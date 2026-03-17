Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα

Με δυναμική παρουσία συμμετείχε η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στη Agrotica 2026 , τη μεγαλύτερη έκθεση για τον πρωτογενή τομέα στην Ελλάδα , επιβεβαιώνοντας τον ενεργό ρόλο της στην ενίσχυση της ποιότητας, της αξιοπιστίας και της βιώσιμης ανάπτυξης του αγροδιατροφικού κλάδου.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, εκατοντάδες πελάτες, συνεργάτες και επαγγελματίες του χώρου επισκέφθηκαν το περίπτερο της εταιρείας, ενημερώθηκαν για το διευρυμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών της στον πρωτογενή τομέα και συζήτησαν με τα στελέχη της για τις σύγχρονες ανάγκες και προοπτικές της αγροδιατροφικής παραγωγής. Με ένα ολοένα και πιο εμπλουτισμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα συνεχίζει να επενδύει στην αξιοπιστία, την ποιότητα και την προστιθέμενη αξία που προσφέρει στους συνεργάτες της, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της πιστοποίησης στον αγροδιατροφικό τομέα της χώρας.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η εταιρεία συμμετείχε επίσης στο workshop της Agrenda με τίτλο «Πράττω ψηφιακά, λειτουργώ οικονομικά», το οποίο ανέδειξε τον ρόλο της ψηφιακής μετάβασης ως βασικού μοχλού εξέλιξης και βιώσιμης ανάπτυξης για τον αγροτικό τομέα. Στην ειδική θεματική ενότητα «Χρηματιστήριο ρύπων, πιστοποιήσεις και ιχνηλασιμότητα στην αλυσίδα αξίας», ο Στέλιος Βαπορίδης, Head of Agrifood Business Development της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα, συμμετείχε ως εισηγητής, παρουσιάζοντας τον ρόλο που διαδραματίζουν οι πιστοποιήσεις, τα συστήματα ιχνηλασιμότητας και οι μηχανισμοί αξιολόγησης στην ενίσχυση της ποιότητας, της διαφάνειας και της ανταγωνιστικότητας της αγροδιατροφικής παραγωγής. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον από επαγγελματίες του κλάδου και ανέδειξε τις νέες προκλήσεις αλλά και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η τεχνολογία και η πιστοποίηση στην αγροδιατροφική αλυσίδα αξίας.

Η συμμετοχή της TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026 επιβεβαιώνει τομέα, παρέχοντας σύγχρονες λύσεις πιστοποίησης και υπηρεσίες που ενισχύουν την ποιότητα, τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής παραγωγής.