Τα 8 χειρότερα σημεία για να τοποθετήσετε ένα ηλεκτρικό σώμα

Όλοι γνωρίζουμε ότι χρειάζεται προσοχή στην τοποθέτηση κάθε ηλεκτρικής συσκευής στο σπίτι - πολύ περισσότερο όταν μιλάμε για θερμαντικά σώματα.

Υπάρχουν διάφοροι τύποι ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων - όπως καλοριφέρ λαδιού, αερόθερμα, υπέρυθροι θερμοπομποί ή θερμάστρες χαλαζία. Αν και λειτουργούν με διαφορετικές αρχές και προσφέρουν διαφορετικά πλεονεκτήματα (και μειονεκτήματα), όλα βασίζονται στην ηλεκτρική ενέργεια για να λειτουργήσουν.

Η εύρεση του καλύτερου σημείου για ένα ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα δεν έχει να κάνει μόνο το πού θα αποδώσει καλύτερα - υπάρχει και το ζήτημα της ασφάλειας, που είναι ακόμη πιο σημαντικό.

To woman&home απευθύνθηκε στους ειδικούς και παρουσιάζει τα 8 σημεία στο σπίτι όπου η χρήση ηλεκτρικού θερμαντικού σώματος πρέπει να αποφεύγεται αυστηρά.

1. Κοντά σε έπιπλα με υφασμάτινη επένδυση

Η τοποθέτηση θερμαντικού σώματος δίπλα σε καναπέδες, κουρτίνες ή υφάσματα περιορίζει τη ροή του αέρα, προκαλεί υπερθέρμανση και αυξάνει τον κίνδυνο πυρκαγιάς.

Οι ειδικοί συνιστούν απόσταση τουλάχιστον ενός μέτρου από κάθε πλευρά.

2. Σε μπάνια ή κοντά σε υγρασία

Ο συνδυασμός ηλεκτρισμού και νερού είναι ιδιαίτερα επικίνδυνος. Τα φορητά θερμαντικά σώματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μπάνια, πλυντήρια ή κοντά σε νεροχύτες, εκτός αν είναι ειδικά πιστοποιημένα για υγρούς χώρους και εγκατεστημένα από επαγγελματία.

3. Κάτω από παράθυρα ή δίπλα σε εξωτερικές πόρτες

Τα ρεύματα ψυχρού αέρα αναγκάζουν το θερμαντικό σώμα να λειτουργεί εντονότερα, μειώνοντας την απόδοσή του και αυξάνοντας την κατανάλωση ενέργειας. Με παλαιά ή κακώς μονωμένα κουφώματα, μεγάλο μέρος της θερμότητας «χάνεται» προς τα έξω.

4. Πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες

Η τοποθέτηση σε χαλιά, κρεβάτια ή μαλακά δάπεδα μπορεί να μπλοκάρει τον εξαερισμό ή να προκαλέσει ανατροπή της συσκευής, οδηγώντας σε υπερθέρμανση και κίνδυνο φωτιάς. Τα θερμαντικά σώματα πρέπει να τοποθετούνται σε επίπεδες, μη εύφλεκτες επιφάνειες.

5. Κοντά σε εύφλεκτα υλικά

Ρούχα, κλινοσκεπάσματα, χαρτόκουτες, καθαριστικά και έπιπλα με επένδυση πρέπει να βρίσκονται μακριά από θερμαντικά σώματα. Ιδιαίτερα επικίνδυνη είναι επίσης η χρήση τους για στέγνωμα ρούχων.

6. Σε ανοιχτούς ή μη μονωμένους χώρους

Η χρήση μικρών ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων σε μεγάλους, ανοιχτούς ή κακώς μονωμένους χώρους οδηγεί σε υψηλή κατανάλωση ρεύματος χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Είναι πιο αποδοτικά σε κλειστά, καλά μονωμένα δωμάτια.

7. Σε χώρους με συχνή διέλευση

Διάδρομοι, είσοδοι και σκάλες αυξάνουν τον κίνδυνο να σκοντάψει κάποιος πάνω στη συσκευή ή να πέσουν αντικείμενα επάνω της, με πιθανό αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς.

8. Σε χώρους με πολλή σκόνη

Γκαράζ, αποθήκες και εργαστήρια δεν είναι κατάλληλοι χώροι για συμβατικά θερμαντικά σώματα, καθώς η σκόνη μπορεί να συσσωρευτεί στο εσωτερικό και να καεί. Για τέτοιους χώρους απαιτείται εξοπλισμός ειδικών προδιαγραφών.