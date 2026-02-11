ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 15:39
Συνεχίζεται για 2η χρονιά, η παγκόσμια εκστρατεία «Σύμπραξη για την Πράσινη Εκπαίδευση στην Ελλάδα» της UNESCO
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 15:35
Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων προμηθευτών για παροχή υπηρεσιών προμηθευτή τελευταίου καταφυγίου Φυσικού Αερίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 15:31
ΕΒΕΑ & Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας: παρουσίαση μελέτης και οδηγού για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ελληνική επιχειρηματικότητα
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
11/02/2026 - 15:06
Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Ανθεκτικών Πόλεων με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γ. Κεφαλογιάννη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 14:39
ZeniΘ: Πρωταγωνιστεί στην ενεργειακή μετάβαση με τη συμμετοχή της σε τρία ερευνητικά έργα της Ε.Ε.
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 14:04
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Σαφές μήνυμα για επιτάχυνση αποφάσεων για την ανταγωνιστικότητα και τη μείωση του κόστους ζωής
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 13:32
Συνάντηση ΒΕΑ και Π.Ο.Σ.Ε.Η. με τη Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 13:06
Στρατηγική Συμφωνία του Ομίλου AKTOR με την SUEZ INTERNATIONAL
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
11/02/2026 - 11:47
ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ: 250 νέα δέντρα φυτεύονται μέσα από δράση ανακύκλωσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 11:00
Η METLEN υποστηρίζει την ένταξη της Acciaieria Arvedi στο ιταλικό Energy Release 2.0
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 10:56
Πόσο LNG χωράνε οι ελληνικές θάλασσες;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 10:05
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Ιανουάριος 2026
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
11/02/2026 - 09:54
O ΔΕΔΔΗΕ για τα Στοιχεία Προσδιορισμού του Προφίλ Παροχών που αφορά στην Ενέργεια Κατανάλωσης Ομοειδών Παροχών στα ΜΔΝ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
11/02/2026 - 09:26
Αρναούτογλου: Η Ευρώπη χρειάζεται υποχρεωτικό και συγκεκριμένο σχέδιο κλιματικής ανθεκτικότητας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
11/02/2026 - 08:47
Ντ. Τραμπ: Ετοιμάζεται να αναιρέσει κείμενο-θεμέλιο λίθο του κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του περιβάλλοντος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 08:32
Γιάννης Τριήρης: Ευρωπαϊκό «μαύρο πρόβατο» της διαφθοράς και το 2025 η Ελλάδα
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
11/02/2026 - 08:04
Motor Oil: Πυρά κατά ΔΕΣΦΑ για τις υποδομές LNG και το FSRU Διώρυγα Gas
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 08:01
Καρπερή-Κομοτηνή: Κρίσιμος για το FSRU Αλεξανδρούπολης ο διπλασιασμός δυναμικότητας- Επιτάχυνση ζητά η Gastrade
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
11/02/2026 - 07:59
Αν δεν προστατεύσουν το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις απειλούνται με εξαφάνιση
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11/02/2026 - 06:49
Τέσσερις συσκευές που δεν πρέπει ποτέ να βάζεις σε εξωτερικές πρίζες
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Βοηθά ο αφυγραντήρας στην καταπολέμηση της μούχλας;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
11/02/2026 - 06:49
Έγκριση συγχρηματοδότησης του έργου «Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας» προϋπολογισμού έως 1 εκ. €
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 15:47
Κοινή επιστολή περιβαλλοντικών οργανώσεων προς την ΕΤΕπ για το εργαλείο εμπροσθοβαρούς χρηματοδότησης με πόρους του ΣΕΔΕ2
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 15:27
Όμιλος Επιχειρήσεων Σαρακάκη: Ετήσιος Απολογισμός 2025 Ανακύκλωσης Αποτσίγαρων
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 14:58
ΕΔΕΜ: Εκδήλωση «Περιβάλλον και Ενέργεια» στο πλαίσιο του Verde.Tec Forum 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 14:30
Παράταση στο «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» για περισσότερες επιχειρήσεις – Ανοικτή η πλατφόρμα έως 13 Φεβρουαρίου 2026
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:57
Σταύρος Παπασταύρου: Την επόμενη εβδομάδα οι υπογραφές με τη Chevron
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 13:51
Παρέμβαση ΣΕΒ - BusinessEurope για άμεσα μέτρα ενίσχυσης ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 13:14
ΕΛΕΤΑΕΝ: Οι οριζόντιοι αποκλεισμοί περιοχών με υψηλό αιολικό δυναμικό αυξάνουν το κόστος ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 12:34

Η ΡΑΑΕΥ και η ρουμανική ANRE υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας
Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν σήμερα Τετάρτη στην Αθήνα η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡAAEY) και η Ρουμανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ANRE). Εκ μέρους της ΡΑΑΕΥ το Μνημόνιο υπέγραψε ο πρόεδρός της, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας και εκ μέρους της ANRE ο πρόεδρός της, Γκεόρκε Νικολέσκου.

Η ΡΑΑΕΥ και η ANRE προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας τους λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία υποστήριξης της χρηματοοικονομικής σταθερότητας και της μακροπρόθεσμης οικονομικής βιωσιμότητας του Κάθετου Διαδρόμου Αερίου και αναγνωρίζοντας τη στρατηγική του σημασία για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Ταυτόχρονα, έλαβαν υπόψη τους την ανάγκη ενίσχυσης του περιφερειακού συντονισμού για να διασφαλιστεί ότι εφαρμόζονται όλες οι περιφερειακές μεθοδολογίες από τους Διαχειριστές Συστήματος Μεταφοράς (TSOs) και όλες οι περιφερειακής σημασίας υποχρεώσεις στη λειτουργία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως προβλέπονται στον Κανονισμό Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Το Μνημόνιο ορίζει ότι οι δύο Ρυθμιστικές Αρχές θα έχουν θεσμική συνεργασία υλοποιώντας συγκεκριμένες δράσεις και έργα, εκπαιδευτικές ανταλλαγές, συνέδρια, σεμινάρια και εργαστήρια.

Ο πρόεδρος της ΡΑΑΕΥ, Καθ. Κωνσταντίνος Τσιμάρας δήλωσε μετά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας: «Εδώ και χρόνια, πρωταρχική μέριμνα της ΡΑΑΕΥ αποτελεί η συνεργασία της με τις γειτονικές Ρυθμιστικές Αρχές με στόχο την αρμονική ανάπτυξη των ενεργειακών αγορών, τη στήριξη των επενδύσεων και τη βελτίωση των υπηρεσιών για τους καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό χαιρετίζω την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την ANRE καθώς διευρύνει τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ενισχύει την αποτελεσματικότητα των Αρχών μας.»

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ρουμανικής Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ANRE), Γκεόρκε Νικολέσκου, δήλωσε: «Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας με τη ΡΑΑΕΥ είναι κάτι περισσότερο από μια τυπική πράξη: αποτελεί μια ουσιαστική δέσμευση για μια πιο διασυνδεδεμένη, συνεκτική και αποτελεσματική ρύθμιση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σε μια περιοχή όπου η ενέργεια δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται εντός εθνικών συνόρων, η συνεργασία μεταξύ των ρυθμιστικών αρχών σημαίνει καλύτερες διαδικασίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στενότερο συντονισμό στο πλαίσιο της ΕΕ και, τελικά, μια πιο ρευστή αγορά και πιο ανταγωνιστικές τιμές για τους τελικούς καταναλωτές».

