Το ΥΠEN παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έκταση για τη δημιουργία Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Όμιλος ΔΕΗ: Νέα αναβάθμιση στην αξιολόγηση βιωσιμότητας από την S&P Global
Τον Σταθμό Μετατροπής της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης–Αττικής στη Δαμάστα Ηρακλείου, επισκέφθηκε ο Κωστής Χατζηδάκης
Νίκος Ανδρουλάκης: Υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ και του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα
Νίκος Παπαθανάσης: Έγκριση 20 Τομεακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης ύψους 11,787 δισ. ευρώ
Π. Μαρινάκης: Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε ενεργειακό πυλώνα
Για 2ο σταθμό φόρτισης βάζει πλώρη ο ΟΑΣΘ. Υπεγράφη προγραμματική σύμβαση με την ΑΝΕΘ
Νέο Διοικητικό Συμβούλιο στον ΕΣΣΑΗΕ - Στο επίκεντρο η επιτάχυνση της αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα
Χάρης Χρηστίδης (BayWa r.e.): Γιατί δεν θα δείτε σήμερα αναρτήσεις από τις εταιρείες του κλάδου των φωτοβολταϊκών;
AKTOR και BNI Foundation υπέγραψαν συμφωνία για έρευνα, ανάπτυξη και εκμετάλλευση ορυκτών πόρων στην Αλβανία
Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
Κοινή επιστολή SolarPower Europe-ΣΕΦ για το ενεργειακό κόστος και για ένα λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση
Αιτήσεις χορήγησης και τροποποίησης Αδειών Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας που υποβάλλονται εντός του κύκλου υποβολής Μαρτίου 2026
Χτυπήθηκε το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στην Μπουσέχρ στο Ιράν
Κ. Χατζηδάκης: 5,3 δισ. από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο για περιβάλλον, στέγαση, μεταφορές
Σιάμισιης: Η τρέχουσα ενεργειακή κρίση συμβάλει καθοριστικά στην επιτάχυνση του μετασχηματισμού της αγοράς ενέργειας στην ΕΕ
Στα ύψη οι τιμές στα καύσιμα: Πέρασε τα 2 ευρώ η αμόλυβδη, ακολουθεί και το πετρέλαιο κίνησης
Γιάννης Τριήρης: Ο φιλελεύθερος λάτρης των αβάσταχτων φόρων
Αύξηση επιδόματος θέρμανσης και νέα ενεργειακά προγράμματα- Στήριξη σε 1,5 εκατ. ευάλωτα νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις
Ενέργεια: Στα 3 δισ. τα deals το 2025- ΑΠΕ, δίκτυα και αποθήκευση οδηγούν το νέο κύμα συναλλαγών
Γιατί το πλυντήριο δεν λειτουργεί: Οι 5 πιο συνηθισμένοι λόγοι
Πώς ο πόλεμος του Ιράν επηρεάζει την ενεργοβόρα βιομηχανία
Λευκός Οίκος: Πετρελαιοφόρα αρχίζουν με μικρή ροή να διασχίζουν το Στενό του Χορμούζ
Η TÜV AUSTRIA στην Ελλάδα στην Agrotica 2026: Καινοτόμες υπηρεσίες και ψηφιακές λύσεις για το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα
Κυρ. Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν θα εμπλακεί στρατιωτικά στη Μ. Ανατολή αλλά πρέπει να εστιάσει στις οικονομικές συνέπειες της κρίσης
Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week
Ρωσική επίθεση προκαλεί ζημιές σε ενεργειακές και λιμενικές υποδομές στη νότια Ουκρανία
Σταύρος Παπασταύρου: Έχουμε εργαλεία και μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης – είμαστε δίπλα στον πολίτη
Δημοσίευση της 1ης Αναθεώρησης του Προγράμματος Συντήρησης Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Έτους 2026
Κίνα: Συνδέθηκε η πρώτη πυρηνική μονάδα παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή ιδιωτικού κεφαλαίου
ΚΟΣΜΟΣ

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν

Η Rosatom καταδικάζει το πλήγμα στο εργοστάσιο στην Μπουσέχρ του Ιράν
Newsroom
Τετάρτη, 18/03/2026 - 10:28

Η Rosatom, η κρατική επιχείρηση πυρηνικής ενέργειας της Ρωσίας, καταδίκασε το πλήγμα χθες Τρίτη στις εγκαταστάσεις του πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου στην Μπουσέχρ, στο νότιο Ιράν, καλώντας να υπάρξει αποκλιμάκωση στον τομέα αυτόν.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά αυτό που έγινε και καλούμε όλα τα μέρη στη σύγκρουση να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια αποκλιμάκωσης της κατάστασης γύρω από τον πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό της Μπουσέχρ», ανέφερε ο Αλεξέι Λιχάτσεφ, επικεφαλής της Rosatom, σύμφωνα με δελτίο Τύπου της επιχείρησης.

Κατά την ίδια πηγή, το πλήγμα έγινε πλάι σε κτίριο της μετεωρολογικής υπηρεσίας στον τομέα όπου βρίσκεται το εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας της Μπουσέχρ, «κοντά» σε μονάδα παραγωγής.

Σύμφωνα με τη Rosatom, το επίπεδο ραδιενέργειας στην περιοχή της μονάδας --την οποία είχε αρχίσει να κατασκευάζει γερμανική κοινοπραξία τα χρόνια του 1970 αλλά δεν ολοκλήρωσε η ρωσική εταιρεία παρά το 2009-- είναι φυσιολογικό και δεν υπήρξαν τραυματισμοί στην εγκατάσταση.

Νωρίτερα ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας του Ιράν ανέφερε ότι βλήμα κατέπεσε στην περιοχή του ηλεκτροπαραγωγικού εργοστασίου, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

