Κουκουλόπουλος: Η ΔΕΗ να τηρήσει τη δέσμευση της για μετοχοποίηση σε ποσοστό 5% των έργων ΑΠΕ προς όφελος των κατοίκων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
10/02/2026 - 09:28
Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης Ιδρύματος Ευγενίδου – Motor Oil
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 08:55
Ο Ιανουάριος του 2026, ο 5ος θερμότερος που καταγράφτηκε ποτέ, παρά τα κύματα ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
10/02/2026 - 08:46
Προχωρά το φωτοβολταϊκό πάρκο των ενεργειακών κοινοτήτων της Δυτικής Ελλάδας - Μείωση του ενεργειακού για περίπου 700.000 κατοίκους
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
10/02/2026 - 08:19
Γιάννης Τριήρης: Πρόστιμα για την ακρίβεια - Τον πολίτη ποιος τον αποζημιώνει;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
10/02/2026 - 08:09
Ρεύμα: Πτώση στη χονδρεμπορική τιμή- Στις φθηνότερες αγορές της Ευρώπης η Ελλάδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 08:05
«Θηλιά» για τους αρτοζαχαροπλάστες το ενεργειακό κόστος – Στο διπλάσιο από τα προ κρίσης επίπεδα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
10/02/2026 - 07:59
Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:39
Air Fryer VS φούρνος: Πόσα χρήματα μπορείτε να εξοικονομήσετε στο μαγείρεμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
10/02/2026 - 06:38
Μείωση των εξαγωγών στο 12μηνο του 2025, αλλά σαφή σημάδια ανθεκτικότητας χωρίς τα πετρελαιοειδή – Οριακή άνοδος τον Δεκέμβρη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 15:42
ΔΕΗ: Έξυπνες λύσεις εξυπηρέτησης ενισχύουν την ψηφιακή εμπειρία των πελατών
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 15:03
Δίκτυο Τοπικής Επιχειρηματικότητας: Η νέα πρωτοβουλία της Ελληνικός Χρυσός για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας του Δήμου Αριστοτέλη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 14:22
Όμιλος AKTOR: Με γοργούς ρυθμούς υλοποιούνται τα έργα αποκατάστασης της Θεσσαλίας
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 13:51
Ο Πίνακας με τις Άδειες Παραγωγής/Βεβαιώσεις Παραγωγού που αναβιώνουν
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 13:33
ΤΙΤΑΝ: Στον δείκτη FTSE4Good για δεύτερη συνεχή χρονιά
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 12:36
ΕΛΕΤΑΕΝ: Κλίμα και αιολική ενέργεια – πολιτικές και δεδομένα
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 12:06
Θεοδωρικάκος: «Νέο αναπτυξιακό καθεστώς με 150 εκατ. ευρώ για Τεχνητή Νοημοσύνη και μικρομεσαίες επιχειρήσεις»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 11:09
Εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ η τροποποίηση του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
09/02/2026 - 10:10
Green Tank: Η Ελλάδα πίσω από την Ευρώπη και τους Εθνικούς Στόχους για την Ηλεκτροκίνηση
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
09/02/2026 - 09:44
ΤΕΡΝΑ: Οριστικός ανάδοχος σε δύο έργα €1 δισ. στη Ρουμανία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
09/02/2026 - 09:21
Αμπάς Αραγτσί: Το Ιράν δεν θα εγκαταλείψει τον εμπλουτισμό ουρανίου ακόμα και σε περίπτωση «πολέμου»
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 09:17
Ζελένσκι: Νόμιμος στόχος για τους βομβαρδισμούς της Ουκρανίας είναι ο ρωσικός ενεργειακός τομέας
ΚΟΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:43
ΡΑΑΕΥ: Αποτελέσματα Διαβούλευσης για τη θέσπιση τελών διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
09/02/2026 - 08:22
Παπασταύρου: Στόχος της συνεργασίας μεταξύ ΥΠΕΝ και Τ.Α. είναι η ενίσχυση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
09/02/2026 - 08:08
Γιάννης Τριήρης: Ο Μητσοτάκης και ο πειρασμός της «προσωπικής διπλωματίας»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
09/02/2026 - 08:03
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 08:01
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
09/02/2026 - 07:59
«Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» και για ανοιχτά σπίτια: Ποιοι δικαιούνται επιδότηση 90%
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30
Πρέπει να κλείνουμε τις πόρτες στα δωμάτια που δεν χρησιμοποιούμε; Η απάντηση θα σας εκπλήξει
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
09/02/2026 - 06:30

Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα

ri from Pixabay
Newsroom
Τρίτη, 10/02/2026 - 06:38

Η ρύθμιση που επιτρέπει στο σύστημα θέρμανσης να δουλεύει αποδοτικά και οικονομικά.

Οι υψηλοί λογαριασμοί θέρμανσης αποτελούν μόνιμο πονοκέφαλο τον χειμώνα, όμως η λύση δεν είναι να παγώνουμε μέσα στο σπίτι, ούτε όμως και να ανεβάζουμε αλόγιστα τον θερμοστάτη.

Το κλειδί βρίσκεται στη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε είναι να διατηρούμε την ίδια θερμοκρασία όλο το εικοσιτετράωρο.

Το σύστημα θέρμανσης δεν χρειάζεται να δουλεύει στο μέγιστο όταν κοιμόμαστε ή όταν λείπουμε από το σπίτι. Με στοχευμένες ρυθμίσεις και την χρήση «έξυπνου» θερμοστάτη, είναι δυνατόν να μειωθεί αισθητά η κατανάλωση ενέργειας χωρίς να μειωθεί η αίσθηση άνεσης.

Οι ειδικοί προτείνουν τον χειμώνα η θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 βαθμούς Κελσίου όταν βρισκόμαστε στο σπίτι και να μειώνεται στους 16 έως 18 βαθμούς κατά τη διάρκεια του ύπνου ή της απουσίας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από αυτά τα επίπεδα μειώνει την ενεργειακή απόδοση και οδηγεί σε υψηλότερους λογαριασμούς, ενώ θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ συνιστά τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, πρακτική που μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση έως και 10% ετησίως στο κόστος θέρμανσης και ψύξης.

Ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου, ωστόσο, προτείνουν πιο ήπιες αλλαγές, όπως μια μείωση τεσσάρων βαθμών, ώστε το σύστημα να μην καταπονείται όταν επανέρχεται στη βασική θερμοκρασία.

Οι ειδικοί εξηγούν, τέλος, πως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλά το ίδιο το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιούμε. Αν το σπίτι δεν φτάνει ποτέ τη θερμοκρασία που έχει οριστεί, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τις διαστάσεις του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαρκής λειτουργία στο «κόκκινο» αυξάνει την κατανάλωση χωρίς αντίστοιχο όφελος.

Συμπερασματικά, η εξοικονόμηση στη θέρμανση δεν απαιτεί ακραίες θυσίες, αλλά έξυπνες και σταθερές ρυθμίσεις που αξιοποιούν τη φυσική του χώρου και τις δυνατότητες του συστήματος θέρμανσης, κρατώντας το σπίτι ζεστό και τον λογαριασμό υπό έλεγχο.

Πηγή: cnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 06:38

