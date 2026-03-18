Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
Τετάρτη, 18/03/2026 - 11:10

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, τα μέρη θα προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας υπό το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Εταιρεία (μέσω της 100% θυγατρικής του AKTOR Metal) θα κατέχει ποσοστό 51% και η BNI Foundation, ή μία από τις θυγατρικές της, ποσοστό 49%.

Η «ΑΚTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Ομιλoς AKTOR») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών για τα ακόλουθα:

Η Εταιρεία και η BrightNest SHPK, εταιρεία-μέλος του BNI Foundation (εφεξής «BNI Foundation»), υπέγραψαν συμφωνία-πλαίσιο για αποκλειστική συνεργασία στους τομείς της έρευνας, ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ορυκτών πόρων στην Αλβανία (εφεξής η «Συμφωνία»).

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας, τα μέρη θα προχωρήσουν στη σύσταση κοινής εταιρείας υπό το αλβανικό δίκαιο, στην οποία η Εταιρεία (μέσω της 100% θυγατρικής του AKTOR Metal) θα κατέχει ποσοστό 51% και η BNI Foundation, ή μία από τις θυγατρικές της, ποσοστό 49%. Η κοινή εταιρεία θα δραστηριοποιηθεί στην έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση μεταλλευτικών πόρων, περιλαμβανομένων κοιτασμάτων νικελίου και σπάνιων γαιών που βρίσκονται στην περιοχή του Bilisht στην Αλβανία, με εκτιμώμενη μεταλλευτική δυναμικότητα άνω των 500.000 τόνων νικελίου και άνω των 25.000 τόνων κοβαλτίου. Η συμφωνία προβλέπει, επίσης,την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία των απαραίτητων υποδομών, εγκαταστάσεων και μονάδων επεξεργασίας που απαιτούνται για την εξόρυξη και επεξεργασία αυτών των πόρων.

Η BNI Foundation, μέσω θυγατρικών της, θα εισφέρει τις υφιστάμενες άδειες εκμετάλλευσης και τα σχετικά δικαιώματα που ήδη κατέχει, ενώ τα μέρη θα εξετάσουν και την περαιτέρω επέκτασή τους.

Μετά τη σύσταση της κοινής εταιρείας και τη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων, το ύψος της συνολικής επένδυσης θα προσδιορίζεται σταδιακά, σε συνάρτηση με την πρόοδο και τα επιμέρους στάδια εξέλιξης του έργου, εκτιμώμενο σε πλήρη ανάπτυξη να ανέλθει στο ποσό του €1 δισ., το οποίο προβλέπεται να χρηματοδοτηθεί μέσω συνδυασμού ιδίων κεφαλαίων και εξωτερικής χρηματοδότησης, με το μεγαλύτερο μέρος της τελευταίας να προέρχεται από κεφάλαια των ΗΠΑ.

Η Συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της λήψης των αναγκαίων εγκρίσεων και συναινέσεων για τέτοιου είδους συναλλαγές.

Με την συνένωση της τεχνογνωσίας και δυνατοτήτων των δύο πλευρών, οι οποίες είναι συμπληρωματικές, η στρατηγική αυτή συνεργασία της Εταιρείας και της BNI Foundation θα αξιοποιήσει τη δυναμική του κλάδου των μεταλλευτικών πόρων και θα συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σημαντικού μεταλλευτικού έργου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, για κάθε ουσιώδη εξέλιξη σχετικά με την ανωτέρω συναλλαγή.

Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης 16 Μαρτίου 2026

