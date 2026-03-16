Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα, που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 25η Ιουνίου 2026.
Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.
Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής.
Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.
Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.
Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.
Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU..