Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 09:00
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
18/03/2026 - 08:27
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:22
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
18/03/2026 - 08:12
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
18/03/2026 - 08:10
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 08:04
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
18/03/2026 - 08:01
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
18/03/2026 - 06:59
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
ΚΟΣΜΟΣ
18/03/2026 - 06:59
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 15:43
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 15:27
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 14:58
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 14:12
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 13:31
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 12:53
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 12:22
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 11:46
Σύμπραξη Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) και Κέντρου Αειφορίας (CSE) για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 11:02
Νέα επίθεση εναντίον πετρελαϊκής εγκατάστασης στη Φουτζάιρα
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 10:35
WWF: Τα ορυκτά καύσιμα έχουν φτάσει στο τέλος τους. Το μέλλον ανήκει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
17/03/2026 - 10:01
Χ. Μαμουλάκης: Προ των πυλών το νέο κύμα ακρίβειας σε αγροτικά προϊόντα και βασικά αγαθά λόγω της αύξησης στις τιμές καυσίμων
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 09:24
ΔΑΠΕΕΠ: Μηνιαίο απολογιστικό δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, ΣΗΘΥΑ και Αποθήκευσης-Δεκέμβριος 2025
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
17/03/2026 - 08:56
Ανοδικές και πάλι οι τιμές του πετρελαίου στις αγορές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:31
Μ. Μανουσάκης: Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής βάζει το νησί στη σύγχρονη εποχή
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:21
Στ. Παπασταύρου: Η Ευρώπη πάντοτε έκανε το αναγκαίο βήμα σε περιόδους κρίσης – Τώρα είναι η ώρα να κινηθούμε πιο γρήγορα και πιο μπροστά
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
17/03/2026 - 08:17
Γιάννης Τριήρης: Ο πόλεμος ως νέα «κανονικότητα»
ΑΡΘΡΑ - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
17/03/2026 - 08:12
Φυσικό αέριο: Βουτιά στην εγχώρια κατανάλωση τον Φεβρουάριο- Υψηλό τριετίας στις εξαγωγές
ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
17/03/2026 - 08:10
Μητσοτάκης: Θα σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία- Στο τραπέζι στοχευμένα μέτρα και για νοικοκυριά
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
17/03/2026 - 08:08
Πόσο γεμάτο πρέπει να είναι το ψυγείο για μικρότερη κατανάλωση
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
17/03/2026 - 06:59
Ο πόλεμος «κόβει» το ρεύμα, ακόμη και σε απόσταση 2.000 μιλίων
ΚΟΣΜΟΣ
17/03/2026 - 06:59

Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης

Θανάσης Κουκάκης
Τετάρτη, 18/03/2026 - 08:12

Συνεχίζεται η καθημερινή αύξηση των τιμών στα καύσιμα στην ελληνική αγορά.

Πάνω από το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ ανά λίτρο διαμορφώνεται πλέον η τιμή της βενζίνης στην ελληνική αγορά, με τα τελευταία στοιχεία και τις εκτιμήσεις της αγοράς να επιβεβαιώνουν την ανοδική πίεση στο κόστος καυσίμων. Την ίδια στιγμή, το πετρέλαιο κίνησης κινείται οριακά χαμηλότερα, προσεγγίζοντας τα 1,99 ευρώ ανά λίτρο, εντείνοντας την ανησυχία για το συνολικό κόστος μετακίνησης.

Η εξέλιξη αυτή συνδέεται άμεσα με τα επίπεδα των τιμών διυλιστηρίου που καταγράφηκαν για την Τρίτη 17 Μαρτίου 2026, καθώς και με τον τρόπο που αυτές μετακυλίονται στην τελική τιμή λιανικής. Ειδικότερα, η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώνεται σε περίπου 1,465 ευρώ ανά λίτρο προ ΦΠΑ, ενώ το diesel κίνησης κινείται κοντά στα 1,434 ευρώ ανά λίτρο. Οι τιμές αυτές αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία «χτίζεται» η τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής στην αντλία.

Καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των τελικών τιμών παίζει το ισχύον καθεστώς πλαφόν, το οποίο θέτει ανώτατα όρια στο περιθώριο κέρδους σε κάθε στάδιο της αλυσίδας. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες εμπορίας μπορούν να προσθέσουν έως 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στην τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια, ενώ τα πρατήρια λιανικής έχουν τη δυνατότητα να επιβαρύνουν την τιμή έως και κατά 12 λεπτά ανά λίτρο. Στη συνέχεια, επί του συνολικού ποσού επιβάλλεται ΦΠΑ 24%, οδηγώντας την τελική τιμή σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα.

Με την πλήρη αξιοποίηση αυτών των περιθωρίων, η τιμή της βενζίνης μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 2,03 ευρώ ανά λίτρο, ενώ το diesel διαμορφώνεται κοντά στα 1,99 ευρώ. Αν και στην πράξη δεν εφαρμόζεται πάντα το μέγιστο περιθώριο, σε πολλές περιοχές της χώρας –ιδίως νησιωτικές ή απομακρυσμένες– οι τιμές τείνουν να κινούνται κοντά στα ανώτατα επιτρεπόμενα επίπεδα.

Η υπέρβαση των 2 ευρώ στη βενζίνη αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς πρόκειται για ένα όριο με ισχυρό συμβολικό και ψυχολογικό χαρακτήρα για τους καταναλωτές. Η αύξηση αυτή επιβαρύνει άμεσα τα νοικοκυριά, αλλά και τους επαγγελματίες που εξαρτώνται από τις μεταφορές, όπως οι οδηγοί ταξί, οι μεταφορείς και οι επιχειρήσεις logistics.

Παράλληλα, το γεγονός ότι και το πετρέλαιο κίνησης προσεγγίζει τα 2 ευρώ εντείνει τις πιέσεις στο κόστος μεταφοράς αγαθών, κάτι που ενδέχεται να μετακυλιστεί ευρύτερα στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι η κατάσταση αυτή δημιουργεί έναν φαύλο κύκλο αυξήσεων, με επιπτώσεις στον πληθωρισμό και την αγοραστική δύναμη.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η πορεία των τιμών θα συνεχίσει να εξαρτάται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, τις διεθνείς εξελίξεις στην αγορά πετρελαίου, τα περιθώρια διύλισης και τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ 18 Μαρτίου 2026
