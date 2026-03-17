ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΛΕΙΣΙΜΟ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 06:59
Πλαστικά μπουκάλια μετατρέπονται σε φάρμακο για τη νόσο του Πάρκινσον
ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
16/03/2026 - 15:53
Τιμολόγιο Αναφοράς και Χρεώσεις Προμήθειας Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας για τον μήνα Φεβρουάριο 2026 (Ορθή Επανάληψη)
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 15:32
ΑΠΕ και μεγάλα υδροηλεκτρικά μειώνουν τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 14:57
Π. Μαρινάκης: Η κύρωση των ενεργειακών συμφωνιών είναι ένα αποφασιστικό βήμα για την αξιοποίηση των εθνικών πόρων και την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 14:24
ΕΛΕΤΑΕΝ: Μελέτη για την πραγματική κατάληψη γης των αιολικών πάρκων
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
16/03/2026 - 13:43
Στο Παρίσι ο Κ. Πιερρακάκης - Αύριο, θα συναντηθεί με τον επικεφαλής της International Energy Agency, Fatih Birol
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 13:26
Όμιλος ΔΕΗ: Σημαντική αναβάθμιση από την EcoVadis στην αξιολόγηση βιωσιμότητας
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
16/03/2026 - 12:52
Ξεκινά η διοχέτευση στην αγορά των 400 εκατ. βαρελιών από τα αποθέματα πετρελαίου
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
16/03/2026 - 12:34
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
16/03/2026 - 11:57

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

ΧΑΡΤΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη

Newsroom
Τρίτη, 17/03/2026 - 12:53

Στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, στα μέτρα που προωθούνται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για έλεγχο του ενεργειακού κόστους, αλλά και στο χθεσινό Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ και τον δημοσιογράφο Παύλο Τσίμα.

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν δύο προσεγγίσεις: «Υπάρχουν χώρες, οι οποίες είναι πολύ επιφυλακτικές στο να μπούμε από τώρα σε μια συζήτηση για μέτρα καθώς εκτιμούν ότι η κρίση μπορεί να εκτονωθεί σύντομα», τόνισε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν κι άλλα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, «που θεωρούν ότι είναι απαραίτητο να προετοιμαστούν συγκεκριμένα, στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες, τα οποία θα αναλυθούν και θα μελετηθούν τώρα και θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση που οι επιπτώσεις της κρίσης παραταθούν ή ενταθούν».

Σύμφωνα με τον Υπουργό, είναι σημαντικό «να μάθουμε από τα λάθη του παρελθόντος και να βελτιώσουμε τις αδυναμίες μας», εξηγώντας ότι στην προηγούμενη κρίση του 2022 πήρε στην Ευρώπη περίπου 12 μήνες για να αντιδράσει. Υπογράμμισε, δε, ότι η Ευρώπη έχει αρκετά μέτρα στο οπλοστάσιό της, τα οποία «επιτρέπουν να δημιουργηθούν αναχώματα στην αύξηση του ενεργειακού κόστους». «Επίσης η μετάβαση προς μια πιο καθαρή Ευρώπη μια πιο ανταγωνιστική και βιώσιμη Ευρώπη με την απανθρακοποίηση είναι μια κατεύθυνση η οποία δεν πρέπει να σταματήσει», τόνισε.

Ο κ. Παπασταύρου επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντικό και για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας, «όποια μέτρα ληφθούν και όποιες ευελιξίες δοθούν, να μην δημιουργήσουν εικόνα δημοσιονομικής χαλάρωσης, τέτοιας που να ακυρώσει αυτή τη δύναμη και τη σταθερότητα που έχουμε αυτή τη στιγμή εμείς σαν χώρα».

Αναφερόμενος στη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ της επόμενης Πέμπτης, προέβλεψε ότι θα γίνει μια πολύ έντονη συζήτηση: «Πιστεύω ότι η Ευρώπη πρέπει να δείξει τα σωστά αντανακλαστικά και να μπορέσει να στείλει ένα μήνυμα και στους Ευρωπαίους πολίτες και τις επιχειρήσεις ότι είναι εδώ και θα είναι αρωγός στις προσπάθειές τους. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη οφείλει προς τους πολίτες της να είναι έτοιμη, ανεξάρτητα από το αν θα υλοποιηθούν και θα εφαρμοστούν τα μέτρα. Πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα το έχει προετοιμάσει εγκαίρως και όχι εκ των υστέρων».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε και στη δέσμη μέτρων για τα δίκτυα, η οποία συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο των Υπουργών Ενέργειας: «Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που το υποστήριξε έντονα. Υπήρχαν αρκετές χώρες που ήταν επιφυλακτικές λόγω του κόστους. Δεν έχουμε ακόμα μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και αυτό μειώνει πολύ την ανταγωνιστικότητα και επιβαρύνει πάρα πολύ τον Ευρωπαίο πολίτη. Οι συστηματικές, μεγάλες διαφορές της χονδρικής τιμής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ της Ανατολικής και Κεντρικής-Βόρειας Ευρώπης αποτελούν μία σημαντική πρόκληση και δημιουργούν ένα ενεργειακό τείχος που πρέπει να γκρεμίσουμε, οικοδομώντας μια ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και αυτή είναι η πάγια θέση της Ελλάδας, και όταν είχαμε διπλάσιες τιμές χονδρικής, αλλά και τώρα, που είμαστε στις 10 χώρες με τη φθηνότερη χονδρική της Ευρώπης, χάρη στο διαφοροποιημένο μας μίγμα», τόνισε.

Μιλώντας για τον Κάθετο Διάδρομο, ο Υπουργός είπε ότι οι τελευταίες εξελίξεις «επιβεβαιώνουν την σημασία και την αξία που έχει για την Ευρώπη ο Κάθετος Διάδρομος και η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Το θέμα απασχόλησε το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ χθες και η Ελλάδα ζήτησε από όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την απόφαση της απεξάρτησης, που ομόφωνα έχουν συναποφασίσει, και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης του εγχειρήματος, αποσαφηνίζοντας τις κανονιστικές ασάφειες που υφίστανται και διαμορφώνοντας ένα σαφές, συνεκτικό και προβλέψιμο ρυθμιστικό πλαίσιο».

Τέλος, ερωτηθείς για αν η κυβέρνηση σχεδιάζει νέα μέτρα, ο κ. Παπασταύρου απάντησε: «Αυτό θα εξαρτηθεί από την κρίση. Ένα είναι σίγουρο, ότι η δημοσιονομική και η πολιτική μας σταθερότητα μάς επιτρέπει, μέσα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρώπης, να έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης, και, ανάλογα με το πώς αυτή θα εξελιχθεί, η κυβέρνηση θα είναι εκεί για να βοηθήσει κάθε Έλληνα πολίτη».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων 17 Μαρτίου 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης 17 Μαρτίου 2026
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης

Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές

Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά

Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»

Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ

Υψηλές παραμένουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στη Μ. Ανατολή μαίνεται