Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι

Η λειτουργία του ανεμιστήρα οροφής τον χειμώνα βελτιώνει τη θερμική άνεση και μπορεί να μειώσει τον λογαριασμό θέρμανσης χωρίς επιπλέον κατανάλωση.

Ο ανεμιστήρας οροφής δεν είναι συνήθως το πρώτο πράγμα που μας έρχεται στο μυαλό όταν θέλουμε να ζεστάνουμε το σπίτι. Κι όμως, η λειτουργία του μπορεί να μας βοηθήσει να μειώσουμε τον λογαριασμό θέρμανσης χωρίς να θυσιάσουμε την άνεσή μας.

Το μυστικό τον χειμώνα είναι να αλλάξουμε τη φορά περιστροφής του ανεμιστήρα, ώστε να κυκλοφορεί σωστά ο ζεστός αέρας μέσα στο δωμάτιο.

Οι σύγχρονοι ανεμιστήρες οροφής διαθέτουν τη δυνατότητα αλλαγής κατεύθυνσης, ανάλογα με την εποχή. Συνήθως υπάρχει ένας μικρός διακόπτης στο σώμα του ανεμιστήρα, ενώ τα νεότερα μοντέλα επιτρέπουν αλλαγές μέσω τηλεχειριστηρίου ή εφαρμογής.

Το καλοκαίρι, οι λεπίδες περιστρέφονται αριστερόστροφα, δημιουργώντας ρεύμα αέρα προς τα κάτω που δροσίζει τον χώρο. Τον χειμώνα, όμως, η δεξιόστροφη περιστροφή τραβά τον ψυχρό αέρα προς τα πάνω και σπρώχνει τον ζεστό αέρα που έχει συσσωρευτεί κοντά στο ταβάνι προς τα κάτω, εκεί όπου καθόμαστε.

Αυτή η κυκλοφορία του αέρα κάνει τον χώρο να φαίνεται πιο ζεστός, γεγονός που μειώνει την ανάγκη να ανεβεί ο θερμοστάτης. Έτσι, το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί πιο αποδοτικά και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια.

Η λειτουργία ενός ανεμιστήρα οροφής κοστίζει πολύ λιγότερο από την αύξηση της θέρμανσης, και σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, η εξοικονόμηση στον λογαριασμό ενέργειας μπορεί να φτάσει ακόμη και το 15%.

Παράλληλα, η βελτιωμένη κυκλοφορία του αέρα βοηθά ώστε η θερμότητα να κατανέμεται ομοιόμορφα στο δωμάτιο, αποτρέποντας το φαινόμενο να είναι ο ζεστός αέρας κοντά στο ταβάνι και ο πιο κρύος στο επίπεδο του δαπέδου.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο ανεμιστήρας δεν χρειάζεται να λειτουργεί όλη την ημέρα. Δεν αυξάνει τη θερμοκρασία του χώρου, απλώς μετακινεί τον αέρα. Για τον λόγο αυτό, είναι καλύτερο να λειτουργεί μόνο όταν υπάρχει κόσμος στο δωμάτιο και να απενεργοποιείται όταν ο χώρος είναι άδειος.

Το ύψος του ταβανιού παίζει επίσης ρόλο. Σε σπίτια με πολύ ψηλά ή κεκλιμένα ταβάνια, ο ανεμιστήρας ενδέχεται να μην μπορεί να σπρώξει αποτελεσματικά τον ζεστό αέρα προς τα κάτω. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η χρήση μακρύτερου άξονα στήριξης μπορεί να βελτιώσει την απόδοση.

Τέλος, πριν αλλάξει η φορά περιστροφής, ο ανεμιστήρας πρέπει να έχει σταματήσει εντελώς, ενώ η αλλαγή εποχής είναι καλή ευκαιρία για καθαρισμό των λεπίδων, καθώς η σκόνη επηρεάζει τόσο την ποιότητα του αέρα όσο και την απόδοση της συσκευής.

Πηγή: Southern Living