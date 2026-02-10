ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας

Πώς θα κάνετε οικονομία στη θέρμανση με τις κουρτίνες σας
J Shim on Unsplash
Newsroom
Τρίτη, 10/02/2026 - 06:39

Η σωστή χρήση των περσίδων και των κουρτινών τον χειμώνα μπορεί να ζεστάνει το σπίτι δωρεάν και να περιοτίσει την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση.

Υπάρχουν απλοί και εντελώς δωρεάν τρόποι για να «ξεγελάσει» κανείς το κρύο, αξιοποιώντας στοιχεία του σπιτιού που συνήθως περνούν απαρατήρητα - όπως οι περσίδες και οι κουρτίνες.

Οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν τις περσίδες αποκλειστικά ως μέσο σκίασης ή ιδιωτικότητας. Ωστόσο, τον χειμώνα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα παθητικό εργαλείο θέρμανσης.

Το φυσικό φως του ήλιου δεν προσφέρει μόνο φως, αλλά και θερμότητα, την οποία μπορούμε να εκμεταλλευτούμε χωρίς καμία κατανάλωση ενέργειας.

Σύμφωνα με ειδικούς στον τομέα της θέρμανσης και του κλιματισμού, η ηλιακή ακτινοβολία που εισέρχεται σε ένα δωμάτιο μέσα από τα παράθυρα μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία έως και 5 με 7 βαθμούς.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη που κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιών είναι να κρατούν τις περσίδες ή τις κουρτίνες κλειστές όλη την ημέρα, πιστεύοντας ότι έτσι «κρατούν» τη ζέστη μέσα. Στην πραγματικότητα, συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο: το κλείσιμό τους εμποδίζει τον ήλιο να θερμάνει φυσικά τον χώρο. Τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες ημέρες, το άνοιγμα των περσίδων μπορεί να μειώσει την ανάγκη για επιπλέον θέρμανση και να κάνει τον χώρο πιο ευχάριστο.

Δεν αρκεί όμως απλώς να ανοίξουμε τις περσίδες. Η σωστή θέση παίζει καθοριστικό ρόλο. Οι γρίλιες καλό είναι να είναι στραμμένες προς τα πάνω, ώστε το φως και η θερμότητα να εισέρχονται στο δωμάτιο και να διαχέονται καλύτερα στον χώρο. Αυτή η κλίση βοηθά ιδιαίτερα σε σπίτια με ψηλά ταβάνια ή μεγαλύτερους χώρους, καθώς η θερμότητα ανεβαίνει φυσικά προς τα πάνω και κατανέμεται πιο ομοιόμορφα.

Το βράδυ, όταν ο ήλιος δύει και η εξωτερική θερμοκρασία πέφτει, η στρατηγική αλλάζει. Τότε είναι σημαντικό να κλείνουν οι περσίδες και οι κουρτίνες, ώστε να παγιδεύεται η θερμότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα στη διάρκεια της ημέρας. Οι βαριές, χοντρές κουρτίνες λειτουργούν ως επιπλέον μονωτικό στρώμα, περιορίζοντας τα ρεύματα και τις απώλειες θερμότητας από τα παράθυρα, τα οποία συχνά αποτελούν «αδύναμο σημείο» στη μόνωση ενός σπιτιού.

Η αποτελεσματικότητα αυτής της πρακτικής αυξάνεται ακόμη περισσότερο όταν συνδυάζεται με άλλες απλές κινήσεις. Η αλλαγή φοράς στους ανεμιστήρες οροφής ώστε να σπρώχνουν τον ζεστό αέρα προς τα κάτω, το σφράγισμα μικρών χαραμάδων σε πόρτες και παράθυρα και ο έλεγχος της γενικής μόνωσης του σπιτιού μπορούν να κάνουν αισθητή διαφορά στη θερμική άνεση.

Συνολικά, η σωστή χρήση των περσίδων και των κουρτινών δείχνει πώς μικρές, καθημερινές συνήθειες μπορούν να βελτιώσουν τη ζεστασιά του σπιτιού χωρίς κανένα κόστος.

Εκμεταλλευόμενοι τον ήλιο την ημέρα και περιορίζοντας τις απώλειες τη νύχτα, μπορούμε να διατηρήσουμε πιο άνετους εσωτερικούς χώρους και να μειώσουμε την εξάρτησή μας από τη θέρμανση - όπως και τους λογαριασμούς που τη συνοδεύουν.

Πηγή: Southern Living

Τελευταία τροποποίηση στις 10/02/2026 - 06:39

