Πού θα φτάσουν οι τιμές στα βενζινάδικα - Πιέσεις σε αμόλυβδη, πετρέλαιο και υγραέριο

Σ. Παπασταύρου: Η Ελλάδα επένδυσε από το 2019 στη διαφοροποίηση των ενεργειακών της πηγών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 15:46
Ο ΑΔΜΗΕ ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας αξιοποιώντας τεχνολογία της IBM
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 15:19
ΔΑΠΕΕΠ: Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε σταθμούς ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 14:46
Κ. Χατζηδάκης: Μέσα στην άνοιξη το χωροταξικό για τον τουρισμό και η διαβούλευση για ΑΠΕ-βιομηχανία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 14:14
Η Schneider Electric στο CODE Forum: Η ψηφιοποίηση και η ενεργειακή αποδοτικότητα στο επίκεντρο των σύγχρονων κτιρίων
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
04/03/2026 - 13:48
ΔΑΠΕΕΠ: Υπενθύμιση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ηλεκτρονικής δήλωσης από τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 13:18
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Μάρτιο 2026
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
04/03/2026 - 12:48
Στην τελική ευθεία το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
04/03/2026 - 12:44
Χατζηθεοδοσίου (ΕΕΑ): Να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στα καύσιμα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 12:06
Παπασταύρου: Οι συμφωνίες με Chevron-Helleniq Energy ανοίγουν τον δρόμο, ώστε η χώρα μας να γίνει παραγωγός φυσικού αερίου
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:32
Π. Κουκουλόπουλος: Κυβερνητικό “κρυφτούλι” για τα έργα ΑΠΕ στη Δυτική Μακεδονία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 11:03
Τα έργα Flex2Energy & COPE-Nano Center of Excellence παρουσιάζουν την ηγετική θέση της Ευρώπης στην πράσινη βιομηχανία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
04/03/2026 - 10:23
Ισραήλ: Ο στρατός δηλώνει ότι έπληξε υπόγεια εγκατάσταση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:59
Η Rosatom διέκοψε τις εργασίες στον πυρηνικό σταθμό Μπουσέρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
04/03/2026 - 09:32
ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Οικονομικά Αποτελέσματα 2025
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
04/03/2026 - 09:07
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Απόκτηση ποσοστού 9,71% στην ΕΥΔΑΠ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:43
Δυναμική παρουσία της ΕΥΔΑΜ στην Καστοριά – Στο επίκεντρο η ενίσχυση των ΜμΕ με νέα χρηματοδοτική δράση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 08:29
Γιάννης Τριήρης: Δεν είναι δα και ο Ρούσβελτ
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
04/03/2026 - 08:12
Ενέργεια: Διαβεβαιώσεις για επάρκεια -Διαδοχικές συσκέψεις σε ΥΠΕΝ και ΕΕ για την κρίση στη Μέση Ανατολή
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/03/2026 - 08:09
Ενεργειακό κόστος και ναύλα επαναφέρουν τον «εφιάλτη» του πληθωρισμού
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
04/03/2026 - 08:01
Πότε έρχεται το Fuel Pass για βενζίνη και πετρέλαιο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Τρεις μύθοι για τους ηλιακούς θερμοσίφωνες που πρέπει να αγνοήσετε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Το viral «κόλπο» με το καλοριφέρ που μπορεί να γυρίσει μπούμερανγκ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
04/03/2026 - 07:13
Σ. Λαβρόφ: Η Μόσχα δεν έχει δει κανένα στοιχείο ότι το Ιράν σχεδίαζε να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 15:27
Έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τη συμμετοχή ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και ΕΛΠΕ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
03/03/2026 - 14:52
ΔΕΗ myHome Maxima: Νέο σταθερό προϊόν για οικιακούς πελάτες με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
03/03/2026 - 14:07
PAREMVASI Think Tank: Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «Γεωστρατηγική & Ενέργεια: Επιπτώσεις για την Οικονομία & την Κοινωνία»
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 13:41
Στενά Ορμούζ: Κλιμάκωση απειλών και πάγωμα ναυτιλιακής κίνησης
ΚΟΣΜΟΣ
03/03/2026 - 12:56
Οι οργανώσεις της Greenpeace θα ασκήσουν έφεση κατά της δικαστικής απόφασης για καταβολή 345 εκατ στην αγωγή εκφοβισμού της Energy Transfer
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
03/03/2026 - 12:37
Νέο άλμα άνω του 30% στην τιμή του ευρωπαϊκού αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
03/03/2026 - 11:50

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Πού θα φτάσουν οι τιμές στα βενζινάδικα - Πιέσεις σε αμόλυβδη, πετρέλαιο και υγραέριο

Πού θα φτάσουν οι τιμές στα βενζινάδικα - Πιέσεις σε αμόλυβδη, πετρέλαιο και υγραέριο
Θανάσης Κουκάκης
Τρίτη, 03/03/2026 - 08:17

Πού θα φτάσουν οι τιμές των καυσίμων με περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Σε ένα ενδεχόμενο σενάριο περαιτέρω κλιμάκωσης της αναταραχής στη Μέση Ανατολή, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να δεχθούν νέες πιέσεις, με άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς, μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να οδηγήσει το προσεχές δεκαήμερο σε αυξήσεις της τάξης του 7% στις τιμές λιανικής, επιβαρύνοντας σημαντικά τόσο τα νοικοκυριά όσο και τον τομέα των μεταφορών.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων θα μπορούσε να προσεγγίσει τα 1,88 ευρώ το λίτρο, ενώ η αμόλυβδη 100 οκτανίων ενδέχεται να ξεπεράσει τα 2,09 ευρώ. Το diesel κίνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωνόταν κοντά στο 1,68 ευρώ το λίτρο, το υγραέριο κίνησης γύρω στο 1,12 ευρώ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης θα μπορούσε να αγγίξει τα 1,27 ευρώ το λίτρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για ένα νέο κύμα ακρίβειας στην ενέργεια.

Αυξήσεις καταγράφηκαν ήδη στις μέσες πανελλαδικές τιμές των υγρών καυσίμων χθες σε σύγκριση με την Κυριακή. Σύμφωνα με τα καθημερινά δελτία επισκόπησης τιμών της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου Αγοράς και Προστασίας Καταναλωτή. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων αυξήθηκε από τα 1,752 ευρώ το λίτρο στα 1,754 ευρώ, ενώ ανοδικά κινήθηκε και η αμόλυβδη 100 οκτανίων, η οποία διαμορφώθηκε στα 1,962 ευρώ από 1,959 ευρώ το προηγούμενο 24ωρο.

Μικρή άνοδος σημειώθηκε και στο diesel κίνησης, με τη μέση τιμή να περνά από τα 1,568 ευρώ στα 1,570 ευρώ το λίτρο. Αυξημένη εμφανίζεται επίσης η τιμή του υγραερίου κίνησης, το οποίο από 1,047 ευρώ το λίτρο το Σάββατο διαμορφώθηκε στα 1,048 ευρώ την Κυριακή, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον παρουσίασε αντίστοιχα οριακή μεταβολή, ανεβαίνοντας από τα 1,181 ευρώ στα 1,182 ευρώ το λίτρο.

Η ενδεχόμενη αύξηση των τιμών των καυσίμων θα έχει άμεσο και απτό αντίκτυπο στο κόστος ενός απλού γεμίσματος ρεζερβουάρ για τους οδηγούς. Ενδεικτικά, σε ένα μέσο επιβατικό αυτοκίνητο με ρεζερβουάρ 50 λίτρων που χρησιμοποιεί αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με τη σημερινή μέση τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο, το κόστος πλήρους ανεφοδιασμού διαμορφώνεται περίπου στα 87,5 ευρώ. Σε περίπτωση αύξησης της τάξης του 7%, με την τιμή να προσεγγίζει τα 1,88 ευρώ το λίτρο, το ίδιο γέμισμα θα κόστιζε περίπου 94 ευρώ, δηλαδή επιβάρυνση της τάξης των 6,5 ευρώ κάθε φορά.

Αντίστοιχα, για οχήματα που χρησιμοποιούν αμόλυβδη 100 οκτανίων, ένα γέμισμα 50 λίτρων με μέση τιμή κοντά στα 1,96 ευρώ κοστίζει σήμερα περίπου 98 ευρώ. Σε ένα σενάριο ανόδου της τιμής πάνω από τα 2,09 ευρώ το λίτρο, το κόστος ανεφοδιασμού θα ξεπερνούσε τα 104 ευρώ, αυξάνοντας τη δαπάνη κατά περίπου 6 ευρώ ανά γέμισμα.

Σημαντική είναι η επιβάρυνση και για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα. Για παράδειγμα, ένα ρεζερβουάρ 60 λίτρων diesel, με τη σημερινή μέση τιμή στα 1,57 ευρώ το λίτρο, κοστίζει περίπου 94 ευρώ. Αν η τιμή κινηθεί προς τα 1,68 ευρώ, το κόστος θα ανέλθει στα 101 ευρώ, δηλαδή σχεδόν 7 ευρώ περισσότερα σε κάθε ανεφοδιασμό.

