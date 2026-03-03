Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες

Κατατέθηκαν προς κύρωση στη Βουλή οι συμβάσεις με τις Chevron και Helleniq για τους υδρογονάνθρακες
Newsroom
Τρίτη, 03/03/2026 - 08:48

Κατατέθηκαν στη Βουλή, προς κύρωση, οι συμβάσεις μίσθωσης μεταξύ της Ελλάδας και των εταιρειών Chevron Greece και Helleniq Upstream για την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές (α) Νοτίως της Πελοποννήσου «Α2», (β) Νοτίως της Πελοποννήσου «Νότια της Πελοποννήσου», (γ) νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 1», και νοτίως της Κρήτης «Νότια της Κρήτης 2».

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα εισαχθεί, προς επεξεργασία, στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου, την ερχόμενη Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2026. Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου «Οι προτεινόμενες προς κύρωση συμβάσεις ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου, και θωρακίζουν παράλληλα την ενεργειακή της αυτονομία. Ταυτόχρονα ενισχύεται η γεωστρατηγική θέση της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο και αξιοποιούνται τα πιθανά κοιτάσματα φυσικού αερίου».

Ο πλήρης τίτλος του νομοσχεδίου είναι «α) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (A2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Α2», νοτίως της Πελοποννήσου, β) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S PELOPONNESE) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΤΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Πελοποννήσου», νοτίως της Πελοποννήσου, γ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 1) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ι ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 1», νοτίως της Κρήτης και δ) Κύρωση Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «CHEVRON GREECE HOLDINGS (S CRETE 2) B.V.» και «HELLENiQ UPSTREAM ΝΟΤΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή «Νότια της Κρήτης 2», νοτίως της Κρήτης».

Πού θα φτάσουν οι τιμές στα βενζινάδικα - Πιέσεις σε αμόλυβδη, πετρέλαιο και υγραέριο
Πού θα φτάσουν οι τιμές στα βενζινάδικα - Πιέσεις σε αμόλυβδη, πετρέλαιο και υγραέριο 03 Μαρτίου 2026
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου 03 Μαρτίου 2026
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου

