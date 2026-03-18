Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι

Πριν καλέσετε τεχνικό για το πλυντήριο ρούχων, αξίζει να ελέγξετε μερικά βασικά σημεία που μπορεί να σας γλιτώσουν χρόνο και χρήμα.

Το πλυντήριο ρούχων είναι από τις πιο απαραίτητες συσκευές του σπιτιού και η βλάβη του μπορεί να δημιουργήσει άμεσα προβλήματα στην καθημερινότητα.

Παρότι η πρώτη σκέψη είναι συχνά να καλέσουμε τεχνικό, αρκετές δυσλειτουργίες οφείλονται σε απλά ζητήματα που μπορούν εύκολα να εντοπιστούν. Προσοχή! Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, είναι σημαντικό να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στη συσκευή για λόγους ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως ένας πλήρης κύκλος πλύσης περιλαμβάνει γέμισμα με νερό, πλύση, αποστράγγιση και στύψιμο. Με την πάροδο του χρόνου, τα εξαρτήματα που εμπλέκονται σε αυτές τις λειτουργίες φθείρονται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για τις οποίες ένα πλυντήριο μπορεί να πάψει να λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους που ένα πλυντήριο δεν μπαίνει σε λειτουργία είναι η απουσία ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι κραδασμοί της συσκευής μπορεί να μετακινήσουν ελαφρώς το πλυντήριο και το φις να βγει από την πρίζα. Γι’ αυτό αξίζει πάντα να ελέγξετε αν είναι σωστά συνδεδεμένο.

Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει την απαιτούμενη τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει πέσει ο διακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, ίσως υπάρχει ηλεκτρολογικό πρόβλημα και είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.

Υπερφόρτωση του κάδου

Η υπερφόρτωση είναι μια πολύ συνηθισμένη αιτία δυσλειτουργίας. Όταν το πλυντήριο γεμίζει υπερβολικά με ρούχα, ο κάδος δεν έχει χώρο να κινηθεί σωστά και η λειτουργία στυψίματος μπορεί να επηρεαστεί.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ρούχα μπορεί να μην καθαρίζονται σωστά ή να βγαίνουν από τη συσκευή χωρίς να έχουν στραγγιστεί σωστά. Αν το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά στη διάρκεια του κύκλου, δοκιμάστε να μειώσετε την ποσότητα των ρούχων ή να τα ανακατανείμετε στον κάδο.

Μπλοκαρισμένη αντλία αποστράγγισης

Αν το πλυντήριο σταματά στη μέση του κύκλου και το νερό παραμένει μέσα στον κάδο, πιθανότατα υπάρχει μπλοκάρισμα στην αντλία αποστράγγισης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι η πόρτα δεν ανοίγει, καθώς η συσκευή «αντιλαμβάνεται» ότι υπάρχει νερό στο εσωτερικό.

Μικρά αντικείμενα, όπως κάλτσες, κέρματα, λαστιχάκια ή συσσωρευμένες τρίχες, μπορούν να φράξουν την αντλία. Για να ελέγξετε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να αδειάσετε τη συσκευή και να ελέγξετε τους σωλήνες και την αντλία για τυχόν εμπόδια.

Βλάβη στον χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης είναι το εξάρτημα που ελέγχει τη διάρκεια και τη σειρά των λειτουργιών του πλυντηρίου. Αν παρουσιάσει βλάβη, το πλυντήριο μπορεί να μην ξεκινά καθόλου, να σταματά στη μέση του κύκλου ή να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να ολοκληρώνει σωστά το πρόγραμμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να δυσκολεύεστε να ανοίξετε την πόρτα, καθώς αυτή ξεκλειδώνει μόνο όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης. Επειδή πρόκειται για μηχανική βλάβη, συνήθως απαιτείται έλεγχος από τεχνικό.

Πρόβλημα στον διακόπτη της πόρτας

Ένας ακόμη συχνός λόγος που το πλυντήριο δεν λειτουργεί είναι η βλάβη στον διακόπτη της πόρτας. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές διαθέτουν σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει τη λειτουργία τους όταν το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.

Αν ο διακόπτης έχει φθαρεί ή σπάσει, το πλυντήριο μπορεί να σταματήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ή να μην ξεκινά καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ελέγξετε πρώτα ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω έλεγχο.

Πηγή: housedigest.com