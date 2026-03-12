ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ: Η διαχείριση αποβλήτων φωτοβολταϊκών αναδεικνύεται σε κρίσιμο ζήτημα για την ενεργειακή μετάβαση
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
12/03/2026 - 14:00
Η nvisionist φέρνει την ελληνική AI καινοτομία στη SMART ENERGY WEEK στο Tokyo
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
12/03/2026 - 13:44
Νίκος Παπαθανάσης: Συνάντηση με φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της αμυντικής βιομηχανίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 13:00
Ουσιαστική και εποικοδομητική η ενημερωτική συνάντηση ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 12:46
ΔΕΠΑ Εμπορίας: Νέο φορτίο LNG από τις ΗΠΑ στη Ρεβυθούσα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 12:42
Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 12:01
Στρατηγική είσοδος της Energean στην Ανγκόλα, με εξαγορά ποσοστού της Chevron σε δύο θαλάσσια blocks
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
12/03/2026 - 11:18
Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
12/03/2026 - 11:03
Προχωρούν τα ενεργειακά έργα του RRF- Στο 70% η απορρόφηση των κονδυλίων
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
12/03/2026 - 10:57
Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:55
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 10:34
Το Green Tank συμμετείχε στη συνάντηση εταίρων του έργου ARTEMIS στη Σαρδηνία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
12/03/2026 - 10:06
Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:31
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
12/03/2026 - 09:00
Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:26
ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 08:18
Καλά στην υγεία τους οι 22 ναυτικοί έπειτα από επίθεση σε ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο στον Περσικό Κόλπο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 08:07
Γιατί το μπάνιο είναι πάντα παγωμένο - οι ειδικοί δίνουν την λύση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
12/03/2026 - 06:59
Έβαλε έξυπνο μετρητή και έπαθε σοκ όταν είδε τον λογαριασμό ρεύματος: «Κάτι δεν πάει καλά»
ΚΟΣΜΟΣ
12/03/2026 - 06:59
Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:47
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας του ΚΕΠΑ με το Δήμο Ελευσίνας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:46
15 οδηγοί από την Ελλάδα θα ταξιδέψουν στο Grand Prix της Monza με τη Shell
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/03/2026 - 15:30
Φρ. Παρασύρης: Aπό τη μηδενική αποθήκευση στην πυρηνική αυταπάτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 15:27
Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 15:22
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Δέσμη παραβάσεων Μαρτίου, οι κυριότερες αποφάσεις που αφορούν την Ελλάδα
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/03/2026 - 15:11
AirEnergy: Παρέδωσε Φωτοβολταϊκό σταθμό 24,052MW στη V-RIDIUM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/03/2026 - 14:50
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Μόνη λύση, η πράσινη μετάβαση, η πυρηνική ενέργεια δεν είναι πράσινη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 14:43
Η Γερμανία απελευθερώνει μέρος των εθνικών αποθεμάτων πετρελαίου
ΚΟΣΜΟΣ
11/03/2026 - 14:13
Κυρ. Μητσοτάκης: πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα καύσιμα και σε προϊόντα του σούπερ μάρκετ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/03/2026 - 13:32
ΔΕΣΦΑ: Κανένα ζήτημα εφοδιασμού με φυσικό αέριο, ευκαιρία για τη χώρα ο κάθετος διάδρομος
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/03/2026 - 13:22

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος

Βασίλης Κορκίδης: Η ενεργοποίηση του πλαφόν για τη προστασία της αγοράς χωρίς δημοσιονομικό κόστος
Newsroom
Πέμπτη, 12/03/2026 - 09:31

Δήλωση του προέδρου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, για την ανακοίνωση των κυβερνητικών μέτρων

Τα μέτρα προστασίας της ελληνικής αγοράς, που ανακοινώθηκαν από την Κυβέρνηση είναι μια πρώτη αντίδραση για τις αλυσιδωτές αυξήσεις και την αναχαίτιση της κερδοσκοπίας. Οι αυξομειώσεις της ανόδου των διεθνών τιμών του πετρελαίου και φυσικού αερίου τροφοδοτεί, εκτός από αβεβαιότητα, και ένα νέο κύμα πληθωρισμού, που θα αρχίσει σύντομα να πιέζει, ακόμα περισσότερο, νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Απέναντι σε αυτή την δυσάρεστη πραγματικότητα, η Πολιτεία καλώς παρενέβη για να προστατεύσει την οικονομία και τους πολίτες της από τις πρώτες επιπτώσεις του πολέμου στη Μ. Ανατολή.

Η διάρκεια και η ένταση της κρίσης, πράγματι, αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που κρίνουν πώς, πότε και ποια μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν έγκαιρα για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Άρα, από την “εργαλειοθήκη” των μέτρων του 2022, βλέπουμε να ενεργοποιείται μόνο η επιβολή πλαφόν για το επόμενο τρίμηνο έως 30/6/26, ως μια “πυροσβεστική” παρέμβαση χωρίς δημοσιονομικό κόστος. Η επιβολή πλαφόν στα καύσιμα, με περιθώρια κέρδους 5 και 12 λεπτά αντίστοιχα, καθώς και σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, σύμφωνα με το μ.ο. του μεικτού περιθωρίου του 2025, αποτελεί μια πρώτη γραμμή άμυνας απέναντι σε αδικαιολόγητες ανατιμήσεις και φαινόμενα αισχροκέρδειας. Στόχος των μέτρων είναι να συγκρατηθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά, να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της αγοράς και να μην μειωθεί περαιτέρω η αγοραστική δύναμη των πολιτών σε μια περίοδο έντονων οικονομικών πιέσεων.

Τα λελογισμένα και σταθμισμένα “πλαφόν” στα περιθώρια μεικτού κέρδους σε καύσιμα και τρόφιμα μπορούν να λειτουργήσουν, όπως στο παρελθόν, ως μέτρο εφησυχασμού και όχι ανακούφισης. Ιδιαίτερα σε περιόδους κρίσεις, τα μέτρα είναιαποτελεσματικά, μόνο όταν συνοδεύονται από αυστηρούς ελέγχους στις χονδρεμπορικές πηγές και πριν τη διασπορά των αυξήσεων στην αγορά λιανικής και τον τελικό καταναλωτή.

Οι ευρύτερες πολιτικές της κυβέρνησης πρέπει να επιδιώξουν να αποφευχθεί περαιτέρω συμπίεση της αγοραστικής δύναμης των πολιτών, αλλά και αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η βιομηχανία, η αγροτική παραγωγή και οι μεταφορές, που τα κόστη τους εξαρτώνται από 30% έως 60% της τιμής των καυσίμων.

Η ουσιαστική απάντηση στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού δεν βρίσκεται μόνο στα προσωρινά μέτρα. Βρίσκεται σε πιο βαθιές αλλαγές, με μείωση της υπερ-εξάρτησης από την κατανάλωση ως φορολογική βάση, την αναθεώρηση των έμμεσων φόρων, την ενίσχυση του ανταγωνισμού, τη σταδιακή αύξηση της παραγωγικότητας και των πραγματικών εισοδημάτων. Μόνο έτσι ο πληθωρισμός θα πάψει να είναι καθημερινό άγχος και θα επιστρέψει στον ρόλο του ως ένας οικονομικός δείκτης, και όχι σε περιόδους κρίσεων, ως απειλή για το επίπεδο ζωής μας.

Όπως επίσης διαπιστώσαμε, δεν χρησιμοποιήθηκαν επιδοματικά μέτρα, ούτε για τα ευάλωτα νοικοκυριά, ούτε για τις επιχειρήσεις, ούτε όμως και η μείωση των λιμενικών τελών κατά 50% για τη συγκράτηση των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.

Τέλος, θεωρώ πως τα μέτρα θα πρέπει να επανεξεταστούν σε δύο εβδομάδες, αξιοποιώντας τα ευρήματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση κρίσεων. Σε περιόδους ανωτέρας βίας, όπως αυτή που διανύουμε, η καλύτερη λύση είναι η συνεννόηση και η “συμφωνία κυρίων” κυβέρνησης και αγοράς, αντί για τα εξοντωτικά πρόστιμα.

Τέλος, πιστεύω πως, στην παρούσα κατάσταση έντονης αυξομείωσης των τιμών, η επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και τρόφιμα καθησυχάζει εν μέρει τον καταναλωτή και, αφετέρου, προστατεύει τον υγιή ανταγωνισμό από την κερδοσκοπία, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης
Η Ελλάδα επιτυγχάνει την ενεργειακή μετάβαση με ταχύτητα-ρεκόρ στο Ταμείο Ανάκαμψης 12 Μαρτίου 2026
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας 12 Μαρτίου 2026
Σάκης Αρναούτογλου: Η Κομισιόν «αδειάζει» την Κυβέρνηση για τα σκουπίδια της Κέρκυρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κ. Χατζηδάκης: Κίνηση αποφασιστικότητας και κοινής λογικής το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Το «πλαφόν» δεν θα ρίξει τις τιμές

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πώς αντιδρά η αγορά στο νέο πλαφόν- Τι σημαίνει το όριο των 5 και 12 λεπτών στα καύσιμα

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αποδεσμεύουν 172 εκατ. βαρέλια πετρελαίου από τα στρατηγικά τους αποθέματα

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άμεση επιβολή πλαφόν σε καύσιμα και βασικά αγαθά έως τις 30 Ιουνίου

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Γ. Χατζηθεοδοσίου: “Καμπανάκι” για καύσιμα, μεταφορές και τιμές προϊόντων