Σε ποια θερμοκρασία πρέπει να ρυθμίζουμε τον θερμοστάτη τον χειμώνα

Η ρύθμιση που επιτρέπει στο σύστημα θέρμανσης να δουλεύει αποδοτικά και οικονομικά.

Οι υψηλοί λογαριασμοί θέρμανσης αποτελούν μόνιμο πονοκέφαλο τον χειμώνα, όμως η λύση δεν είναι να παγώνουμε μέσα στο σπίτι, ούτε όμως και να ανεβάζουμε αλόγιστα τον θερμοστάτη.

Το κλειδί βρίσκεται στη σωστή διαχείριση της θερμοκρασίας και στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουμε είναι να διατηρούμε την ίδια θερμοκρασία όλο το εικοσιτετράωρο.

Το σύστημα θέρμανσης δεν χρειάζεται να δουλεύει στο μέγιστο όταν κοιμόμαστε ή όταν λείπουμε από το σπίτι. Με στοχευμένες ρυθμίσεις και την χρήση «έξυπνου» θερμοστάτη, είναι δυνατόν να μειωθεί αισθητά η κατανάλωση ενέργειας χωρίς να μειωθεί η αίσθηση άνεσης.

Οι ειδικοί προτείνουν τον χειμώνα η θερμοκρασία να διατηρείται στους 20 βαθμούς Κελσίου όταν βρισκόμαστε στο σπίτι και να μειώνεται στους 16 έως 18 βαθμούς κατά τη διάρκεια του ύπνου ή της απουσίας.

Η αύξηση της θερμοκρασίας πάνω από αυτά τα επίπεδα μειώνει την ενεργειακή απόδοση και οδηγεί σε υψηλότερους λογαριασμούς, ενώ θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη και οι εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί πως το υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ συνιστά τη μείωση της θερμοκρασίας κατά 7 έως 10 βαθμούς για περίπου οκτώ ώρες την ημέρα, πρακτική που μπορεί να αποφέρει εξοικονόμηση έως και 10% ετησίως στο κόστος θέρμανσης και ψύξης.

Ορισμένοι επαγγελματίες του κλάδου, ωστόσο, προτείνουν πιο ήπιες αλλαγές, όπως μια μείωση τεσσάρων βαθμών, ώστε το σύστημα να μην καταπονείται όταν επανέρχεται στη βασική θερμοκρασία.

Οι ειδικοί εξηγούν, τέλος, πως είναι σημαντικό να γνωρίζουμε καλά το ίδιο το σύστημα θέρμανσης που χρησιμοποιούμε. Αν το σπίτι δεν φτάνει ποτέ τη θερμοκρασία που έχει οριστεί, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το σύστημα δεν είναι κατάλληλα διαμορφωμένο για τις διαστάσεις του. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η διαρκής λειτουργία στο «κόκκινο» αυξάνει την κατανάλωση χωρίς αντίστοιχο όφελος.

Συμπερασματικά, η εξοικονόμηση στη θέρμανση δεν απαιτεί ακραίες θυσίες, αλλά έξυπνες και σταθερές ρυθμίσεις που αξιοποιούν τη φυσική του χώρου και τις δυνατότητες του συστήματος θέρμανσης, κρατώντας το σπίτι ζεστό και τον λογαριασμό υπό έλεγχο.

