Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ

Την εκτίμηση ότι η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ, εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας σήμερα στο συνέδριο «Greek Energy: The New Era» που διοργανώνει το Bloomberg στην Αθήνα.

Σημείωσε ωστόσο, ότι η ενέργεια δεν είναι ένα ομοιογενές σύστημα και, παρά τη στροφή προς τις ανανεώσιμες πηγές και σε τεχνολογίες χαμηλότερων εκπομπών, περίπου το 50% των ενεργειακών αναγκών εξακολουθεί να καλύπτεται από τους υδρογονάνθρακες. Την ίδια ώρα, οι παράλληλοι στόχοι για επίτευξη βιωσιμότητας και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όσο και ασφάλειας του εφοδιασμού σε προσιτές τιμές, καθιστούν τη μετάβαση πολύπλοκη και πολύπλευρη. Η Ευρώπη, όπως είπε, δεν έχει ακόμη συμβιβάσει πλήρως αυτούς τους πυλώνες, με τρόπο που να επιτρέπει στις εταιρείες να επενδύουν στη μετάβαση χωρίς να υπονομεύουν την οικονομική τους βιωσιμότητα. Όπως σημείωσε, η ενεργειακή μετάβαση δεν βασίζεται σε μία μόνο λύση. Απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις με σαφή ορατότητα, ισορροπία μεταξύ βιωσιμότητας, ασφάλειας και προσιτής τιμής και ενίσχυση της ευελιξίας και της ανθεκτικότητας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Ο κ. Σιάμισιης υπογράμμισε πως τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι παγκόσμιες αγορές ενέργειας έχουν επανειλημμένα κλονιστεί από κρίσεις που σχετίζονταν με τη Λιβύη, το Ιράκ, το Ιράν και τη Ρωσία, καθώς και από διαταραχές σε βασικές ναυτιλιακές οδούς όπως η Διώρυγα του Σουέζ. Αυτές οι γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν συχνά οδηγήσει σε μεγαλύτερες διαδρομές μεταφοράς, υψηλότερο κόστος και αυξημένη αστάθεια στην αγορά αργού, επηρεάζοντας την προσφορά και το κόστος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η μεταβλητότητα στην διεθνή αγορά αργού είναι ένα μακροχρόνιο φαινόμενο και οι επαναλαμβανόμενες κρίσεις έχουν ενισχύσει ένα μάθημα που έχει κερδηθεί με κόπο: ότι ο ενεργειακός τομέας πρέπει να μάθει να λειτουργεί υπό συνθήκες συνεχούς αβεβαιότητας. «Σε αυτό το περιβάλλον, η διαθεσιμότητα εναλλακτικών επιλογών, η ευελιξία, η προσαρμοστικότητα και η ικανότητα γρήγορης αντίδρασης, δεν είναι απλώς στρατηγικά πλεονεκτήματα, αλλά θεμελιώδεις απαιτήσεις για την οικοδόμηση ανθεκτικότητας», τόνισε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY.

Παράλληλα, υποστήριξε πως ένας από τους κεντρικούς πυλώνες για ανθεκτικότητα είναι οι επενδύσεις στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, είτε μέσω ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών, είτε με την προσπάθεια για εξερεύνηση πιθανών εθνικών πόρων όπως οι υδρογονάνθρακες, μια θέση που έχει επίσης διατυπωθεί και στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο.

Ο CEO της HELLENiQ ENERGY επανέλαβε ότι στη σημερινή συγκυρία η Ελλάδα εξελίσσεται σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, με το LNG (υγροποιημένο φυσικό αέριο) να καλύπτει ολοένα μεγαλύτερο μέρος της προσφοράς στην περιοχή μας. Η αυξανόμενη ζήτηση και η εμπορική δραστηριότητα ενισχύουν την ανάγκη για ανάπτυξη υποδομών και πιθανή επέκταση, αλλά - όπως τόνισε - οι επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές είναι κεφαλαιακής έντασης και μακροπρόθεσμες. Απαιτούν σημαντικό χρόνο τόσο για την κατασκευή, όσο και για την επίτευξη των αποδόσεων, καθιστώντας την ισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης κρίσιμο παράγοντα.

«Η βιωσιμότητα αυτών των επενδύσεων εξαρτάται από τη μακροπρόθεσμη ζήτηση και τη σταθερότητα της αγοράς», δήλωσε στην παρέμβασή του στο συνέδριο του Bloomberg ο κ. Σιάμισιης.