ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι

Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
Jason Anderson on Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 06:30

Η λειτουργία του ανεμιστήρα οροφής τον χειμώνα βελτιώνει τη θερμική άνεση και μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης χωρίς επιπλέον κατανάλωση.

Ο ανεμιστήρας οροφής δεν είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν θέλουμε να ζεστάνουμε το σπίτι. Κι όμως, η λειτουργία του μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον λογαριασμό θέρμανσης χωρίς να θυσιάσουμε την άνεσή μας.

Το μυστικό τον χειμώνα είναι να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του ανεμιστήρα, ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο ζεστός αέρας μέσα στο δωμάτιο.

Οι σύγχρονοι ανεμιστήρες οροφής διαθέτουν τη δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης, ανάλογα με την εποχή. Συνήθως υπάρχει ένας μικρός διακόπτης στο σώμα του ανεμιστήρα, ενώ τα νεότερα μοντέλα επιτρέπουν αλλαγές μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής.

Το καλοκαίρι, οι λεπίδες περιστρέφονται αριστερόστροφα, δημιουργώντας ρεύμα αέρα προς τα κάτω που δροσίζει τον χώρο. Τον χειμώνα, όμως, η δεξιόστροφη περιστροφή τραβά τον ψυχρό αέρα προς τα πάνω και σπρώχνει τον ζεστό αέρα που έχει συσσωρευτεί κοντά στο ταβάνι προς τα κάτω, εκεί όπου καθόμαστε.

Αυτή η κυκλοφορία του αέρα κάνει τον χώρο να φαίνεται πιο ζεστός, γεγονός που μειώνει την ανάγκη να ανεβεί ο θερμοστάτης. Έτσι, το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί πιο αποδοτικά και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Η λειτουργία ενός ανεμιστήρα οροφής κοστίζει πολύ λιγότερο από την αύξηση της θέρμανσης, και σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η εξοικονόμηση στον λογαριασμό ενέργειας μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15%.

Παράλληλα, η βελτιωμένη κυκλοφορία του αέρα βοηθά ώστε η θερμότητα να κατανέμεται ομοιόμορφα στο δωμάτιο, αποτρέποντας το φαινόμενο να είναι ο ζεστός αέρας κοντά στο ταβάνι και ο πιο κρύος στο επίπεδο του δαπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ανεμιστήρας δεν χρειάζεται να λειτουργεί όλη την ημέρα. Δεν αυξάνει τη θερμοκρασία του χώρου, απλώς μετακινεί τον αέρα. Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερο να λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κόσμος στο δωμάτιο και να απενεργοποιείται όταν ο χώρος είναι άδειος.

Το ύψος του ταβανιού παίζει επίσης ρόλο. Σε σπίτια με πολύ ψηλά ή κεκλιμένα ταβάνια, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να μην μπορεί να σπρώξει αποτελεσματικά τον ζεστό αέρα προς τα κάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση μακρύτερου άξονα στήριξης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση.

Τέλος, πριν αλλάξει η φορά περιστροφής, ο ανεμιστήρας πρέπει να έχει σταματήσει εντελώς, ενώ η αλλαγή εποχής είναι καλή ευκαιρία για καθαρισμό των λεπίδων, καθώς η σκόνη επηρεάζει τόσο την ποιότητα του αέρα όσο και την απόδοση της συσκευής.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 06:30

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης! 06 Φεβρουαρίου 2026
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει 09 Φεβρουαρίου 2026
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΓΣΕΒΕΕ: Μέχρι τις 18 του μήνα φτάνουν τα χρήματα για 6 στα 10 νοικοκυριά- Ρεύμα και θέρμανση στο επίκεντρο της ακρίβειας

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα