HELLENiQ ENERGY: Έναρξη εμπορικής λειτουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων στη Ρουμανία

Με την εξέλιξη αυτή, η ισχύς του συνολικού χαρτοφυλακίου έργων ΑΠΕ του Ομίλου HELLENiQ ENERGY (ο «Όμιλος») στη Ρουμανία υπερβαίνει πλέον τα 850 MW, ισχυροποιώντας τη θέση του Ομίλου σε μια αναπτυσσόμενη αγορά και επιταχύνοντας τη διεθνοποίηση του χαρτοφυλακίου του. Το χαρτοφυλάκιο αυτό περιλαμβάνει ένα ισορροπημένο μείγμα τεχνολογιών (φωτοβολταϊκά και αιολικά έργα με προσθήκη συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας), που ενδυναμώνει την ευελιξία και την ανθεκτικότητα του ενεργειακού συστήματος στην περιοχή.
Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των εν λειτουργία έργων ΑΠΕ του Ομίλου ανέρχεται πλέον σε 564 MW, με παρουσία σε τέσσερις χώρες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη (Ελλάδα, Κύπρος, Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας, Ρουμανία).