AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Ομιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία και η BrightNest SHPK, εταιρεία-μέλος του BNI Foundation (εφεξής «BNI Foundation»), υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για αποκλειστική συνεργασία στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων στην Αλβανία (εφεξής η «Συμφωνία»).

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, τα μέρη θα προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας υπό το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Εταιρεία (μέσω της 100% θυγατρικής του AKTOR Metal) θα κατέχει ποσοστό 51% και η BNI Foundation, ή μία από τις θυγατρικές της, ποσοστό 49%. Η κοινή εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων, περιλαμβανομένων κοιτασμάτων νικελίου και σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην περιοχή του Bilisht στην Αλβανία, με εκτιμώμενη μεταλλευτική δυναμικότητα άνω των 500.000 τόνων νικελίου και άνω των 25.000 τόνων κοβαλτίου. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης,την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών, εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πόρων.

Η BNI Foundation, μέσω θυγατρικών της, θα εισφέρει τις υφιστάμενες άδειες εκμετάλλευσης και τα σχετικά δικαιώματα που ήδη κατέχει, ενώ τα μέρη θα εξετάσουν και την περαιτέρω επέκτασή τους.

Μετά τη σύσταση της κοινής εταιρείας και τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, το ύψος της συνολικής επένδυσης θα προσδιορίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με την πρόοδο και τα επιμέρους στάδια εξέλιξης του έργου, εκτιμώμενο σε πλήρη ανάπτυξη να ανέλθει στο ποσό του €1 δισ., το οποίο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και εξωτερικής χρηματοδότησης, με το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας να προέρχεται από κεφάλαια των ΗΠΑ.

Η Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων και συναινέσεων για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Με την συνένωση της τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων των δύο πλευρών, οι οποίες είναι συμπληρωματικές, η στρατηγική αυτή συνεργασία της Εταιρείας και της BNI Foundation θα αξιοποιήσει τη δυναμική του κλάδου των μεταλλευτικών πόρων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σημαντικού μεταλλευτικού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω συναλλαγή.