07:43
Το «οπλοστάσιο» των χωρών για τις ενεργειακές συνέπειες του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
29/03/2026 - 07:44
Metlen: Αναβάλλεται για τις 9 Απριλίου η ανακοίνωση των ετήσιων αποτελεσμάτων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:47
Καλλιόπη Βέττα: Η κυβέρνηση και η Δ.Ε.Η. να δεσμευτούν για το μέλλον των εργαζομένων και των εργολαβικών στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 15:28
Παράθυρο στο μέλλον το εκθεσιακό δίδυμο Forward Green & Renewable EnergyTech – Έως αύριο στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 15:01
ΡΑΑΕΥ: Δημόσια Διαβούλευση για την ένταξη της Άδειας Προμήθειας Υδρογόνου στον Κανονισμό Αδειών Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 14:26
ΣΠΕΦ: Οι απόψεις του Συνδέσμου στην συνάντηση στο ΥΠΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 13:20
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ: Η κυβέρνηση συνεχίζει να «πνίγει» την χώρα με φωτοβολταϊκά ενώ την ίδια στιγμή πετάμε ενέργεια από το κορεσμένο δίκτυο ΑΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 12:40
Όμιλος ΤΙΤΑΝ - Ενιαία Ετήσια Έκθεση Απολογισμού 2025 : Ανάπτυξη-ορόσημο, δυναμικές εξαγορές και μια στρατηγική σχεδιασμένη για το μέλλον
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
27/03/2026 - 12:11
Στ. Παπασταύρου: Μέσα στον Απρίλιο, οι τελικές υπογραφές για το γεωτρύπανο, το Stena Drill Max
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 11:38
ΠΑΣΟΚ: Τα μέτρα για τα καύσιμα – Ασυνέπεια αριθμών, σοβαρές παραλείψεις και επικοινωνιακά τεχνάσματα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 11:08
Motor Oil: Συμφωνία απόκτησης ποσοστού στην ANTENNA GREECE SUPPORT SERVICES M.A.E.
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:40
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για την επικαιροποίηση των εθνικών προδιαγραφών ποιότητας φυσικού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 10:04
Συνάντηση στο ΥΠΕΝ: Τριπλό αίτημα στήριξης από ΣΥΦΩΕΛ για φωτοβολταϊκά μέχρι 500KW
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:32
ΕΛΕΤΑΕΝ: Ισχυρή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη και τον Κόσμο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
27/03/2026 - 09:02
Στο επίκεντρο του Eurogroup οι αγορές ενέργειας και τα μέτρα πολιτικής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
27/03/2026 - 08:34
Deloitte: Βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα ως πυλώνες δημιουργίας αξίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 08:11
Γιάννης Τριήρης: Πράγματι έχουμε τον κατώτατο μισθό στην ΕΕ και με την «βούλα» της Eurostat
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
27/03/2026 - 08:06
ΡΑΑΕΥ: Χωρίς αίτηση άλλαξαν πάροχο σε καταναλωτή- Πρόστιμο 50.000 ευρώ στον ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
27/03/2026 - 08:04
ΗΠΑ και Νορβηγία οι μεγαλύτεροι προμηθευτές φυσικού αερίου της ΕΕ το 2025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
27/03/2026 - 08:02
Ο πόλεμος στο Ιράν εκτοξεύει τις τιμές και «ψαλιδίζει» την κατανάλωση  
ΚΟΣΜΟΣ
27/03/2026 - 06:37
Η μεγάλη αλλαγή στο Fuel Pass 2026: Πότε πληρώνεται η πρώτη δόση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
27/03/2026 - 06:37
Κύπρος: Πακέτο οκτώ μέτρων για στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων
ΚΟΣΜΟΣ
26/03/2026 - 15:43
Forward Green & Renewable EnergyTech: Η Θεσσαλονίκη περιφερειακός κόμβο πράσινης-έξυπνης ενέργειας και κυκλικής οικονομίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 15:23
ΔΑΠΕΕΠ: Αζημίως κατανεμηθείσες εγγυήσεις προέλευσης για το έτος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 14:40
Σάκης Αρναούτογλου: Οι φυσικές καταστροφές δεν είναι πια εξαίρεση – Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στην πρόληψη πριν από την επόμενη κρίση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
26/03/2026 - 14:05
ΟΟΣΑ: Αναθεώρηση προς τα κάτω της πρόβλεψης για ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
26/03/2026 - 13:17
Επιστολή Γ. Αυτιά σε επιτρόπους Οικονομικών: Χρηματοδοτείστε την αγορά φυσικού αερίου για φθηνό ρεύμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
26/03/2026 - 12:50
Συνάντηση ΠΟΣΠΗΕΦ με την Γενική Γραμματέα ΥΠΕΝ: Έως 49,65% οι απώλειες εσόδων των μικρομεσαίων Φ/Β παραγωγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
26/03/2026 - 12:21

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πιθανότατα χρησιμοποιείτε λάθος το πλυντήριο ρούχων!

Oli Woodman on Unsplash
Newsroom
Κυριακή, 29/03/2026 - 07:43

Μπορεί να πιστεύετε ότι εξοικονομείτε χρόνο και ενέργεια, αλλά στην πραγματικότητα δεν πλένετε αποτελεσματικά τα ρούχα σας.

Εκατομμύρια νοικοκυριά ενδέχεται να χρησιμοποιούν λάθος το πλυντήριο ρούχων, βασιζόμενα στη ρύθμιση «γρήγορης πλύσης». Αν και πολλοί τη θεωρούν μια οικονομική και οικολογική λύση, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Οι σύντομοι κύκλοι, που διαρκούν συνήθως από 15 έως 40 λεπτά, έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς, καθώς εξοικονομούν χρόνο, νερό και ενέργεια. Ωστόσο, δεν δίνουν στο απορρυπαντικό και στο νερό τον απαραίτητο χρόνο για να δράσουν αποτελεσματικά.

Όπως εξηγεί η Mary Gagliardi του «Dr Laundry», οι σύντομες πλύσεις δεν επιτρέπουν τη σωστή διείσδυση του απορρυπαντικού στις ίνες των ρούχων, ούτε την πλήρη απομάκρυνση ιδρώτα, υπολειμμάτων και συσσωρευμένης βρωμιάς. Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρότι τα ρούχα φαίνονται καθαρά, μπορεί να διατηρούν οσμές ή να χάνουν τη φρεσκάδα και την απαλότητά τους με τον χρόνο.

Η αιτία βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας των γρήγορων προγραμμάτων. Σε αυτά μειώνονται η κίνηση των ρούχων μέσα στον κάδο, ο χρόνος ξεβγάλματος και η διάρκεια επαφής με το απορρυπαντικό. Έτσι, βαθύτερη βρωμιά και βακτήρια μπορεί να παραμένουν εγκλωβισμένα στα υφάσματα.

Για καθημερινή χρήση, οι ειδικοί συνιστούν την επιλογή του κανονικού προγράμματος, το οποίο διαρκεί περίπου 50 έως 60 λεπτά. Αυτός ο χρόνος είναι επαρκής ώστε το απορρυπαντικό να διασπάσει τη βρωμιά, το νερό να διεισδύσει σωστά στις ίνες και να απομακρυνθούν αποτελεσματικά οσμές και μικροοργανισμοί.

Για πιο απαιτητικά φορτία, όπως αθλητικά ρούχα ή ρούχα εργασίας, προτείνονται ακόμη πιο εντατικά ή μεγαλύτερης διάρκειας προγράμματα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η γρήγορη πλύση πρέπει να αποφεύγεται πλήρως. Αντίθετα, είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις ελαφρώς φορεμένων ρούχων, μικρών φορτίων ή όταν χρειάζεται απλώς ένα γρήγορο φρεσκάρισμα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν χρησιμοποιείται συστηματικά για κανονικά ή έντονα λερωμένα ρούχα.

Παράλληλα, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ορισμένα απλά λάθη μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά το αποτέλεσμα του πλυσίματος. Η υπερφόρτωση του κάδου δεν επιτρέπει στα ρούχα να κινηθούν σωστά, η λάθος ποσότητα απορρυπαντικού μειώνει την αποτελεσματικότητα, ενώ η παράλειψη προεπεξεργασίας των λεκέδων δυσκολεύει τον καθαρισμό.

Ο συνδυασμός αυτών των πρακτικών με τη συχνή χρήση γρήγορων κύκλων μπορεί να αφήνει τα ρούχα να δείχνουν καθαρά, χωρίς όμως πραγματικά να είναι.

Πηγή: express.co.uk

Τελευταία τροποποίηση στις 29/03/2026 - 07:43

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Μετρήσαμε την κατανάλωση των «συσκευών βαμπίρ»: «Σοκαρίστηκα όταν είδα τα αποτελέσματα»
BIOMASS WORKSHOP σε συνεργασία ΕΛΕΑΒΙΟΜ – CluBE – EKETA στο πλαίσιο της FORWARD GREEN EXPO 2026

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

