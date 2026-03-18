Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
17/03/2026 - 06:59

Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
Τετάρτη, 18/03/2026 - 06:59

Πριν καλέσετε τεχνικό για το πλυντήριο ρούχων, αξίζει να ελέγξετε μερικά βασικά σημεία που μπορεί να σας γλιτώσουν χρόνο και χρήμα.

Το πλυντήριο ρούχων είναι από τις πιο απαραίτητες συσκευές του σπιτιού και η βλάβη του μπορεί να δημιουργήσει άμεσα προβλήματα στην καθημερινότητα.

Παρότι η πρώτη σκέψη είναι συχνά να καλέσουμε τεχνικό, αρκετές δυσλειτουργίες οφείλονται σε απλά ζητήματα που μπορούν εύκολα να εντοπιστούν. Προσοχή! Πριν από οποιονδήποτε έλεγχο, είναι σημαντικό να διακόπτεται η παροχή ρεύματος στη συσκευή για λόγους ασφάλειας.

Υπενθυμίζεται πως ένας πλήρης κύκλος πλύσης περιλαμβάνει γέμισμα με νερό, πλύση, αποστράγγιση και στύψιμο. Με την πάροδο του χρόνου, τα εξαρτήματα που εμπλέκονται σε αυτές τις λειτουργίες φθείρονται, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διάφορα προβλήματα.

Παρακάτω παρουσιάζονται μερικές από τις πιο συνηθισμένες αιτίες για τις οποίες ένα πλυντήριο μπορεί να πάψει να λειτουργεί σωστά.

Ελέγξτε την παροχή ρεύματος

Ένας από τους πιο συχνούς λόγους που ένα πλυντήριο δεν μπαίνει σε λειτουργία είναι η απουσία ρεύματος. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, οι κραδασμοί της συσκευής μπορεί να μετακινήσουν ελαφρώς το πλυντήριο και το φις να βγει από την πρίζα. Γι’ αυτό αξίζει πάντα να ελέγξετε αν είναι σωστά συνδεδεμένο.

Επιπλέον, πρέπει να βεβαιωθείτε ότι η πρίζα παρέχει την απαιτούμενη τάση. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να έχει πέσει ο διακόπτης στον ηλεκτρικό πίνακα. Αν αυτό συμβαίνει συχνά, ίσως υπάρχει ηλεκτρολογικό πρόβλημα και είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε ηλεκτρολόγο.

Υπερφόρτωση του κάδου

Η υπερφόρτωση είναι μια πολύ συνηθισμένη αιτία δυσλειτουργίας. Όταν το πλυντήριο γεμίζει υπερβολικά με ρούχα, ο κάδος δεν έχει χώρο να κινηθεί σωστά και η λειτουργία στυψίματος μπορεί να επηρεαστεί.

Σε αυτή την περίπτωση, τα ρούχα μπορεί να μην καθαρίζονται σωστά ή να βγαίνουν από τη συσκευή χωρίς να έχουν στραγγιστεί σωστά. Αν το πλυντήριο δεν ξεκινά ή σταματά στη διάρκεια του κύκλου, δοκιμάστε να μειώσετε την ποσότητα των ρούχων ή να τα ανακατανείμετε στον κάδο.

Μπλοκαρισμένη αντλία αποστράγγισης

Αν το πλυντήριο σταματά στη μέση του κύκλου και το νερό παραμένει μέσα στον κάδο, πιθανότατα υπάρχει μπλοκάρισμα στην αντλία αποστράγγισης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί επίσης να παρατηρήσετε ότι η πόρτα δεν ανοίγει, καθώς η συσκευή «αντιλαμβάνεται» ότι υπάρχει νερό στο εσωτερικό.

Μικρά αντικείμενα, όπως κάλτσες, κέρματα, λαστιχάκια ή συσσωρευμένες τρίχες, μπορούν να φράξουν την αντλία. Για να ελέγξετε το πρόβλημα, πρέπει πρώτα να αδειάσετε τη συσκευή και να ελέγξετε τους σωλήνες και την αντλία για τυχόν εμπόδια.

Βλάβη στον χρονοδιακόπτη

Ο χρονοδιακόπτης είναι το εξάρτημα που ελέγχει τη διάρκεια και τη σειρά των λειτουργιών του πλυντηρίου. Αν παρουσιάσει βλάβη, το πλυντήριο μπορεί να μην ξεκινά καθόλου, να σταματά στη μέση του κύκλου ή να συνεχίζει να λειτουργεί χωρίς να ολοκληρώνει σωστά το πρόγραμμα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να δυσκολεύεστε να ανοίξετε την πόρτα, καθώς αυτή ξεκλειδώνει μόνο όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος πλύσης. Επειδή πρόκειται για μηχανική βλάβη, συνήθως απαιτείται έλεγχος από τεχνικό.

Πρόβλημα στον διακόπτη της πόρτας

Ένας ακόμη συχνός λόγος που το πλυντήριο δεν λειτουργεί είναι η βλάβη στον διακόπτη της πόρτας. Οι περισσότερες σύγχρονες συσκευές διαθέτουν σύστημα ασφαλείας που εμποδίζει τη λειτουργία τους όταν το καπάκι δεν έχει κλείσει σωστά.

Αν ο διακόπτης έχει φθαρεί ή σπάσει, το πλυντήριο μπορεί να σταματήσει κατά τη διάρκεια του κύκλου ή να μην ξεκινά καθόλου. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να ελέγξετε πρώτα ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά πριν προχωρήσετε σε περαιτέρω έλεγχο.

Πηγή: housedigest.com

Τελευταία τροποποίηση στις 18/03/2026 - 06:59

Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

