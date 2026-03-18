Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
17/03/2026 - 06:59

Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ

Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 08:22

Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Σημείωσε ωστόσο, ότι η ενέργεια δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα και, παρά τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές και σε τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών, περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών εξακολουθεί να καλύπτεται από τους υδρογονάνθρακες. Την ίδια ώρα, οι παράλληλοι στόχοι για επίτευξη βιωσιμότητας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όσο και ασφάλειας του εφοδιασμού σε προσιτές τιμές, καθιστούν τη μετάβαση πολύπλοκη και πολύπλευρη. Η Ευρώπη, όπως είπε, δεν έχει ακόμη συμβιβάσει πλήρως αυτούς τους πυλώνες, με τρόπο που να επιτρέπει στις εταιρείες να επενδύουν στη μετάβαση χωρίς να υπονομεύουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Όπως σημείωσε, η ενεργειακή μετάβαση δεν βασίζεται σε μία μόνο λύση. Απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις με σαφή ορατότητα, ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας, ασφάλειας και προσιτής τιμής και ενίσχυση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε πως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν επανειλημμένα κλονιστεί από κρίσεις που σχετίζονταν με τη Λιβύη, το Ιράκ, το Ιράν και τη Ρωσία, καθώς και από διαταραχές σε βασικές ναυτιλιακές οδούς όπως η Διώρυγα του Σουέζ. Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν συχνά οδηγήσει σε μεγαλύτερες διαδρομές μεταφοράς, υψηλότερο κόστος και αυξημένη αστάθεια στην αγορά αργού, επηρεάζοντας την προσφορά και το κόστος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταβλητότητα στην διεθνή αγορά αργού είναι ένα μακροχρόνιο φαινόμενο και οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχουν ενισχύσει ένα μάθημα που έχει κερδηθεί με κόπο: ότι ο ενεργειακός τομέας πρέπει να μάθει να λειτουργεί υπό συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας. «Σε αυτό το περιβάλλον, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα γρήγορης αντίδρασης, δεν είναι απλώς στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά θεμελιώδεις απαιτήσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα, υποστήριξε πως ένας από τους κεντρικούς πυλώνες για ανθεκτικότητα είναι οι επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, είτε μέσω ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, είτε με την προσπάθεια για εξερεύνηση πιθανών εθνικών πόρων όπως οι υδρογονάνθρακες, μια θέση που έχει επίσης διατυπωθεί και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY επανέλαβε ότι στη σημερινή συγκυρία η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, με το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) να καλύπτει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς στην περιοχή μας. Η αυξανόμενη ζήτηση και η εμπορική δραστηριότητα ενισχύουν την ανάγκη για ανάπτυξη υποδομών και πιθανή επέκταση, αλλά - όπως τόνισε - οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές είναι κεφαλαιακής έντασης και μακροπρόθεσμες. Απαιτούν σημαντικό χρόνο τόσο για την κατασκευή, όσο και για την επίτευξη των αποδόσεων, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κρίσιμο παράγοντα.

«Η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη ζήτηση και τη σταθερότητα της αγοράς», δήλωσε στην παρέμβασή του στο συνέδριο του Bloomberg ο κ. Σιάμισιης.

Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
Η Eurelectric αμφισβητεί τον κίνδυνο νέας ενεργειακής κρίσης- Προειδοποίηση για παρεμβάσεις στην αγορά ηλεκτρισμού
Πρόεδρος ΕΤΕπ για την ενεργειακή κρίση: Είμαστε σε καλύτερη θέση από το 2022
Κυρ. Πιερρακάκης για ενεργειακή κρίση: Έχουμε τα εργαλεία και την πολιτική βούληση να αντιδράσουμε
Φόβοι για νέα ενεργειακή κρίση- Πόσο θωρακισμένη είναι η Ελλάδα ως προς την τροφοδοσία
