Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Από πού θα κόψετε 1,2 δισ. (ή 54%) των δαπανών του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως το 2028;
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 15:57
Ρεκόρ παραγωγής για αιολικά και φωτοβολταϊκά το 2025 καλύπτοντας το 46.7% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας,
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 15:25
ΔΕΗ Fiber: Σε νέες περιοχές σε όλη την Ελλάδα το FTTH ίντερνετ από τη ΔΕΗ με 100% οπτική ίνα
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:52
Παράταση δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ ενόψει λήψης απόφασης για την έγκριση Συντελεστών Απωλειών του Διασυνδεδεμένου Δικτύου
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 14:33
Η METLEN επιτυγχάνει ένα ακόμη ορόσημο για το πρόγραμμα FDI
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 13:52
Το ΥΠΕΝ για την υποχρέωση γνωστοποίησης προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας οικοδομικών αδειών
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 13:28
Σταύρος Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 12:41
Διενέργεια δύο ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 12:08
Όμιλος ΤΙΤΑΝ: Ολοκλήρωσε την εξαγορά της εταιρίας τσιμεντοειδών «Vracs De L’Estuaire» στη Γαλλία
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
02/02/2026 - 11:38
Φ. Τίμερμανς: Η Πράσινη Συμφωνία παραμένει μονόδρομος - Η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 11:18
ATLANTIC SEE LNG TRADE: Πρώτη εμπορική συμφωνία πώλησης αμερικανικού LNG στην Ουκρανία
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
02/02/2026 - 10:49
Λουμάκης: Διαφορετικά τα δεδομένα μεταξύ standalone και behind the meter μπαταριών σε έργα ΑΠΕ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 10:47
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα και άλλες 15 χώρες να αποχωρήσει από τη Συνθήκη για τον Χάρτη Ενέργειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 10:07
Πτωτικές τιμές στο πετρέλαιο μετά τις δηλώσεις Τραμπ πως επιδιώκει συμφωνία με το Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
02/02/2026 - 09:48
Έναρξη του έργου LIFE SIP GR Blue – «Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική»
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 09:37
Γιάννης Μανιάτης: Με ενεργειακή απομόνωση κινδυνεύει η Κύπρος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 09:09
Η METLEN εξασφάλισε χρηματοδότηση για νέο φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
02/02/2026 - 08:50
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στο 43ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
02/02/2026 - 08:40
Γιάννης Τριήρης: Συνταγματική αναθεώρηση ή συνταγματική εκτροπή;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
02/02/2026 - 08:12
«Πρεμιέρα» για τα πορτοκαλί τιμολόγια και διατήρηση χρεώσεων από τους προμηθευτές για τον Φεβρουάριο
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:09
ΕΛΥΚΩ: Στα 550 εκατ. ευρώ το σωρευτικό έλλειμμα – Προειδοποίηση προμηθευτών για πιέσεις στην αγορά και τα τιμολόγια
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
02/02/2026 - 08:06
Πώς η κλιματική κρίση συνιστά απειλή για την παγκόσμια ασφάλεια
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
02/02/2026 - 06:45
Φορτίζει πιο γρήγορα το κινητό σε λειτουργία πτήσης; Τι δείχνουν οι δοκιμές
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:45
Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
02/02/2026 - 06:46
Πότε έρχεται το «Ανακαινίζω - Αναβαθμίζω» - Τα τελευταία νέα για τη νέα επιδότηση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
01/02/2026 - 08:51
Ειδικός ξεκαθαρίζει τον μεγαλύτερο μύθο γύρω από τις αντλίες θερμότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:51
Συνάντηση μελών της Επιτροπής Ενέργειας του AmChamGR με τον Τζόσουα Βολτς, ειδικό απεσταλμένο για την Ενεργειακή Ολοκλήρωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 15:46
Ζελένσκι: Δεν υπάρχει συμβιβασμός για το εδαφικό ζήτημα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
30/01/2026 - 15:37
ΕΣΠΕΝ για ΕΛΥΚΩ: ανάγκη άμεσης και επίσημης ενημέρωσης για το έλλειμμα και τις υποχρεώσεις της Πολιτείας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
30/01/2026 - 15:03
Πάνος Ξενοκώστας (ΟΝΕΧ): Τα ναυπηγεία είναι οι θυροφύλακες της ενεργειακής ανεξαρτησίας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
30/01/2026 - 14:34

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα

Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα
Newsroom
Δευτέρα, 02/02/2026 - 06:46

Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτηση κάθε ηλεκτρικής συσκευής στο σπίτι - πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για θερμαντικά σώματα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων - όπως καλοριφέρ λαδιού, αερόθερμα, υπέρυθροι θερμοπομποί ή θερμάστρες χαλαζία. Αν και λειτουργούν με διαφορετικές αρχές και προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα (και μειονεκτήματα), όλα βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.

Η εύρεση του καλύτερου σημείου για ένα ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα δεν έχει να κάνει μόνο το πού θα αποδώσει καλύτερα - υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, που είναι ακόμη πιο σημαντικό.

To woman&home απευθύνθηκε στους ειδικούς και παρουσιάζει τα 8 σημεία στο σπίτι όπου η χρήση ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά.

1. Κοντά σε έπιπλα με υφασμάτινη επένδυση

Η τοποθέτηση θερμαντικού σώματος δίπλα σε καναπέδες, κουρτίνες ή υφάσματα περιορίζει τη ροή του αέρα, προκαλεί υπερθέρμανση και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι ειδικοί συνιστούν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από κάθε πλευρά.

2. Σε μπάνια ή κοντά σε υγρασία

Ο συνδυασμός ηλεκτρισμού και νερού είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Τα φορητά θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μπάνια, πλυντήρια ή κοντά σε νεροχύτες, εκτός αν είναι ειδικά πιστοποιημένα για υγρούς χώρους και εγκατεστημένα από επαγγελματία.

3. Κάτω από παράθυρα ή δίπλα σε εξωτερικές πόρτες

Τα ρεύματα ψυχρού αέρα αναγκάζουν το θερμαντικό σώμα να λειτουργεί εντονότερα, μειώνοντας την απόδοσή του και αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Με παλαιά ή κακώς μονωμένα κουφώματα, μεγάλο μέρος της θερμότητας «χάνεται» προς τα έξω.

4. Πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες

Η τοποθέτηση σε χαλιά, κρεβάτια ή μαλακά δάπεδα μπορεί να μπλοκάρει τον εξαερισμό ή να προκαλέσει ανατροπή της συσκευής, οδηγώντας σε υπερθέρμανση και κίνδυνο φωτιάς. Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να τοποθετούνται σε επίπεδες, μη εύφλεκτες επιφάνειες.

5. Κοντά σε εύφλεκτα υλικά

Ρούχα, κλινοσκεπάσματα, χαρτόκουτες, καθαριστικά και έπιπλα με επένδυση πρέπει να βρίσκονται μακριά από θερμαντικά σώματα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι επίσης η χρήση τους για στέγνωμα ρούχων.

6. Σε ανοιχτούς ή μη μονωμένους χώρους

Η χρήση μικρών ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων σε μεγάλους, ανοιχτούς ή κακώς μονωμένους χώρους οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ρεύματος χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πιο αποδοτικά σε κλειστά, καλά μονωμένα δωμάτια.

7. Σε χώρους με συχνή διέλευση

Διάδρομοι, είσοδοι και σκάλες αυξάνουν τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος πάνω στη συσκευή ή να πέσουν αντικείμενα επάνω της, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς.

8. Σε χώρους με πολλή σκόνη

Γκαράζ, αποθήκες και εργαστήρια δεν είναι κατάλληλοι χώροι για συμβατικά θερμαντικά σώματα, καθώς η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στο εσωτερικό και να καεί. Για τέτοιους χώρους απαιτείται εξοπλισμός ειδικών προδιαγραφών.

