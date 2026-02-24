Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΚΚΕ: Οι συμφωνίες για την ενέργεια και τον «Κάθετο Διάδρομο» που υπογράφηκαν στις ΗΠΑ φέρνουν νέους κινδύνους για τον λαό
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 15:41
Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών προκηρύσσει τα «Βραβεία ΕΒΕΑ 2026»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 15:36
Η IDE επιδεικνύει προηγμένες υβριδικές ενεργειακές δυνατότητες σε ασκήσεις του ΝΑΤΟ
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:49
Η nvisionist παρουσιάζει στη Verde.Tec 2026 το nvFirePro, το νέο AI-driven πρότυπο πυρανίχνευσης για τη Μεσόγειο
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 14:18
Η ΡΑΑΕΥ σχετικά με αίτημα της ENERWAVE Α.Ε. για τροποποίηση της άδειας παραγωγής
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 14:01
ΔΕΗ myBusiness Dynamic: Το δυναμικό τιμολόγιο ρεύματος επιχειρήσεων για έλεγχο κατανάλωσης και κόστους
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 13:35
METLEN: Πρωτοπορεί στη διαχείριση των κινδύνων απάτης με πιστοποίηση ISO 37003 από την TÜV NORD Ελλάδας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 13:11
Δημόσια Διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ επί της εισήγησης ΔΕΔΔΗΕ για την τροποποίηση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 12:34
Κ. Χατζηδάκης: Μεγάλης οικονομικής και γεωπολιτικής σημασίας οι ενεργειακές συμφωνίες στις ΗΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:51
Τάκης Θεοδωρικάκος: Η ενίσχυση της ναυπηγικής βιομηχανίας φέρνει νέες θέσεις εργασίας και ασφάλεια για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 11:21
Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 11:07
Εκδήλωση ΕΛΕΤΑΕΝ στη Verde.tec: «Κλίμα και αιολική ενέργεια: πολιτικές και δεδομένα»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:50
ΕΕ: Νέο πακέτο άμεσης ενεργειακής στήριξης 100 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 10:45
O ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με την Υποδοχή Αιτημάτων για αγρο-φωτοβολταϊκούς σταθμούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 10:40
ΔΑΠΕΕΠ: Στις 11 Μαρτίου οι δύο επόμενες δημοπρασίες εγγυήσεων προέλευσης για το 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
25/02/2026 - 09:49
ΥΠΕΝ: Κοινή Δήλωση ΗΠΑ και 12 ευρωπαϊκών χωρών για την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού φυσικού αερίου στην Κεντρική και Αν. Ευρώπη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:59
Εμβληματική συμφωνία Shell και METLEN για συνεργασία στην προμήθεια και εμπορία LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
25/02/2026 - 08:55
Στ. Παπασταύρου από Ουάσιγκτον για Κάθετο Διάδρομο: Κάναμε τη γεωγραφία μας, γεωπολιτική δύναμη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
25/02/2026 - 08:45
Γιάννης Τριήρης: Η γενιά των 930 ευρώ δεν έχει προοπτική
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
25/02/2026 - 08:09
ΔΕΔΔΗΕ: Στο τραπέζι πρόταση για ιδιωτικά δίκτυα έναντι ανταλλάγματος
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
25/02/2026 - 08:06
Βιομηχανία: 400 εκατ. ευρώ για καθαρές τεχνολογίες- Ποιοι κλάδοι μπορούν να λάβουν ενισχύσεις
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
25/02/2026 - 08:04
Πώς οι Κινέζοι κρατούν το καθιστικό ζεστό για 8 ώρες χωρίς ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ
25/02/2026 - 06:50
Οι πέντε συσκευές που «καίνε» περισσότερο ρεύμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
25/02/2026 - 06:51
Η διαγωνιστική διαδικασία για τα βραβεία RegioStars της EE για το 2026 ξεκίνησε -Aιτήσεις έως τις 22 Μαΐου
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 15:54
Η METLEN αναλαμβάνει νέο υβριδικό έργο 198 MW στο Ηνωμένο Βασίλειο
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 15:34
Φραγκίσκος Παρασύρης: Χωρίς διαφάνεια η χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης ΑΠΕ από τον ΑΔΜΗΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
24/02/2026 - 14:59
Συμφωνία Axpo - Advance Green Energy για το μεγαλύτερο λειτουργικό σύστημα αποθήκευσης μπαταριών της Βουλγαρίας
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
24/02/2026 - 14:28
Ελάφρυνση 3,7 δισ. ευρώ για τους καταναλωτές έως το 2034 από τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
24/02/2026 - 13:48
Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
24/02/2026 - 13:24
Κ. Μαύρος - (ΔΕΗ Ανανεώσιμες): Έχουμε διπλασιάσει την εγκατεστημένη ισχύ μας στη Ρουμανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
24/02/2026 - 12:45

Δωρεά εξοπλισμού στις φοιτητικές εστίες του ΑΠΘ από την Helleniq Energy
Newsroom
Τρίτη, 24/02/2026 - 13:24

Σημαντική ενίσχυση στις Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης φέρνει η HELLENiQ ENERGY, με μια δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού προϋπολογισμού 48.351 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Σημαντική ενίσχυση για τη βελτίωση των συνθηκών διαμονής των φοιτητών και φοιτητριών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου αποτελεί η δωρεά σύγχρονου εξοπλισμού από τη HELLENiQ ENERGY προς τις Φοιτητικές Εστίες του Ιδρύματος.

Η δωρεά, συνολικού προϋπολογισμού 48.351 ευρώ πλέον ΦΠΑ, αφορά στην προμήθεια 150 μονών κρεβατιών με αντίστοιχα στρώματα, 100 γραφείων με μεταλλικά πόδια, 200 καρεκλών κατάλληλων για τα συγκεκριμένα γραφεία και 100 δίφυλλων ντουλαπών. Ο εξοπλισμός επιλέχθηκε με βάση τις ανάγκες των τεσσάρων κτιρίων των Εστιών ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις λειτουργικές απαιτήσεις των χώρων.

Η τελετή παράδοσης πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Κυριάκου Αναστασιάδη, των Αντιπρυτάνεων Καθηγητή Νικόλαου Μαγγιώρου και Καθηγητή Ιάκωβου Μιχαηλίδη, του Διευθύνοντος Συμβούλου της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέα Σιάμισιη, καθώς και της Προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννας Ροκοφύλλου.

Οι Φοιτητικές Εστίες του Αριστοτελείου φιλοξενούν περίπου 1.500 φοιτητές και φοιτήτριες. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία της εταιρείας στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινότητας των ενοίκων, με έμφαση στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη λειτουργικότητα των χώρων διαμονής.

Σε δήλωσή του, ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, χαρακτήρισε τη δωρεά «ουσιαστική πράξη κοινωνικής ευθύνης και έμπρακτης στήριξης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης», επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση των Εστιών βελτιώνει αισθητά τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων φοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα, ευχαρίστησε θερμά τη διοίκηση της HELLENiQ ENERGY για τη συνεργασία και την ευαισθησία που επέδειξε, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση της πρωτοβουλίας.

Σε δήλωσή του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, ανέφερε: «Η HELLENiQ ENERGY διαχρονικά υποστηρίζει τη δημόσια ανώτατη εκπαίδευση, που αποτελεί θεμέλιο προόδου για τη χώρα. Η δωρεά μας προς το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποσκοπεί στην άμεση αναβάθμιση της καθημερινότητας όσων διαμένουν στις Εστίες. Στόχος μας είναι οι βελτιωμένοι αυτοί χώροι να αποτελέσουν ένα επιπλέον κίνητρο, ώστε οι φοιτητές μας να αφοσιωθούν απερίσπαστοι στις σπουδές τους. Από την πλευρά μας, θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό τους μέσα από πρωτοβουλίες όπως τα προγράμματα υποτροφιών και επιβράβευσης, τα οποία έχουν πλέον καθιερωθεί ως θεσμός».

Μιλώντας στην τελετή παράδοσης του εξοπλισμού, η Πρόεδρος του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Άννα Ροκοφύλλου, επεσήμανε: «Η αναβάθμιση της φοιτητικής μέριμνας αποτελεί προτεραιότητα για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Θέλω να ευχαριστήσω την HELLENiQ ENERGY η οποία αποδεικνύει έμπρακτα την κοινωνική εταιρική ευαισθησία και ευθύνη που την χαρακτηρίζει, καθώς ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημά μας και προχώρησε σε μια σημαντικού ύψους δωρεά για τον εκσυγχρονισμό των Φοιτητικών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΦΕΘ). Ως διοίκηση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, έχουμε δρομολογήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα παρεμβάσεων σε φοιτητικές εστίες, πανελλαδικά. Ειδικότερα στις ΦΕΘ, μετατρέψαμε έναν ουσιαστικά εγκαταλελειμμένο χώρο σε ένα υπερσύγχρονο εντευκτήριο και κέντρο πολλαπλών δραστηριοτήτων, όπου οι φοιτητές θα μπορούν να περνούν τις ελεύθερες ώρες τους σε ένα περιβάλλον καλαίσθητο, μοντέρνο και χρηστικό. Στο ίδιο μονοπάτι θα προχωρήσουμε με συνέπεια και στο μέλλον, διασφαλίζοντας όλες τις προϋποθέσεις ώστε η νέα γενιά της πατρίδας μας να μπορεί απερίσπαστη να διαμορφώνει το δικό της αύριο».

