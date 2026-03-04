Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου

Στην κρίση της Μέσης Ανατολής, την αυξανόμενη αβεβαιότητα, αλλά και τις επιπτώσεις που μπορεί αυτά να έχουν στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά, αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου , μιλώντας στο Mega και στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», με τους δημοσιογράφους Ανθή Βούλγαρη και Ιορδάνη Χασαπόπουλο.

Αναφερόμενος στις συσκέψεις που πραγματοποιήθηκαν χθες στο ΥΠΕΝ με τη συμμετοχή του ρυθμιστή, των διαχειριστών και των εταιρειών της αγοράς πετρελαίου, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι «Ευτυχώς, η χώρα μας και οι εταιρείες έχουν κάνει σωστό προγραμματισμό και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ανησυχία όσον αφορά τον εφοδιασμό». Επεσήμανε ότι οι εταιρείες «έδειξαν μια ωριμότητα και ανέλαβαν όλοι να κάνουν το μέγιστο δυνατό για τη συγκράτηση των τιμών και για την αποφυγή φαινομένων αισχροκέρδειας».

Και προσέθεσε: «Βλέπει κανείς πώς το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα που έχει η χώρα μας και έχει επενδύσει σε αυτό, λειτουργεί εξισορροπητικά. Στον βαθμό που η σύρραξη δεν θα κρατήσει, θεωρώ ότι ο καιρός στον οποίο βρισκόμαστε, που είναι ήπιος, η μικρή ζήτηση και οι ανανεώσιμες πηγές θα βοηθήσουν οι τιμές σε έναν βαθμό να συγκρατηθούν», τονίζοντας ότι είναι πολύ σημαντικό για την Ελλάδα «που προσπαθεί να γίνει και εκείνη παραγωγός φυσικού αερίου. Στη νέα πραγματικότητα, αν έχεις πολιτική σταθερότητα, ισχυρή οικονομία, αποτρεπτική δύναμη και ενεργειακή ανθεκτικότητα, έχεις θεμέλια ισχύος, ασφάλειας και ευημερίας».

Ερωτηθείς για το αν η κυβέρνηση μελετά τη λήψη μέτρων για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η «κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δείξει ότι, όποτε έχει χρειαστεί, δεν αφήνει κανέναν πίσω στην κοινωνία και έχει τα εργαλεία, τα θεσμικά και τα οικονομικά. Και γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η δημοσιονομική σταθερότητα. Για να έχουμε τον δημοσιοοικονομικό χώρο, αν χρειαστεί, να μπορέσουμε να στηρίξουμε την κοινωνία».

Αναφερόμενος στις συμβάσεις με την κοινοπραξία Chevron– Helleniq Energy είπε ότι οι συζητήσεις ξεκινούν αύριο στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την επόμενη Πέμπτη, με την ψήφιση στην Ολομέλεια. «Στη Βουλή θα δοθεί δυνατότητα να μιλήσουμε, συγκεκριμένα και με νομική ακρίβεια, για να δούμε πώς αυτή η συμφωνία ανοίγει το δρόμο η χώρα μας το 2032 να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου. Να διευρύνει, δηλαδή, το ενεργειακό της μείγμα».

Τέλος, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι «είμαστε σε επαφή με τους Ευρωπαίους ομολόγους μας και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ούτως ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα πίεσης στην ελληνική κοινωνία και απρόβλεπτες συνέπειες».