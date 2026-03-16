Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57
Πυρκαγιά ξέσπασε στις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στο λιμάνι Φουτζάιρα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 11:03
Αν. Αρανίτης: Ο Όμιλος AKTOR στηρίζει με μεγάλα έργα την ανάπτυξη και την ανθεκτικότητα της Κρήτης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
16/03/2026 - 10:28
Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 10:01
Παρατάσεις στις προθεσμίες ολοκλήρωσης ενεργειακών προγραμμάτων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 09:30
Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τη νήσο Χαργκ του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:43
ΔΑΠΕΕΠ: Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 08:31
Στις Βρυξέλλες ο Σταύρος Παπασταύρου για το Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 08:22
Γιάννης Τριήρης: Μπορεί το γερμανικό «Φρένο Ενοικίων» να σώσει την Αθήνα;
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
16/03/2026 - 08:11
Ενεργειακό κόστος: Εντός της εβδομάδας τα μέτρα για τη στήριξη της βιομηχανίας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:05
Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 08:01
Το ιαπωνικό κόλπο που αντικαθιστά τον αφυγραντήρα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
16/03/2026 - 07:04
Ανησυχία για τους λογαριασμούς ρεύματος: Κυβερνήσεις λαμβάνουν μέτρα για την προστασία των νοικοκυριών
ΚΟΣΜΟΣ
16/03/2026 - 07:04
Αυτός είναι ο τεχνικός που πρέπει να καλέσετε σήμερα κιόλας στον χώρο σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Μπορεί ο πόλεμος να επιταχύνει την πράσινη μετάβαση;
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή η μικρή συνήθεια αδειάζει το πορτοφόλι σας ενώ κοιμάστε
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:56
Αυτή είναι η ιδανική θερμοκρασία για την κατάψυξη του σπιτιού σας
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
Κάθε πότε πρέπει να αλλάζετε τα φίλτρα αέρα για μεγαλύτερη απόδοση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
14/03/2026 - 07:57
CAFF Work powered by Viohalco: Ξεκινά ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
13/03/2026 - 22:20
Δέκατη Περίοδος Εκτοκισμού Κοινού Ομολογιακού Δανείου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
13/03/2026 - 15:53
Κουκουλόπουλος: Οι εγχώριες πηγές ενέργειας, μόνη απάντηση στην ενεργειακή εξάρτηση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
13/03/2026 - 15:30
Ο ΔΟΑΕ δηλώνει πως προσπαθεί να κανονίσει μια νέα πυρηνική συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
13/03/2026 - 15:05

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις

Απώλειες ρεύματος: Σχεδόν διπλάσιες από την Ευρώπη - Παρέμβαση ΕΣΠΕΝ για τις χρεώσεις
Άννα Διανά
Δευτέρα, 16/03/2026 - 08:01

Η λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ και κυρίως το υψηλό επίπεδο απωλειών του δικτύου διανομής επανέρχεται στο προσκήνιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση της ΡΑΑΕΥ για τον καθορισμό των συντελεστών απωλειών.

Ο Σύνδεσμος των ιδιωτών προμηθευτών ρεύματος (ΕΣΠΕΝ) προειδοποιεί ότι το κόστος των απωλειών εξακολουθεί να μετακυλίεται στην αγορά και τελικά στους καταναλωτές, ζητώντας να επιβαρύνει τον ίδιο τον Διαχειριστή του δικτύου. Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη του ΔΕΔΔΗΕ, οι απώλειες του δικτύου μειώθηκαν οριακά στο 10,8% το 2024 από 11,4% το 2023. Ωστόσο η Ελλάδα εξακολουθεί να εμφανίζει το υψηλότερο επίπεδο απωλειών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχεδόν διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο οποίος σύμφωνα με στοιχεία του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας (ACER) διαμορφώνεται στο 5,5%. Η εικόνα αυτή αντανακλά μια μακροχρόνια τάση επιδείνωσης, καθώς οι απώλειες στο ελληνικό δίκτυο από περίπου 6,5% την περίοδο 2012-2013 ξεπερνούν πλέον το 10%, εξέλιξη που συνδέεται τόσο με τις ρευματοκλοπές όσο και με τη συνολική λειτουργία του δικτύου διανομής τα τελευταία χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΕΣΠΕΝ θεωρεί πως ο υφιστάμενος μηχανισμός κινήτρων για τη μείωση των απωλειών, που θεσπίστηκε από τη ΡΑΑΕΥ το 2020, δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Προτείνει λοιπόν το κόστος των απωλειών να ενσωματώνεται στο επιτρεπόμενο έσοδο του Διαχειριστή του δικτύου, δηλαδή στα τέλη χρήσης δικτύου που είναι και το έσοδο του ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης οι διαχειριστές δικτύων αναλαμβάνουν την ευθύνη για το κόστος των απωλειών, γεγονός που δημιουργεί ισχυρά κίνητρα για τη μείωσή τους.

Στην Ελλάδα, αντίθετα, το κόστος μετακυλίεται κυρίως στην αγορά προμήθειας και τελικά στους καταναλωτές. Αυτό, σύμφωνα με τον ΕΣΠΕΝ, δημιουργεί πρόσθετες πιέσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και σημαντική αβεβαιότητα για τους προμηθευτές, ιδιαίτερα για προϊόντα σταθερής τιμής.

Στο ίδιο πλαίσιο ο ΕΣΠΕΝ αναφέρεται και στο κόστος των ρευματοκλοπών σημειώνοντας πως αν και αυτό καταλογίζεται στους παραβάτες, τα ποσά που ανακτώνται δεν αφαιρούνται άμεσα από το κόστος ενέργειας που επιβαρύνει την αγορά. Αντίθετα, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, το κόστος μετακυλίεται αρχικά στους προμηθευτές και στους συνεπείς καταναλωτές, ενώ η αντιστάθμιση γίνεται μόνο έμμεσα και σε μεταγενέστερο χρόνο. Για τον λόγο αυτό προτείνεται να τροποποιηθεί το πλαίσιο ώστε η ενέργεια που αντιστοιχεί σε διαπιστωμένες ρευματοκλοπές να αφαιρείται άμεσα από τις εκκαθαρίσεις της αγοράς.

Αναλυτικά ο ΕΣΠΕΝ σημειώνει ότι:

  • Με το υφιστάμενο πλαίσιο, παρά τις συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας που πλέον χαρακτηρίζουν το σύστημα λόγω της ενεργειακής μετάβασης (βλ. αυτοκατανάλωση, διεσπαρμένη παραγωγή ΑΠΕ, κτλ.), ο καθορισμός των Συντελεστών Απωλειών γίνεται σχεδόν αποκλειστικά βάσει ιστορικών στοιχείων με χρονική υστέρηση τουλάχιστον ενός έτους. Επιπλέον, η ραγδαία αυξητική τάση των απωλειών τα τελευταία χρόνια καταδεικνύει ότι ο υφιστάμενος Μηχανισμός Κινήτρου για τον Περιορισμό των Απωλειών δεν επαρκεί.
  • Οι Συντελεστές Απωλειών θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τους σχετικούς στόχους του Διαχειριστή που απορρέουν από τις επενδύσεις του Σχεδίου Ανάπτυξης του Δικτύου, με προσανατολισμό στο μέλλον (forward-looking) και βάσει ενός συγκρίσιμου επιπέδου απωλειών, όπως αυτό προκύπτει από την ευρωπαϊκή εμπειρία (benchmarking).
  • Σε περίπτωση που, κατά την Οριστική Εκκαθάριση, προκύπτει ανάγκη κάλυψης απωλειών πέραν των εγκεκριμένων Συντελεστών (Ενέργεια Κανονικοποίησης), το σχετικό κόστος θα πρέπει να καλύπτεται από τον Διαχειριστή, όπως ήδη ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (ενδεικτικά η Ιταλία).
  • Αντιστρόφως, σε περίπτωση που το ύψος των απωλειών το οποίο καταγράφεται στις Οριστικές Εκκαθαρίσεις υπολείπεται του εγκεκριμένου Συντελεστή Απωλειών, η προκύπτουσα απόκλιση θα αποδίδεται στον Διαχειριστή ως οικονομικό όφελος.
  • Η ρύθμιση αυτή θα λειτουργούσε ως ένα ελάχιστο αλλά ουσιαστικό πλαίσιο κινήτρων και αντικινήτρων, ώστε οι απώλειες να παραμένουν εντός προκαθορισμένων ορίων και να περιορίζεται η επιβάρυνση της αγοράς και των καταναλωτών.

Μακροπρόθεσμα, καταλήγει ο ΕΣΠΕΝ, ο Διαχειριστής οφείλει να φέρει την πλήρη ευθύνη κάλυψης του κόστους των απωλειών μέσω του ρυθμιζόμενου εσόδου του, όπως ισχύει στην πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών.

