Σταύρος Παπασταύρου: Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση. Η Ελλάδα δυναμώνει
Newsroom
Τρίτη, 17/02/2026 - 13:06

Μέσα στον Μάρτιο οι 4 συμφωνίες Ελληνικού Δημοσίου – Κοινοπραξίας Chevron – Helleniq Energy στη Βουλή για κύρωση

Στη υπογραφή των συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κοινοπραξίας Chevron – HELLENIQ ENERGY, τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του Καθέτου Διαδρόμου, καθώς και στον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο ΕΡΤ News και την εκπομπή «Newsroom» με τον δημοσιογράφο Γιώργο Σιαδήμα.

«Με τις χθεσινές υπογραφές η Ελλάδα προχωράει με αυτοπεποίθηση, η Ελλάδα μεγαλώνει. Η Ελλάδα δυναμώνει. Γιατί; Γιατί ενισχύεται και οικονομικά και ενεργειακά και γεωπολιτικά. Έχουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη ενεργειακή εταιρεία του κόσμου, τη Chevron να έρχεται και να κάνει έρευνες σε 4 οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Στην πραγματικότητα ακυρώνει de facto το ανυπόστατο και άκυρο Τουρκολιβυκό μνημόνιο», ανέφερε ο Υπουργός και προσέθεσε ότι οι υπογραφές «κλείνουν το πρώτο κεφάλαιο συζητήσεων, διαπραγματεύσεων και σχεδιασμού» και ότι «από σήμερα είναι η πρώτη μέρα του νέου κεφαλαίου, που θα μιλάμε για έρευνες, για αξιολόγηση των ερευνών και, με τη βοήθεια του Θεού, παραγωγή υδρογονανθράκων στην πατρίδα μας».

«Πάμε άμεσα στη Βουλή τον Μάρτιο και μετά ξεκινούν οι έρευνες το δεύτερο μισό του 2026», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τα οφέλη της συμφωνάς ο κ. Παπασταύρου εξήγησε ότι το 40% των κερδών θα πηγαίνει στο Ελληνικό Κράτος άμεσα: «Το υπόλοιπο 60% θα πηγαίνει στην κοινοπραξία CHEVRON-HELLENIQ ENERGY, ένα κομμάτι του οποίου, επειδή η Ελληνική Δημοκρατία είναι μέτοχος στη HELLENIQ ENERGY, θα επιστρέφει στην κοινωνία. Άρα το κέρδος είναι μεγαλύτερο από το 40%».

Αναφορικά με την ExxonMobil, ο Υπουργός επανέλαβε ότι «θα έχουμε την πρώτη ερευνητική γεώτρηση στην πατρίδα μας μετά από σχεδόν μισό αιώνα. Προγραμματίζεται το πρώτο εξάμηνο του 2027 και εκεί, αν όλα πάνε καλά, θα μπορέσουμε να έχουμε λίγο νωρίτερα από τη Chevron, παραγωγή φυσικού αερίου, αν αποδειχθεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο».

Σε σχετική ερώτηση για τον Κάθετο Διάδρομο, ο κ. Παπασταύρου ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση στην Ουάσινγκτον που διοργανώνει ο Αμερικανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Chris Wright, προκειμένου να συζητηθούν «τα επόμενα βήματα για τον Κάθετο Διάδρομο», επισημαίνοντας ότι «δεν επιτρέπεται αδράνεια. Η Ελλάδα μπορεί να είναι ένας κόμβος, για να μπορεί να ανεβαίνει φυσικό αέριο προς τις χώρες του Κάθετου Διαδρόμου και στην Ουκρανία».

Ο Υπουργός κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, ενώ ο στόχος της Κυβέρνησης είναι σαφής: «ο Κυριάκος Μητσοτάκης το έχει πει και το επαναλαμβάνει συχνά, η κατεύθυνση της κυβέρνησης είναι η συνολική προκοπή να μετουσιώνεται και σε ατομική πρόοδο. Αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, οι ενεργειακές συμφωνίες είναι ιστορικές, αλλά πρέπει να έχουν ένα απτό αποτέλεσμα στην καθημερινότητα του πολίτη. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας».

