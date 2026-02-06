Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι έξυπνοι θερμοστάτες μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στους ενοικιαστές, αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις.

Πώς οι ενοικιαστές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα με έξυπνους θερμοστάτες. Οι έξυπνοι θερμοστάτες δεν αποτελούν πλέον προνόμιο μόνο των ιδιοκτητών. Αντίθετα, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι και στους ενοικιαστές.

Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τέτοιες συσκευές δεν επιτρέπονται σε ενοικιαζόμενα σπίτια, στην πράξη η εγκατάστασή τους είναι συχνά εφικτή και σχετικά απλή.

Οι σύγχρονοι έξυπνοι θερμοστάτες προσφέρουν απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής, δυνατότητες προγραμματισμού και «έξυπνη» προσαρμογή της θερμοκρασίας με βάση την παρουσία των ενοίκων στο σπίτι.

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών εταιρειών του κλάδου, όπως η Ecobee και η Google Nest, η χρήση τους μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης και ψύξης έως και 25%, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση από 140 έως και 250 δολάρια (120 έως 220 ευρώ), ανάλογα με τις συνθήκες.

Για τους ενοικιαστές που σκοπεύουν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο για τουλάχιστον δύο χρόνια, η επένδυση σε έναν έξυπνο θερμοστάτη μπορεί να αποσβεστεί σχετικά γρήγορα. Το οικονομικό όφελος αυξάνεται σε περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες, κακή μόνωση ή υψηλή προηγούμενη κατανάλωση ενέργειας.

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι συνήθως απλή και παρόμοια με την αντικατάσταση ενός συμβατικού θερμοστάτη. Απαιτείται διακοπή ρεύματος, αποσυναρμολόγηση της παλιάς συσκευής και σύνδεση του νέου θερμοστάτη στα υπάρχοντα καλώδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται καλώδιο τροφοδοσίας (C-wire), ωστόσο υπάρχουν μοντέλα συμβατά με τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης.

Το κρίσιμο ζήτημα για τους ενοικιαστές είναι η άδεια από τον ιδιοκτήτη. Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, συνιστάται έλεγχος του μισθωτηρίου συμβολαίου και επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ή την εταιρεία διαχείρισης.

Η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου μοντέλου και η δέσμευση ότι ο ενοικιαστής θα καλύψει το κόστος και τη διαχείριση της συσκευής αυξάνει τις πιθανότητες θετικής απάντησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμφωνηθεί και επιμερισμός του κόστους.

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο έξυπνος θερμοστάτης συνήθως παραμένει στο ακίνητο μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή. Γι’ αυτό και η εγκατάστασή του έχει μεγαλύτερο νόημα όταν υπάρχει πρόθεση μακροχρόνιας παραμονής. Παράλληλα, κάποιοι ιδιοκτήτες ενδέχεται να ζητήσουν απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνώση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των ενοίκων.

Συνολικά, οι έξυπνοι θερμοστάτες μπορούν να αποτελέσουν ένα πρακτικό και αποδοτικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας για τους ενοικιαστές, αρκεί να προηγηθεί σωστός σχεδιασμός και συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.

Πηγή: cnet.com