Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy

Σημαντική ενίσχυση για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των φοιτητών και φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελεί η δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού από τη HELLENiQ ENERGY προς τις Φοιτητικές Εστίες του Ιδρύματος.

Η δωρεά, συνολικού προϋπολογισμού 48.351 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά στην προμήθεια 150 μονών κρεβατιών με αντίστοιχα στρώματα, 100 γραφείων με μεταλλικά πόδια, 200 καρεκλών κατάλληλων για τα συγκεκριμένα γραφεία και 100 δίφυλλων ντουλαπών. Ο εξοπλισμός επιλέχθηκε με βάση τις ανάγκες των τεσσάρων κτιρίων των Εστιών ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, των Αντιπρυτάνεων Καθηγητή Νικόλαου Μαγγιώρου και Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς και της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου.

Οι Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου φιλοξενούν περίπου 1.500 φοιτητές και φοιτήτριες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της εταιρείας στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των ενοίκων, με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργικότητα των χώρων διαμονής.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε τη δωρεά «ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των Εστιών βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY για τη συνεργασία και την ευαισθησία που επέδειξε, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η HELLENiQ ENERGY διαχρονικά υποστηρίζει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, που αποτελεί θεμέλιο προόδου για τη χώρα. Η δωρεά μας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην άμεση αναβάθμιση της καθημερινότητας όσων διαμένουν στις Εστίες. Στόχος μας είναι οι βελτιωμένοι αυτοί χώροι να αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε οι φοιτητές μας να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στις σπουδές τους. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός».

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του εξοπλισμού, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, επεσήμανε: «Η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θέλω να ευχαριστήσω την HELLENiQ ENERGY η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική εταιρική ευαισθησία και ευθύνη που την χαρακτηρίζει, καθώς ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και προχώρησε σε μια σημαντικού ύψους δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ). Ως διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχουμε δρομολογήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα παρεμβάσεων σε φοιτητικές εστίες, πανελλαδικά. Ειδικότερα στις ΦΕΘ, μετατρέψαμε έναν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα υπερσύγχρονο εντευκτήριο και κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να περνούν τις ελεύθερες ώρες τους σε ένα περιβάλλον καλαίσθητο, μοντέρνο και χρηστικό. Στο ίδιο μονοπάτι θα προχωρήσουμε με συνέπεια και στο μέλλον, διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις ώστε η νέα γενιά της πατρίδας μας να μπορεί απερίσπαστη να διαμορφώνει το δικό της αύριο».