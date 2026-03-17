Η Enerwave Παρουσιάζει για 3η Χρονιά τη Theater Week

Η Enerwave φέρνει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τη Theater Week, έναν θεσμό που έχει πλέον καθιερωθεί αποκλειστικά για τους πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι έχουν προνομιακή πρόσβαση σε επιλεγμένες παραστάσεις κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Από τις 16 έως τις 22 Μαρτίου, μια ολόκληρη εβδομάδα αφιερωμένη στο θέατρο περιμένει μικρούς και μεγάλους να απολαύσουν, εντελώς δωρεάν, δημοφιλείς θεατρικές παραγωγές της φετινής σεζόν, μετατρέποντας τη Theater Week σε μια μοναδική εμπειρία ψυχαγωγίας και πολιτισμού.

Οι παραστάσεις της Theater Week

Μέσω της εφαρμογής myEnerwave app, όσοι πελάτες της Enerwave επιθυμούν μπορούν εύκολα και γρήγορα να κλείσουν τη θέση τους στο θέατρο για την παράσταση που τους ενδιαφέρει. Μπορούν να επιλέξουν μονή ή διπλή πρόσκληση για μία από τις ακόλουθες:

MISERY, Άνεσις (Κάτω Σκηνή), Δευτέρα 16/03, 21:00

ΟΙ ΒΛΑΒΕΡΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ, Άνεσις (Πάνω Σκηνή), Τρίτη 17/03, 18:30

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΡΙΤΑ ΧΕΪΓΟΥΟΡΘ, Νέος Ακάδημος (Κάτω Σκηνή), Τετάρτη 18/03, 20:00

ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, Δημήτρης Χορν, Πέμπτη 19/03, 20:00

ΤΖΟΝΙ ΜΠΛΕ, Άνεσις (Πάνω Σκηνή), Παρασκευή 20/03, 16:30

STILL «Ένα Άγαλμα που γύρισε τον κόσμο», Άνεσις (Παιδική Σκηνή), Κυριακή 22/03, 13:30

Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ, Νέος Ακάδημος, Κυριακή 22/03, 21:15

Με την πρωτοβουλία της αυτή, η Enerwave θέλει να ευχαριστήσει για ακόμη μία χρονιά τους πελάτες της για την εμπιστοσύνη που της δείχνουν καθημερινά. Η Theater Week αποτελεί πλέον έναν θεσμό που συνδέει την ενέργεια με την τέχνη, κάνοντας την εμπειρία του θεάτρου πιο προσιτή και απολαυστική.