Ολοκλήρωση της μεγάλης περιοδείας της ΕΥΔΑΜ: Η Τρίπολη στο επίκεντρο για την ενίσχυση των τοπικών επιχειρήσεων

Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία ολοκληρώθηκε ο εκτενής κύκλος ενημερωτικών δράσεων της Ειδικής Υπηρεσίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) . Τελευταίος σταθμός των δράσεων, που ξεκίνησαν από τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, ήταν η Τρίπολη, την Τρίτη 10 Μαρτίου.

Ο Διοικητής της ΕΥΔΑΜ, Πελοπίδας Καλλίρης, συνοδευόμενος από στελέχη της Υπηρεσίας, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, στην Τρίπολη, πραγματοποιώντας ουσιαστικές επαφές με εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και παραγωγικούς φορείς μέσα από μια ενημερωτική εκδήλωση, προσελκύοντας κόσμο από την τοπική κοινωνία, μεταξύ των οποίων επιλεγμένοι θεσμικοί εκπρόσωποι και πλήθος επιχειρηματιών.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ενδελεχής παρουσίαση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων και η άμεση επίλυση αποριών γύρω από τις ευκαιρίες που προσφέρει το Πρόγραμμα στις υφιστάμενες ΜμΕ.

Πριν από την εκδήλωση, ο κ. Καλλίρης προέβη σε δηλώσεις και εστίασε στον στρατηγικό ρόλο των νέων παρεμβάσεων:

«Θα παρουσιάσουμε τα νέα επενδυτικά σχέδια της Δίκαιης Μετάβασης για τους Δήμους Μεγαλόπολης, Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, και θα δώσουμε τη δυνατότητα σε υφιστάμενες επιχειρήσεις να επενδύσουν για να βελτιώσουν την οικονομική τους κατάσταση. Πρόκειται για ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια από 2.000 έως 20.000 ευρώ, με ποσοστό επιχορήγησης 75%. Τα επενδυτικά σχέδια θα συμπεριλαμβάνουν όλους τους ΚΑΔ των υφιστάμενων επιχειρήσεων της περιοχής. Στο αμέσως επόμενο διάστημα προγραμματίζεται η ενεργοποίηση ενός επόμενου κύκλου ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων για μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις μέσω ΓΑΚ, συνολικού ύψους 200 εκατ. ευρώ. Επίσης, ενεργοποιείται σύντομα ένα πρόγραμμα προεργασίας μέσω της ΔΥΠΑ για 3.000 νέες και νέους ανέργους έως 30 ετών, με πλήρη κάλυψη μισθολογικού κόστους και εργοδοτικών εισφορών για 7 μήνες. Ακόμα, θα δώσουμε την ευκαιρία σε χίλιους ανέργους, με τη ΔΥΠΑ, ηλικίας από 18 και άνω, να δημιουργήσουν νέες επιχειρήσεις δίνοντας επιχορήγηση 17.900 ευρώ για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους. Είναι ένα πακέτο μέτρων σημαντικό για την περιοχή που θα βελτιώσει την επιχειρηματικότητα».

Ο Υφυπουργός Παιδείας και βουλευτής Αρκαδίας, κ. Κώστας Βλάσης, ο οποίος παραβρέθηκε στην εκδήλωση, τόνισε ότι μέσω του Προγράμματος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» διοχετεύεται μια πολύ σημαντική ένεση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία, στηρίζοντας έμπρακτα τις επιχειρήσεις και ενισχύοντάς τες ακόμη και με μικρά, αλλά ουσιαστικά ποσά που συμβάλλουν στη βιωσιμότητα και την ανάπτυξή τους.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Δημήτρης Πτωχός υποδέχθηκε εγκάρδια την ΕΥΔΑΜ και τον κ. Καλλίρη, επισημαίνοντας τη σημασία των χρήσιμων προγραμμάτων που υλοποιούνται για τη στήριξη του επιχειρηματικού κόσμου. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην υπογραφή συμβάσεων με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τόνισε τη σημασία της ενεργοποίησης του Πυλώνα 3, μέσω του οποίου αναμένεται να προχωρήσουν εμβληματικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 64 εκατ. ευρώ στην Πελοπόννησο.

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας κ. Γ. Τρουπής μίλησε με τα θερμότερα λόγια για τη συνεργασία με την ΕΥΔΑΜ και σημείωσε: «Βλέπουμε ότι οι κόποι και οι προσπάθειες πιάνουν τόπο, και πλέον μιλάνε τα στοιχεία και οι αριθμοί. Η ιδία συμμετοχή στα προγράμματα μαζί με το ΔΑΜ, το ποσό που επενδύεται συνολικά, ανέρχεται στα 524,3 εκατ. ευρώ. Άρα, δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση, τα πράγματα πήγαν ακόμα καλύτερα από ό,τι περιμέναμε». Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο κτίριο του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, το οποίο εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα ΔΑΜ στο ΕΠΑ, με 2,4 εκατ. ευρώ, ευχαριστώντας για ακόμα μία φορά τον κ. Καλλίρη, αλλά και τον αρμόδιο υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Παπαθανάση.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο δήμαρχος Τρίπολης, Κώστας Τζιούμης, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης, Κώστας Μιχόπουλος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας και οικοδεσπότης της εκδήλωσης, Γιάννης Τρουπής, ο Α’ αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, Βασίλης Αθανασιάδης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας, Βαγγέλης Ξυγκώρος, ο πρόεδρος της ΟΕΒΕΑ, Παναγιώτης Θεοδωρόπουλος, ο πρόεδρος της ΚοινΣΕπ «Μαίναλον» Ιωάννης Λαγός. Ακόμα, παραβρέθηκαν η διευθύνουσα σύμβουλος της ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜΑΕ, Δέσποινα Γκαράνη, η Μάγδα Πετροπούλου και ο Παναγιώτης Τσιχριτζής από τον ΕΦΕΠΑΕ και ο Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, ο οποίος παρουσίασε και τα νέα εργαλεία που προσφέρονται.

Η εκδήλωση της Τρίπολης σφράγισε με τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον κύκλο εξωστρέφειας. Η ΕΥΔΑΜ ανανεώνει το ραντεβού της με τις τοπικές κοινωνίες τον επόμενο μήνα, με την ανακοίνωση νέων προσκλήσεων για μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνει στην πράξη τη σταθερή της προσήλωση στην ανταλλαγή γνώσεων και στη στενή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, θέτοντας στέρεες βάσεις για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής πορείας στις περιοχές ΔΑΜ.