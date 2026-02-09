Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Το να κλείνουμε πόρτες και αεραγωγούς στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε τον χειμώνα δεν εξοικονομεί ενέργεια, αλλά αντίθετα επιβαρύνει το σύστημα θέρμανσης.

Όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, το να διατηρεί κανείς τη θέρμανση σε ανεκτά και παράλληλα οικονομικά επίπεδα μπορεί να είναι δύσκολο.

Ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας εργάζεται για να κρατήσει μια «καλή» θερμοκρασία στους χώρους που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αλλά παράλληλα ζεσταίνει και δωμάτια που σπάνια χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται ποτέ.

Αυτό φαίνεται σπατάλη ενέργειας και χρημάτων, και η πρώτη σκέψη πολλών είναι να κλείσουν πόρτες ή αεραγωγούς. Όμως, το να απομονώσετε αυτούς τους χώρους δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για την αποδοτικότητα του συστήματος HVAC.

Πρέπει να κλείνετε τις πόρτες σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται;

Ενώ φαίνεται λογικό όταν κλείνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείες να εξοικονομείς χρήματα, στην πραγματικότητα το σύστημα θέρμανσης αναγκάζεται να δουλεύει πιο σκληρά, κάτι που μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση και το κόστος.

Ένα κεντρικό σύστημα HVAC είναι σχεδιασμένο να κατανέμει ομοιόμορφα τον ζεστό ή κρύο αέρα σε όλο το σπίτι. Το κλείσιμο πορτών ή αεραγωγών εμποδίζει τη ροή του αέρα, δημιουργώντας άνισες θερμοκρασίες και αυξάνοντας την πίεση σε κλειστούς χώρους.

Η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει διαρροές θερμού αέρα από χαραμάδες ή ζημιές στους αεραγωγούς, με αποτέλεσμα σπατάλη ενέργειας και μεγαλύτερους λογαριασμούς.

Εξοικονομεί χρήματα η απομόνωση δωματίων;

Πέρα από την αναποτελεσματικότητα στη θέρμανση, η απομόνωση δωματίων μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φθορές στο σύστημα HVAC.

Το κλείσιμο πορτών ή αεραγωγών οδηγεί το σύστημα σε υπερπροσπάθεια, με πιθανές ζημιές στους αγωγούς ή στα ίδια τα μηχανήματα.

Για οικονομία και αποδοτικότητα, συνιστάται:

σφράγισμα χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα,

καλή μόνωση σοφίτας,

ρύθμιση θερμοστάτη για χαμηλότερη θερμοκρασία τη νύχτα ή/και όταν απουσιάζουν οι ένοικοι, καθώς και

χρήση κουρτινών σε παράθυρα με ρεύματα αέρα.

Πώς να διαχειριστείτε τα άδεια δωμάτια τον χειμώνα

Κρατήστε τις πόρτες μισάνοιχτες: Κλείστε τις εξωτερικές πόρτες, αλλά κρατήστε τις εσωτερικές ανοιχτές ή λίγο ανοιχτές, ώστε η ροή του αέρα να παραμένει ελεύθερη και η πίεση ισορροπημένη.

Εξετάστε τη θέρμανση ανά ζώνες: Ένα σύστημα ζωνών επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας ανά χώρο. Σε μεγάλα σπίτια με αχρησιμοποίητους χώρους, η εγκατάσταση ζωνών ή μηχανοκίνητων/χειροκίνητων αποσβεστήρων στους αεραγωγούς μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα.

Τοποθετήστε εκτροπείς αεραγωγών: Μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση του αέρα χωρίς να τον μπλοκάρουν πλήρως, μειώνοντας τα ψυχρά σημεία.

Αξιοποιήστε τους ανεμιστήρες οροφής: Αλλάξτε τη φορά περιστροφής για να κυκλοφορεί ο ζεστός αέρας από το ταβάνι προς τα κάτω, βελτιώνοντας την κατανομή της θερμότητας.

Δώστε νέα χρήση στα άδεια δωμάτια: Μετατρέψτε τους χώρους σε προσωρινό γυμναστήριο, ζεστό σημείο για διάβασμα, χειροτεχνίες ή οργανωμένο αποθηκευτικό χώρο, ώστε να αξιοποιείται η θερμαινόμενη επιφάνεια του σπιτιού.

Πηγή: Southern Living