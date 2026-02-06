ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Ανακοινώθηκε η νέα οργανωτική δομή του ομίλου AKTOR
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
06/02/2026 - 08:18
Νέα CEO στον ΔΕΣΦΑ η Maria Sferruzza
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Τι αποκαλύπτει η απόφαση του Αρείου Πάγου για τα κόκκινα δάνεια
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
06/02/2026 - 08:09
Ν. Τσάφος: Η στροφή στις ΑΠΕ κ η μετατροπή της χώρας σε εξαγωγέα ενέργειας οδηγούν σε χαμηλότερες τιμές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/02/2026 - 08:03
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:48
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
06/02/2026 - 06:47
Ο Ν. Τσάφος για τις πέντε τεκτονικές αλλαγές στην ενέργεια, το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας και μια τεράστια ευκαιρία για την Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:50
H ΔΕΗ διαψεύδει δημοσιεύματα για πιθανή εξαγορά της Nova
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:48
Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση για την Προμήθεια, επέκταση και συντήρηση Συστημάτων Πληροφορικής για το Data Center της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 15:44
Στ. Παπασταύρου: «Νευρώνας» της ενεργειακής και πολιτικής αρχιτεκτονικής η Β. Ελλάδα
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:31
Νέα Αριστερά: Από την ενεργειακή φτώχεια στην ενεργειακή τιμωρία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 15:05
ΥΠΕΝ: Υπογραφή προγραμματικών συμβάσεων για τη δημιουργία, αναβάθμιση και ανάδειξη πεζοπορικών και περιπατητικών διαδρομών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 14:37
Ανακοίνωση σχετικά με τη Φέρουσα Ικανότητα της Δημοτικής Ενότητας της Θίσβης
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 14:00
Νέο ΔΕΗ Mini Park στον Σταθμό Λαρίσης
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 13:20
Η υπηρεσιακή Πρόεδρος της Βενεζουέλας συναντήθηκε με στελέχη ξένων πετρελαϊκών εταιρειών
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 13:04
Ξεκινά σήμερα στο Παρίσι το 3ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών: Γαλλία–Ελλάδα σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 12:21
Η Schneider Electric αναγνωρίστηκε για τη συνεχή ηγετική της θέση στον τομέα της βιωσιμότητας σε όλες τις κορυφαίες αξιολογήσεις ESG για το 2025
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
05/02/2026 - 11:54
Συμμετοχή της METLEN και του κατασκευαστικού της βραχίονα ΜΕΤΚΑ στο έργο Παραχώρησης ΒΟΑΚ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
05/02/2026 - 11:23
Η Ρωσία θα συνεχίσει να προμηθεύει πετρέλαιο στην Κούβα
ΚΟΣΜΟΣ
05/02/2026 - 10:55
Εξώδικο Δήμου Πυλαίας – Χορτιάτη κατά ΔΕΔΔΗΕ: Ζητά εξηγήσεις για τις πολύωρες απροειδοποίητες διακοπές και απειλεί με αγωγές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 10:22
Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αυτοματοποιεί την έκδοση Περιβαλλοντικών Δηλώσεων Προϊόντος (EPD) για όλες τις μονάδες σκυροδέματος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
05/02/2026 - 09:38
Ν. Δένδιας: Ελλάδα και Ισραήλ δεν αποκλείουν την Τουρκία
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 09:04
Βουλευτές της Νέας Αριστεράς καταγγέλλουν την κυβέρνηση για αποτυχία στην ανακύκλωση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/02/2026 - 08:37
Ενημερώθηκε ο Γεωπληροφοριακος Χάρτης της ΕΛΕΤΑΕΝ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
05/02/2026 - 08:14
Γιάννης Τριήρης: Χαώδης η απόσταση μεταξύ κυβερνητικής ρητορικής και πραγματικότητας
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
05/02/2026 - 08:06
Ηλεκτροπαραγωγή: Οι περικοπές ΑΠΕ κράτησαν στάσιμες τις εκπομπές παρά το ιστορικό χαμηλό του λιγνίτη
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
05/02/2026 - 08:04
Πυρά ΔΕΠΑ και Motor Oil σε ΔΕΣΦΑ για τις χρεώσεις φόρτωσης LNG
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
05/02/2026 - 08:02
Πρέπει να καλύπτουμε τη μονάδα του AC τον χειμώνα; Τι λένε οι ειδικοί
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:38
Λογαριασμοί ρεύματος: Αυτή είναι η φθηνότερη ώρα για να κάνετε τις δουλειές σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
05/02/2026 - 06:40

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας

Οι ενοικιαστές έχουν ένα καινούριο «όπλο» για εξοικονόμηση ενέργειας
Dan LeFebvre on Unsplash
Newsroom
Παρασκευή, 06/02/2026 - 06:48

Οι έξυπνοι θερμοστάτες μπορούν να προσφέρουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων στους ενοικιαστές, αρκεί να πληρούνται δύο προϋποθέσεις.

Πώς οι ενοικιαστές μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα με έξυπνους θερμοστάτες. Οι έξυπνοι θερμοστάτες δεν αποτελούν πλέον προνόμιο μόνο των ιδιοκτητών. Αντίθετα, μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα χρήσιμοι και στους ενοικιαστές.

Παρά την ευρέως διαδεδομένη αντίληψη ότι τέτοιες συσκευές δεν επιτρέπονται σε ενοικιαζόμενα σπίτια, στην πράξη η εγκατάστασή τους είναι συχνά εφικτή και σχετικά απλή.

Οι σύγχρονοι έξυπνοι θερμοστάτες προσφέρουν απομακρυσμένο έλεγχο μέσω εφαρμογής, δυνατότητες προγραμματισμού και «έξυπνη» προσαρμογή της θερμοκρασίας με βάση την παρουσία των ενοίκων στο σπίτι.

Σύμφωνα με στοιχεία αμερικανικών εταιρειών του κλάδου, όπως η Ecobee και η Google Nest, η χρήση τους μπορεί να μειώσει το κόστος θέρμανσης και ψύξης έως και 25%, οδηγώντας σε ετήσια εξοικονόμηση από 140 έως και 250 δολάρια (120 έως 220 ευρώ), ανάλογα με τις συνθήκες.

Για τους ενοικιαστές που σκοπεύουν να παραμείνουν στο ίδιο ακίνητο για τουλάχιστον δύο χρόνια, η επένδυση σε έναν έξυπνο θερμοστάτη μπορεί να αποσβεστεί σχετικά γρήγορα. Το οικονομικό όφελος αυξάνεται σε περιοχές με ακραίες θερμοκρασίες, κακή μόνωση ή υψηλή προηγούμενη κατανάλωση ενέργειας.

Η διαδικασία εγκατάστασης είναι συνήθως απλή και παρόμοια με την αντικατάσταση ενός συμβατικού θερμοστάτη. Απαιτείται διακοπή ρεύματος, αποσυναρμολόγηση της παλιάς συσκευής και σύνδεση του νέου θερμοστάτη στα υπάρχοντα καλώδια. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειάζεται καλώδιο τροφοδοσίας (C-wire), ωστόσο υπάρχουν μοντέλα συμβατά με τα περισσότερα συστήματα θέρμανσης.

Το κρίσιμο ζήτημα για τους ενοικιαστές είναι η άδεια από τον ιδιοκτήτη. Πριν από οποιαδήποτε εγκατάσταση, συνιστάται έλεγχος του μισθωτηρίου συμβολαίου και επικοινωνία με τον ιδιοκτήτη ή την εταιρεία διαχείρισης.

Η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου μοντέλου και η δέσμευση ότι ο ενοικιαστής θα καλύψει το κόστος και τη διαχείριση της συσκευής αυξάνει τις πιθανότητες θετικής απάντησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να συμφωνηθεί και επιμερισμός του κόστους.

Ένα ακόμη στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι ο έξυπνος θερμοστάτης συνήθως παραμένει στο ακίνητο μετά την αποχώρηση του ενοικιαστή. Γι’ αυτό και η εγκατάστασή του έχει μεγαλύτερο νόημα όταν υπάρχει πρόθεση μακροχρόνιας παραμονής. Παράλληλα, κάποιοι ιδιοκτήτες ενδέχεται να ζητήσουν απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής, γεγονός που καθιστά απαραίτητη τη γνώση της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των ενοίκων.

Συνολικά, οι έξυπνοι θερμοστάτες μπορούν να αποτελέσουν ένα πρακτικό και αποδοτικό εργαλείο εξοικονόμησης ενέργειας για τους ενοικιαστές, αρκεί να προηγηθεί σωστός σχεδιασμός και συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη.

Πηγή: cnet.com

Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 06:48

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο
Επτά πρακτικές λύσεις για οικονομία σε ρεύμα, νερό και φυσικό αέριο 06 Φεβρουαρίου 2026
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας 06 Φεβρουαρίου 2026
Πόσο κρύο αντέχει το κινητό και το smartwatch σας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Πόσες ώρες την ημέρα πρέπει να λειτουργούμε τον αφυγραντήρα;

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Η καθημερινή συνήθεια που επιβαρύνει τους λογαριασμούς ρεύματος

Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα
ΚΟΣΜΟΣ

Σπίτια με μηδενικούς λογαριασμούς: Πώς θα μπορούσατε να μην πληρώνετε τίποτα για ρεύμα

Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Τελικά βοηθάει το αλουμινόχαρτο πίσω από τα καλοριφέρ; Οι ειδικοί απαντούν

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Mελέτη δείχνει πώς μπορούν να μειωθούν στο μισό οι λογαριασμοί θέρμανσης

Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Έξι συσκευές «βαμπίρ» που ανεβάζουν αθόρυβα τον λογαριασμό ρεύματος