Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Κι όμως οι ανεμιστήρες οροφής μπορούν να ζεστάνουν το σπίτι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
8η διεθνής έκθεση Verde.Tec! Η έκθεση-ορόσημο για την αγορά και τους πρωταγωνιστές της πράσινης ανάπτυξης!
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 15:38
Εξάρχου (Aktor): Το LNG αποτελεί αναγκαιότητα για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
06/02/2026 - 15:12
Σταύρος Παπασταύρου: Η ενέργεια είναι συστατικό στοιχείο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και εθνικής κυριαρχίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 14:48
Η METLEN επικαιροποιεί τις προβλέψεις για το 2025 και επαναβεβαιώνει τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές της
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 14:13
Κίνα-Σανσί: Η ενεργειακή παραγωγή από καθαρές πηγές ήταν μεγαλύτερη από την ενεργειακή παραγωγή της καύσης άνθρακα το 2025
ΚΟΣΜΟΣ
06/02/2026 - 13:40
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των μεταφορών
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:47
Τ. Θεοδωρικάκος: 290 εκατ. ευρώ σε 112 επενδύσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, πάνω από 1.500 νέες θέσεις εργασίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 12:12
Green Tank: Υπέρ της ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων σε Βόρειο και Νότιο Αιγαίο και της ενίσχυσης του Τουρισμού στη Δυτ.Μακεδονία
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
06/02/2026 - 11:22
Ν. Παπαθανάσης: Στο Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2025 παρεμβάσεις στο δίκτυο ύδρευσης Βελβεντού Κοζάνης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 10:23
Αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων για το Πρόγραμμα ΑΝΑΚΑΙΝΙΖΩ, ζήτησε ο Φραγκίσκος Παρασύρης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:51
Μανιάτης: Πώς θα προστατεύσετε τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα μετά τις 225 παραβιάσεις και τις δύο παράνομες τουρκικές NAVTEX;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 09:17
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ελλάδα συν-αρχιτέκτονας του νέου χάρτη ενεργειακής ασφάλειας της Ευρώπης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:37
Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει

Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
Unsplash
Newsroom
Δευτέρα, 09/02/2026 - 06:30

Το να κλείνουμε πόρτες και αεραγωγούς στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε τον χειμώνα δεν εξοικονομεί ενέργεια, αλλά αντίθετα επιβαρύνει το σύστημα θέρμανσης.

Όταν πέφτουν οι θερμοκρασίες, το να διατηρεί κανείς τη θέρμανση σε ανεκτά και παράλληλα οικονομικά επίπεδα μπορεί να είναι δύσκολο.

Ο λέβητας ή η αντλία θερμότητας εργάζεται για να κρατήσει μια «καλή» θερμοκρασία στους χώρους που χρησιμοποιούνται περισσότερο, αλλά παράλληλα ζεσταίνει και δωμάτια που σπάνια χρησιμοποιούνται ή δεν χρησιμοποιούνται ποτέ.

Αυτό φαίνεται σπατάλη ενέργειας και χρημάτων, και η πρώτη σκέψη πολλών είναι να κλείσουν πόρτες ή αεραγωγούς. Όμως, το να απομονώσετε αυτούς τους χώρους δεν είναι πάντα η καλύτερη λύση για την αποδοτικότητα του συστήματος HVAC.

Πρέπει να κλείνετε τις πόρτες σε δωμάτια που δεν χρησιμοποιούνται;

Ενώ φαίνεται λογικό όταν κλείνεις τα δωμάτια που δεν χρησιμοποιείες να εξοικονομείς χρήματα, στην πραγματικότητα το σύστημα θέρμανσης αναγκάζεται να δουλεύει πιο σκληρά, κάτι που μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση και το κόστος.

Ένα κεντρικό σύστημα HVAC είναι σχεδιασμένο να κατανέμει ομοιόμορφα τον ζεστό ή κρύο αέρα σε όλο το σπίτι. Το κλείσιμο πορτών ή αεραγωγών εμποδίζει τη ροή του αέρα, δημιουργώντας άνισες θερμοκρασίες και αυξάνοντας την πίεση σε κλειστούς χώρους.

Η αυξημένη πίεση μπορεί να προκαλέσει διαρροές θερμού αέρα από χαραμάδες ή ζημιές στους αεραγωγούς, με αποτέλεσμα σπατάλη ενέργειας και μεγαλύτερους λογαριασμούς.

Εξοικονομεί χρήματα η απομόνωση δωματίων;

Πέρα από την αναποτελεσματικότητα στη θέρμανση, η απομόνωση δωματίων μπορεί να προκαλέσει επιπλέον φθορές στο σύστημα HVAC.

Το κλείσιμο πορτών ή αεραγωγών οδηγεί το σύστημα σε υπερπροσπάθεια, με πιθανές ζημιές στους αγωγούς ή στα ίδια τα μηχανήματα.

Για οικονομία και αποδοτικότητα, συνιστάται:

  • σφράγισμα χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα,
  • καλή μόνωση σοφίτας,
  • ρύθμιση θερμοστάτη για χαμηλότερη θερμοκρασία τη νύχτα ή/και όταν απουσιάζουν οι ένοικοι, καθώς και
  • χρήση κουρτινών σε παράθυρα με ρεύματα αέρα.

Πώς να διαχειριστείτε τα άδεια δωμάτια τον χειμώνα

Κρατήστε τις πόρτες μισάνοιχτες: Κλείστε τις εξωτερικές πόρτες, αλλά κρατήστε τις εσωτερικές ανοιχτές ή λίγο ανοιχτές, ώστε η ροή του αέρα να παραμένει ελεύθερη και η πίεση ισορροπημένη.

Εξετάστε τη θέρμανση ανά ζώνες: Ένα σύστημα ζωνών επιτρέπει τον έλεγχο της θερμοκρασίας ανά χώρο. Σε μεγάλα σπίτια με αχρησιμοποίητους χώρους, η εγκατάσταση ζωνών ή μηχανοκίνητων/χειροκίνητων αποσβεστήρων στους αεραγωγούς μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα.

Τοποθετήστε εκτροπείς αεραγωγών: Μπορούν να αλλάξουν την κατεύθυνση του αέρα χωρίς να τον μπλοκάρουν πλήρως, μειώνοντας τα ψυχρά σημεία.

Αξιοποιήστε τους ανεμιστήρες οροφής: Αλλάξτε τη φορά περιστροφής για να κυκλοφορεί ο ζεστός αέρας από το ταβάνι προς τα κάτω, βελτιώνοντας την κατανομή της θερμότητας.

Δώστε νέα χρήση στα άδεια δωμάτια: Μετατρέψτε τους χώρους σε προσωρινό γυμναστήριο, ζεστό σημείο για διάβασμα, χειροτεχνίες ή οργανωμένο αποθηκευτικό χώρο, ώστε να αξιοποιείται η θερμαινόμενη επιφάνεια του σπιτιού.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 09/02/2026 - 06:30

