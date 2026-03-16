Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 11:03
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/03/2026 - 10:28
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 10:01
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 09:30
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 08:22
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:05
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:01
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 07:04
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 22:20
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05

Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
Newsroom
Δευτέρα, 16/03/2026 - 09:30

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει προτεραιότητα στην ενεργειακή εξοικονόμηση και τη στήριξη των πολιτών, προσφέροντας τον αναγκαίο χρόνο για την ολοκλήρωση των έργων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του και την ένταξη του μέγιστου αριθμού ωφελούμενων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανακοινώνονται παρατάσεις ολοκλήρωσης για προγράμματα, που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 25η Ιουνίου 2026.

Πρόγραμμα Φοίβος και Αθηνά: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Ορεινά Τουριστικά Καταλύματα: Η προθεσμία υλοποίησης των προγραμμάτων παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Συστήματα Αποθήκευσης στις Επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Προγράμματα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη» και «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι»: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026.

Ενεργειακή απόδοση επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2026, ανεξαρτήτως ημερομηνίας υπαγωγής.

Αλλάζω Συσκευή για τις επιχειρήσεις: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.

Παραγωγικές Επενδύσεις Πράσινης Οικονομίας – Produc-E Green: Η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος παρατείνεται έως την 31η Μαΐου 2026.

Με τις παρατάσεις αυτές διασφαλίζεται η ομαλή υλοποίηση των έργων, η αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και η μέγιστη ωφέλεια για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Τα προγράμματα υλοποιούνται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU..

